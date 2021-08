Necesaria vacunación global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas contra la covid-19. El comunicado llega después de que Israel y Alemania anunciaran que ofrecerán una dosis de refuerzo a las personas mayores, mientras que el Reino Unido planea hacer lo mismo. Lo cierto es que la mayoría de los países de la comunidad internacional no ha vacunado todavía a sus ciudadanos por falta de dosis o de infraestructuras. Después de dieciséis meses de pandemia ha quedado demostrado que la única forma de pararla es la vacunación masiva de la población. Pero esta poderosa herramienta no será plenamente efectiva hasta que las vacunas no lleguen a la mayoría de los habitantes del planeta.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que «nos vamos a tener que vacunar muchas más veces» contra la covid-19, ya que el virus «no nos va a abandonar» puesto que «el mundo tiene unas tasas muchísimo más bajas de vacunación» que las que ya hemos alcanzado en España y en Europa. La perspectiva es que millones de personas tendrán que esperar muchos meses para poder acceder a la vacuna. Eso no solo es injusto, sino que además pone en riesgo la eficacia del que ha sido el mayor hito de la humanidad en mucho tiempo: haber conseguido varias vacunas seguras y eficaces en menos de un año.

Estamos ante una emergencia global. De nada servirá que unos cuantos países estemos cerca de alcanzar la inmunidad de grupo, al haber vacunado a más del 70% de la población, si el virus sigue circulando en otros lugares. En estas circunstancias, para que la movilidad y el comercio internacionales recuperen una situación normal, y para frenar las peligrosas mutaciones del SARS-CoV-2, es necesario que la vacunación avance en todo el mundo.