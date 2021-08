Cartas al director de HERALDO: 'La responsabilidad de la nueva oleada del virus'

'La responsabilidad de la nueva oleada del virus'

Otra vez estamos como siempre, y ¿quién es el culpable?

La respuesta puede ser compleja, pero la responsabilidad, al menos en una empresa, emana del que manda y sus colaboradores. En esta ocasión, del que anuncia que la pandemia está vencida. Por tanto, la responsabilidad es del Gobierno de la nación y de los gobiernos autonómicos que no se plantaron. Es verdad que hay que sopesar economía y salud, pero siempre teniendo preferencia la segunda sobre la primera. Supongo que naciones como Alemania también lo han tenido en cuenta y teniendo unos índices de vacunación iguales o inferiores a los españoles su incidencia es diez veces inferior. ¿Por qué entonces en España se produce tal explosión de contagios? Pues debemos mirar cuál es nuestro comportamiento ante las recomendaciones emanadas por las autoridades: somos un país indisciplinado y eso es difícil de combatir. Todos éramos conscientes que al dar carta blanca por parte del Gobierno los jóvenes se iban a tirar al ruedo, aunque hubiese miuras en él. Ellos son responsables, porque muchos no saben discernir el peligro que conlleva no solo para ellos, sino para los demás. Responsables también, los progenitores de los jóvenes, pues les corresponde insuflar a sus hijos el sentido de responsabilidad y solidaridad con los demás y prohibirles las salidas masivas que se han producido. También responsables, los que organizan eventos multitudinarios sin realizar pruebas diagnósticas y los que los permiten, los ayuntamientos y los delegados del Gobierno. En fin, que todos somos culpables, pero los máximos son aquellos que no previeron lo que iba a suceder. En fin, que España es diferente pero en esta ocasión los que mueren son casi siempre los mismos, los que más cumplen con las normas, los mayores de 70 años. Feliz verano.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

'La responsabilidad de Casado'

Pablo Casado está al borde de la desesperación, detrás de una ya le llega otra, porque es un político que no tiene base ni credibilidad en sus decisiones. Donde pone la mano tarde o temprano se desmorona. Está viviendo en un estanque de pirañas, unas se verán forzadas a devorar a las más pequeñas y mucho me temo que Casado está en el paquete más pequeño. Hace meses notifiqué en este medio que Casado no tenía futuro porque está influenciado por un personaje al que este país no quiere. Son ya muchos trenes que desvía del recorrido para que este país funcione, está frenando la economía, el desarrollo y el bienestar social, está poniendo trabas para reciclar el poder judicial y todo va acompañado de los litigios judiciales abiertos. Hasta que los jueces se quiten las gafas de madera y cojan la excavadora para barrer las toneladas de basura de este país no saldremos adelante. Soy una persona neutra, pero se ve a la legua que Feijóo será el que saque al Partido Popular del fango. Si este señor estuviese en el puesto de Casado, España estaría en mejores condiciones de las que nos encontramos. Es hora de que los votantes populares le pidan responsabilidades de la situación en la que España se encuentra. Hay que trabajar para levantar un país no para hundirlo, que de eso ya se encarga la pandemia.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

'Por fin he visto el mar'

Ayer prometía. Trabajar, comer y después de un largo paseo en coche por los prados y bosques de la piel de toro, descansar en la playa. Esto es algo totalmente idílico, es precioso, es lo que nos cuentan los amigos y compañeros cuando tomamos café el lunes. ¡Y una porra! La realidad es que después de currar, currar no admite adjetivos, currar es currar, pierdes el tranvía por los pelos; claro, como es julio la cadencia es el doble. Pero no pasa nada porque te vas a la playa. Qué más dan los 40 grados de Zaragoza esperando el tranvía. Por fin llega el tranvía, no sé si cabremos todos, viene lleno, mejor me espero al siguiente. Milagrosamente y sin haber movido los pies estoy dentro del tranvía, me han metido dentro, estoy oprimido entre una barra de sujeción y el culo de un señor mucho más gordo que yo. Me he acordado de Quevedo: "Érase un hombre a un culo pegado, un culo superlativo". Por fin, la plaza de España, ahora ya puedo respirar aire fresco. ¡Ah no!, que seguimos estando a 40 grados y repetimos todo lo anterior con el bus. Pero no pasa nada porque te vas a la playa. Buena comida y a cargar el coche. Bicicletas, maleta y nevera. Espectacular sudada y con el calzoncillo sudado métete dos horas y media en el coche. Pero no pasa nada, te vas a la playa. Las praderías, los Monegros. Los bosques, las plantaciones intensivas de frutales en Fraga. Pero no pasa nada, te vas a la playa. Ya está ahí, ya se ve el mar y en el coche solo marca 31 grados, qué bien estaremos. 31 grados en el mar, otra vez a sudar y, por establecer una comparación, Niágara, Iguazú, Victoria, el calzoncillo. A descargar el coche, ¡buf! Después de un año, el apartamento ha mejorado mucho... el mar, a 49 metros. Un metro más cerca. El mar no se come la orilla por el calentamiento global, es nuestra terraza. Las dunas del arenal están en la terraza. A tirar de pala, que con la escoba no basta. Pero no pasa nada, por fin estamos en la playa.

Juan Camps Gracia. Zaragoza

'La palabra del médico'

Quiero rendir un cálido homenaje a un gran profesional de la medicina. Estoy hablando del doctor José Carlos Pérez Villarroya, médico durante muchos años en el Centro de Salud Delicias Sur. Sé que ha estado muy mal por este virus que nos trae a todos de cabeza; y nos dicen que seguramente no volverá a trabajar. Bien que lo sentiremos sus pacientes, siempre ha tenido una palabra amable para nosotros y nos ha escuchado con atención y cariño, le echaremos de menos. No es muy frecuente encontrar a alguien que además de curarte se ponga en tu lugar y te comprenda en todo momento, por eso le doy las gracias. ¡Hasta siempre, doctor, esta familia no le olvidará!

Pascuala Peinado Roy en nombre de la familia López Peinado. ZARAGOZA

'No, al certificado covid'

Imponer el certificado covid en hostelería y otros lugares es una aberración totalitaria que recuerda al trato de los judíos en los guetos de la Alemania nazi. Yo defenderé mis derechos como persona a que no se me inyecte una vacuna que considero, en función de la evidencia que he estudiado, no segura, y defenderé que no se discrimine contra mí por no estar vacunado. ¡No, al certificado covid y no, al pasaporte sanitario en lugares cerrados o abiertos, en Aragón y en España! Además, según tengo entendido, requerir certificado de vacunación a los que entran en un local de hostelería es ilegal, y espero que el Justicia de Aragón haga saber esto a la DGA.

Conrado Salas Cano. ZARAGOZA

