Cartas al director de HERALDO: 'Madrid, capital de la lengua española'

'Madrid, capital de la lengua española'

Hay una discusión sobre la utilidad de poner una oficina para promover el español en Madrid, y yo digo: ¡Ya era hora!

La propuesta por primera vez la escuché del Sr. Carmona, candidato a la alcaldía por el PSOE hace unos años, cuando la cultura estaba en manos de una podemita fanatizada que se dedicó únicamente a buscar placas, vestigios franquistas para hacerlos desaparecer y calles para cambiarlas de nombre. Madrid fue la capital, el centro administrativo y cultural de un imperio que llevó el español y la cultura grecorromana, cristiana, a un continente, que fue una potencia durante tres siglos. En Madrid nos dejó: el Escorial, el palacio de Oriente, el Prado, la Biblioteca Nacional, el Museo Naval, con la documentación de las gestas y los descubrimientos navales, la RAE… El español, que hablan más de quinientos millones de personas, es el segundo idioma más estudiado del mundo como segundo idioma. Yo viví cómo la demanda de profesores de español en las escuelas alemanas se incrementaba y no la podía satisfacer la administración. El español genera riqueza, trabajo y mueve a millones de personas que hay que ‘acercar’ a España. Hay que restituir la capitalidad del idioma, de la cultura hispánica a Madrid. Además, el idioma, nuestro español, es uno de los andamiajes de la estructura que vertebra nuestra nación, por eso es atacado con saña por los enemigos de la misma y ya está ‘desterrado’ en la mitad de su territorio. Y el Gobierno de la nación intenta diluirlo, desfigurarlo, usando una jerga indefinida para desorientar a ‘todos, todas y todes’ y formar unas generaciones fáciles de someter y manejar. Hay una labor ingente por delante, Sr. Cantó, empiece ya, porque si no lo hacemos nosotros lo harán otros, Méjico, por ejemplo. Le deseo mucho éxito.

José Andrés Lop Moliner. ALCAÑIZ (Teruel)

'Patinetes eléctricos'

Soleada mañana de sábado. Espero en el Camino de las Torres a que se abra el semáforo para los peatones. Cuando se pone verde, inicio el cruce y observo que desde la acera de enfrente han detenido súbitamente su marcha para cruzar dos ancianas y un abuelo en silla de ruedas. Miro hacia los lados y veo el motivo: tres jóvenes menores de edad se dirigen a toda velocidad en sus patinetes eléctricos hacia donde ellos están, sin trazas de que vayan a reducir la velocidad a pesar de que tienen el semáforo en rojo. Yo les grito para que se detengan y permitan el paso a los ancianos, que tienen prioridad. Me responden en un idioma ininteligible sin aminorar su marcha, y se pierden a toda velocidad por el carril bici. Me pregunto si no convendría activar nuevas cautelas legales para regular el uso de estos vehículos, cuya capacidad de frenado en pocos metros pongo en duda, y exigir algún tipo de carnet o examen para conducirlos. Parece que ahora el Ayuntamiento va a establecer unos lugares de aparcamiento fijos, con lo que evitaremos el verlos abandonados en la acera. Pero algo más deberán hacer las autoridades para evitar accidentes como el que estuvo a punto de producirse en el Camino de las Torres.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

'Un pacto educativo'

Sería todo un triunfo que antes de acabar la legislatura se llegase a un acuerdo o pacto educativo tan necesario para mejorar y unificar la educación en España. Parece que la nueva ministra, Dña. Pilar Alegría, tiene un talante más negociador a juzgar por sus declaraciones al estrenarse en su nuevo cargo, pero las palabras hay que refrendarlas con hechos. No gustó a casi nadie la nueva Lomloe, porque se hizo a espaldas de la comunidad educativa, y nace con provisionalidad y alevosía. El pacto educativo debería recoger a mi juicio, entre otros, estos aspectos: Un plan de estudios unificado y transversal con algunas singularidades; herramientas útiles para evitar el elevado fracaso escolar, pero exigiendo unos mínimos para promocionar; mayor financiación y memoria económica solvente ahora que llega dinero; política de becas y ayudas al estudio que permita la auténtica igualdad de oportunidades y la digitalización universal; formación permanente del profesorado y PAS de los centros sostenidos con fondos públicos, e implantación de la urgente carrera profesional. Un pacto que dure varias generaciones, con ausencia total de ideología, permeable y posibilista. Solo así creceremos como personas y avanzaremos como sociedad. Y aquí sí hago responsables absolutos a todos los políticos actuales.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

'Sembrar paz y alegría'

"Ríete y en el ambiente donde vives reirán contigo. Llora y solo conseguirás que se te ponga la nariz colorada" (J. W. Ford ). Ya que la vida es breve, no es buena cosa amargarla. Decía la madre Teresa de Calcuta: "Algunos no son hábiles para pensar, pero todos lo son para amar". Y como la vida se compone de situaciones ordinarias, pequeñas, como las baldosas de los suelos yuxtapuestas con acierto, vivamos estas situaciones corrientes fertilizando todo, cosas y personas, con la lluvia beneficiosa de una postura sonriente y amigable, que hace fructificar paz y alegría, y el amor. Más de un personaje ha dicho que es bueno perdonar a aquellos que te hacen sufrir, porque te adiestran a elevarte sobre ti mismo. No creas que pareces más débil por eso. Hace falta hacerse más fuertes para la misericordia que para la venganza. Y esta postura de ‘no violencia’ es muy buena para la paz y la alegría. Siempre algo bueno tienen los demás. Cuentan de Santa Teresa de Jesús que jamás había sido sorprendida en una falta de caridad, ni una acritud, ni gesto de enfado hacia los demás. Un día, sus monjas quisieron probarla. Había acampado junto a las tapias del convento una tribu de gitanos. Las monjas, en el recreo, acusaron todas a coro: "¡Qué gente, madre!, toda la noche la pasaron en discusiones y gritos y palabrotas". La Madre Teresa escuchaba en paz, sonriente. Y cuando acabó el coro de acusaciones contra los gitanos, ella remató la charla con esta observación: «Sí, es verdad todo; pero… son tan graciosos y bailan tan bien». No hay que sellar a nadie con el espíritu del mal. ¿No tendrá algo bueno en qué podamos apoyar nuestra comprensión y perdón? Una postura de sembrar paz y alegría y de benignidad no es dejar correr el agua de tanto mal que existe y que siempre es condenable. Es mirar de otro modo al ‘malo’, que acaso no es tan malo como parece y tiene en su alma, recónditos, muchos resortes para el bien. Ante la barbaridad de la muerte en la cruz, el mismo Cristo manifestó su benignidad y amor: "¡No saben lo que hacen!". El sol cada día extiende sus rayos encendidos, despertando con su luz y calor los espacios dormidos y vivificando la tierra, a todos, buenos y malos. Hermoso símbolo esto del sol para ser así nosotros en sembrar bien, paz y alegría.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (Huesca)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es