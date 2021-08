Cartas al director de HERALDO: 'Obstáculos burocráticos para casarse'

'Obstáculos burocráticos para casarse'

Pensábamos que iba a ser un mero trámite burocrático, una boda por lo civil entre un español y una extracomunitaria.

En junio del 2019 fuimos al registro civil de Zaragoza con todos los papeles necesarios, pero la funcionaria constató que en la mitad de los documentos de mi mujer aparecía su nombre escrito como Imen y en la otra mitad como Imane, error lógico, pues en árabe se escribe de la misma forma pero en caracteres occidentales se puede escribir de las dos. Un par de meses más tarde logramos que la administración argelina subsanara ese problema y en mayo de 2020 recibimos el auto de la magistrada habilitando nuestro enlace en un plazo de doce meses. Por desgracia, Imen se encontraba en Argelia con las fronteras cerradas. Me acerqué al registro para hablar con la jueza y hacerle ver nuestra situación excepcional. De igual manera le envié escritos solicitando una prórroga del plazo e incluso solicitando su ayuda para traer a Imen a España y poder así casarnos. Tuve como respuesta una llamada reciente en la que gentilmente se me pedía volver a introducir los papeles en el registro citando expresamente cuáles eran los papeles que debía presentar. Así hice y el pasado 13 de julio me presenté con mi testigo y de nuevo todos los papeles indicados salvo uno, que la jueza no pidió pero que la funcionaria declaró de vital importancia para poder concluir, el volante de empadronamiento, porque tal y como dijo ella, "¿cómo sabemos que usted sigue viviendo en Zaragoza?". Llevo más de dos años intentando casarme y doce meses sin ver a la que será mi mujer, hasta ahora solo he encontrado obstáculos, si hay alguien que pueda ayudarnos, por favor que lo haga, por mi parte cumpliré enviando de nuevo ese volante para que no puedan decir que fue culpa mía.

Carlos Raventós. ZARAGOZA

'¿Horas bajas en el independentismo?'

Después de que Artur Mas organizara el intento del referéndum del 9-N en Cataluña, circuló la noticia de la celebración previa de un cónclave de notables del independentismo, incluido Jordi Pujol, donde parece que se llegó a la conclusión de «ara és l’hora» (ahora es la hora). Al poco, se lanzaron con fervor y entusiasmo a la empresa que todos conocemos. La calentura les llevó a utilizar las tripas en lugar de la cabeza. Y los acontecimientos han demostrado que los poderes del Estado se van imponiendo sin prisa pero sin pausa. En este momento, presiento que los dirigentes y seguidores habrán comprendido que es prácticamente imposible desgajar un Estado en Europa si no es mediante el acuerdo de las partes. Primero ponían como modelo Quebec y luego Escocia. Pero tanto Trudeau en Canadá como Johnson en Reino Unido se han encargado de relegarlos al reino de las utopías. Y la puntilla puede proceder del desenlace del tema de las fianzas de los implicados, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, en el despliegue propagandístico del ‘procés’ en el exterior. Ha fracasado el intento de recaudar fondos a través de las cajas de solidaridad, porque parece que hay poca voluntad entre los militantes de pagar. La solución es comprender que ‘ara no és possible’. Y por supuesto, recurrir al Instituto Catalán de Finanzas para avalar las fianzas es meterse en otro berenjenal. Y si no, al tiempo.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

'Armonización sanitaria'

Estamos en una época de importantes cambios en casi todos los aspectos de la vida del ser humano. La pandemia ha puesto blanco sobre negro la capacidad de Estados y gobiernos para dar solución a este gravísimo problema sanitario, que ha utilizado y sobrepasado la capacidad estatal y autonómica de nuestro sistema nacional de salud. Dicho de otra forma, el Estado español necesita de más recursos y medios para hacer frente a una pandemia imprevista y que está llevando mucho tiempo derrotar. Esta situación no solo acontece en nuestro país. La mayoría de los miembros de la UE se encuentra en la misma o parecida situación. Bruselas tiene que dar comienzo al proceso para asumir las competencias sanitarias en todos sus miembros. Como ha manifestado Borrell en recientes declaraciones, la UE no está diseñada para esta nueva función, pero a tenor de los procesos que hemos vivido a lo largo de este periodo pandémico en los distintos países, es el momento de dar inicio a una armonización sanitaria, en la cual deberían estar incluidos también los antídotos o vacunas, a fin de prevenir futuros episodios como el presente. La UE precisa de fábricas de vacunas. No solo es la cuestión sanitaria la que nos lleva a una legislación más allá de las fronteras nacionales, también hay procesos globales, como son lo digital y el cambio climático, que deberían dar a luz una nueva UE con la incorporación de estos nuevos elementos en sus competencias. Poco a poco, estamos dando paso a un estado federal europeo, por la fuerza de los hechos.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

'Medicamentos sin uso'

¿Sería posible, a través de algún organismo oficial o de asociaciones particulares, tipo ONG o similares, que las hay y muy de fiar, reconducir el camino que actualmente hay que seguir con los medicamentos que por falta de uso se acumulan en los domicilios particulares? Lo indicado a fecha de hoy es depositarlos en los contenedores ‘sigre’, que se encuentran en las farmacias, para que se proceda a su destrucción para evitar males mayores. Hay millones de personas a las que estos fármacos, por supuesto con todos los controles exigibles, les harían mejorar su salud. ¿Tan difícil puede ser, además de evitar un mal mayor, generar un bien universal? Resulta difícil de entender. Duele.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

'El valor del silencio'

Una gran parte de las personas viven abrazadas casi de modo permanente al ruido. Unas veces sometidos a los ruidos urbanos, otras, colgados de unos sempiternos auriculares que permiten oír música, escuchar la radio o conversar con los amigos, y que no son más que la extensión de nuestros propios oídos. En el fondo, no importa el contenido, la cuestión es única y exclusivamente evitar el vacío sonoro, como si el silencio nos causara verdadero pánico. Los expertos coinciden en que a diferencia de antes, cuando los audífonos solo eran propios de las personas mayores, ahora cada vez son más jóvenes los que los requieren al padecer problemas auditivos, como zumbidos o silbidos internos. Y es que no hay que olvidar el enorme valor benefactor del silencio, que es capaz de transformar la crispación en calma, mejorar la percepción y ayudarnos a meditar. Y nos aporta bienestar con el consecuente incremento de nuestra calidad de vida.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es