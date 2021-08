La realidad de las uci

Todavía sin comparación con los datos de olas anteriores, pero en un crecimiento constante, los ingresos por la covid en los hospitales aragoneses reflejan las gravedad de una pandemia que no ha sido superada.

La secuencia hospitalaria describe que no son pocos los casos que terminan por saltar a la uci, una evidencia que explica sin matices las graves complicaciones que puede arrastrar la enfermedad. Los ingresados en la uci atienden, en cualquier caso, a un perfil mayoritario descrito por su no vacunación o por la falta de aplicación de la pauta completa, confirmando que, además del mantenimiento de las medidas de precaución, los inyectables siguen siendo la mejor garantía para frenar la covid-19

La inesperada sexta ola de la pandemia en Aragón, que ha tenido su principal desencadenante en los encuentros de los más jóvenes y en las reuniones familiares, confirma que la variante Delta es altamente contagiosa e igualmente perniciosa que anteriores cepas. Conviene insistir en este último mensaje para hacer ver que la pandemia no se encuentra detenida ni controlada y que las complicaciones hospitalarias pueden presentarse si no se extiende una percepción de responsabilidad compartida que quedó diluida tras la supresión de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios abiertos. Los contagios entre jóvenes están saltando a otras franjas de edad y no son pocos los enfermos que terminan requiriendo atención hospitalaria. Deberían recordarse los meses ya superados en los que convivimos con severas complicaciones para tener muy presentes los riesgos que implica que durante el verano se estén produciendo unos ingresos que, de extenderse en el tiempo, terminarán por colisionar con los nuevos casos que seguro aparecerán el próximo otoño. Aún nos encontramos lejos de la anhelada normalidad.