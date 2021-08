Cartas al director de HERALDO: 'Rastro de pañuelos de papel en la alta montaña'

'Rastro de pañuelos de papel en la alta montaña'

Desde hace mucho, y cuando voy a la montaña, en cualquier altitud, me viene constantemente a la memoria el personaje de Pulgarcito (en francés, ‘le Petit Pouce’), aquel cuento de hadas de Charles Perrault que oíamos embobados en nuestra infancia.

La referencia no es otra sino la de que casi todos los caminos están jalonados o señalizados con papeles blancos y que tienen el nombre de clínex. Dan la sensación de que se trata de copos de nieve en verano. Generalmente, cuando paso por esos lugares puedo recoger una botella de plástico, una bolsa, una lata, que también las hay, pero estos papeles, por cuestiones higiénicas, no. Un trozo de pan, migas, las puedo dejar ya que además los animales, al igual que los pájaros del cuento, darán buena cuenta de ellas, pero los clínex permanecerán allí hasta que se descompongan. Y sin poderlo evitar a lo largo de las horas que estás en el monte te da tiempo para pensar y cavilar, y las conclusiones no pueden ser más negativas, más pesimistas. Como en el cuento de Pulgarcito, la moraleja no puede ser otra que la sensación de abandono por parte de los padres; y en el monte, abandono también, dejadez y desidia por parte de los montañeros. No está justificado en ninguna altitud, pero en alturas considerables, mucho menos, ya que se supone que el nivel, la mentalidad y la concienciación de los que llegamos allí tienen que ser distintos, especiales. Desgraciadamente es un mal endémico, pero debemos cambiar para conservar nuestras montañas y poder disfrutarlas. Es necesario que nos sensibilicemos y pensemos en la herencia que les podemos dejar a las generaciones posteriores. Y resultaría bonito que no nos lo tuviesen que recriminar en un futuro y que los copos de nieve sean solamente los de verdad.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

'Patrimonio industrial'

En el zaragozano barrio de Miralbueno se encuentra la calle Camino de Épila. Es una calle que está a 300 metros antes de llegar al Centro Educativo de Formación Miralbueno. En dicha ubicación está la antigua fábrica, ya cerrada, Fundiciones San José, que tiene o tenía un antiguo depósito de agua, tipo torreta alta de hormigón. Mi sorpresa fue cuando vi que la estaba demoliendo una máquina. Es una pena su desaparición, ya que representaba parte de lo que fue el barrio, su antiguo paisaje industrial, del que era el único monumento que quedaba en pie y se tenía que conservar para explicar a los jóvenes por y para qué servían. Se tenía que haber respetado, igual que se hizo con el que está dando entrada a la urbanización de Montecanal. Tendrían que estar protegidos por alguna normativa estos monumentos históricos para evitar su desaparición. En una visita que realice a Madrid, exactamente a Legazpi, vi lo que en su día fue el antiguo matadero. Ahora es un moderno centro rehabilitado donde imparten actividades, teatro, fotografía, danza, charlas, etc. Y el antiguo depósito de agua no lo quitaron, sino que fue restaurado. Me temo que el depósito de Fundiciones San José será un amasijo de escombros ya. Si no hacemos nada para conservar estos símbolos, mal podremos contar cómo fue nuestro entorno.

José Luis Acín Mallor. ZARAGOZA

'El poder de la tierra'

Cojo el álbum, miro una foto amarillenta. Un chaval flaco, rubio, de expresión agraciada, viene a mi recuerdo. Era el hijo de una prima que iba de la mano de su madre. Los recuerdo en el huerto de mi abuelo. En otra foto lo veo ya de adolescente, cabizbajo, en una tarde de invierno. En su boca lleva un cigarrillo liado. Va vestido con desaliño. Casualmente, me encuentro a su madre en la calle. Me cuenta que su hijo ha caído en la droga. No quiso estudiar ni quiere trabajar. Me abraza. Vuelvo a recordarlo en el huerto de mi abuelo cuando era niño, chasqueando la tierra para hacerla esponjosa. Evoco ese recuerdo a su madre. Las lágrimas resbalan por su cara. Al poco tiempo recibo una foto de mi prima recogiendo lechugas con su hijo en un huerto urbano. Me cuenta que su hijo se había curado de la droga. El poder de la madre tierra.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

'La factura eléctrica'

En el peor momento de la crisis, la subida de la luz. Nos cuentan que la causa de los altos precios es el fuerte calor, que ha obligado a recurrir a fuentes de energía con costes variables mayores, gas o carbón, junto a los altos precios de los derechos de CO2, más el gasto en infraestructuras y otros impuestos. Como hombre de la calle me cuesta entender si antaño no hubo veranos calurosos, ni emisiones mayores de dióxido de carbono o quizás la factura era portada por una paloma mensajera. Según cuentan estos operadores, sería posible la rebaja si parte de esa demanda fuese abastecida con fuentes más baratas, como las renovables. Y aquí me pierdo. Si hablamos de Aragón, el consumo eléctrico está sobradamente cubierto con energía verde y no solo para autoabastecerse, también para abastecer a otros territorios. Estamos sobrados de viento y sol y tierras yermas, condición para que gran parte de nuestro paisaje esté cubierto de aerogeneradores y plantas solares. Esa masiva polarización de fuentes renovables en nuestra Comunidad debería ser negociada por el Gobierno autonómico y el central, incluyendo una rebaja en el coste de la electricidad para los territorios donde se produce la energía y soportan sus infraestructuras, no siempre compatibilizadas con los valores ecológicos, históricos, estéticos o simbólicos del paisaje.

Daniel Gallardo Marín. ZARAGOZA

'La ministra Robles'

En el caos de los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez venía destacando como persona responsable, con experiencia y prestigio Margarita Robles. En los últimos meses su comportamiento está dejando mucho que desear. Es magistrada. En la tramitación de los indultos y posterior concesión, su comportamiento fue de tibieza, no puso de manifiesto ni un reparo, a pesar de que los indultados no solo no mostraron arrepentimiento sino que insistieron en que si pueden volverán a intentar romper España. Robles es ministra de Defensa y bajo su mando están hombres y mujeres que han jurado defender a España, porque es una e indivisible. Ahora con ocasión de la sentencia del Constitucional, en lugar de acatarla la critica, la pone en cuestión y carga contra los magistrados. Cuestiona la separación de poderes. España no es una dictadura como Cuba o Venezuela, es una democracia plena con separación de poderes y ella bien lo sabe. Su actitud estará causando indignación en las Fuerzas Armadas, si bien callarán por disciplina. Margarita Robles está decepcionando y tirando por tierra su prestigio.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

