'Brote en una residencia'

El lunes una auxiliar de enfermería recibe el resultado de una PCR.

Positivo, debe aislarse. Inmediatamente notifica el caso a la dirección de la residencia donde trabaja, que lo comunica a Salud Pública. El martes por la mañana este departamento ordena el cierre de la residencia y pide la lista de personas del centro que en los últimos días han estado en contacto con la infectada. Se le envía. La residencia está sectorializada en dos plantas. El personal que trabaja en la misma planta que la auxiliar contagiada debe vestir EPI y se le pide que acuda lo antes posible a un centro sanitario para hacerse PCR. En menos de 24 horas tiene los resultados, negativo en todos los casos. Hasta el jueves a las cinco de la tarde no les hacen las PCR a los residentes que tuvieron contacto con la auxiliar, todos sin síntomas. Hasta el domingo a media mañana no llega el último resultado, negativo como los demás. Alivio. El confinamiento no durará 28 días, como hubiera ocurrido de haber un solo caso, sino diez.

Ahora la duda es desde cuándo se cuentan esos 10 días. Parece que no desde la hora de salida del último turno que trabajó la auxiliar afectada, último momento en que pudo contagiar a alguien, sino desde el cierre efectivo del centro. Cuando pregunto por qué es así me responden que es el protocolo.

Y, por cierto, para todos: tanto los residentes de la planta donde trabajaba la auxiliar afectada, hayan tenido contacto con ella o no, como los de la otra, independiente de aquella; lo mismo quienes no han tenido aún covid que quienes ya lo hemos superado. ¿Por qué? Porque diez días es el periodo medio de incubación de la covid-19 y una muestra tomada cuatro días después de que se notificase el primer caso todavía podría ser un falso positivo. ¿No es discriminatorio? ¿A alguien más se le exige permanecer aislado después de una PCR negativa? Por supuesto, la privación de libertad afecta solo a los residentes; el personal entra y sale con normalidad. Así estamos; es lo que hay. Incluso en una residencia donde las dos plantas son como viviendas distintas y se asume que una no ha tenido ningún contacto con el caso, pues no se toma ninguna medida especial en ella, y donde se vigila a ultranza la distancia sanitaria, pueden encerrarte incluso por la mera posibilidad de que haya un positivo en la otra. ¿No es como si la presencia de alguien aislado en su piso a la espera de resultados de su PCR implicase prohibir salir del inmueble a los demás vecinos?

Mi centro tiene 75 usuarios y más de 50 empleadas, y menos del 20 por ciento hemos contraído y superado la enfermedad (sin que la inmunidad evite que nos priven de libertad como a los demás). Y pregunto, ¿cada vez que una de ese centenar de personas que aún no ha pasado la covid se contagie, y pueden transcurrir bastantes años hasta que les ocurra a todos, van a encerrarnos un mes simplemente por vivir en el mismo inmueble? ¿Nuestras vidas, que no merecían, ni merecen aún, suficiente dotación de personal en los centros, se han vuelto de pronto tan valiosas que hay que protegerlas con exceso, incluso cuando no es necesario? ¿Nos esperan años de recurrentes y largas reclusiones forzadas por vivir en una residencia?

Me parece un caso claro de histeria política, autoritarismo burocrático y discriminación de las personas mayores o con discapacidad que vivimos en una residencia. Al comienzo de la pandemia, una combinación letal de imprevisión política, incompetencia administrativa y ‘edadismo’ provocó un desastre. Los políticos, aterrados ante la posibilidad de que se repita, han endurecido los protocolos de forma totalitaria, irracional y (peor para ellos) políticamente contraproducente. Este maximalismo torpe, que trata menos de evitar que se saturen las ucis, algo que aún está lejos de ocurrir, que de impedir que haya varios brotes grandes que tengan mal efecto en las próximas elecciones, genera el efecto opuesto al buscado. Es el rechazo a imposiciones indiscriminadas, arbitrarias y opresivas como estas lo que les hará perderlas, como ya ocurrió en Madrid.

Y volviendo a lo personal, si a usted le gusta pasear y está considerando mudarse a una residencia, yo en su lugar… me lo pensaría mucho.

Juan Manuel Iranzo Amatriaín es doctor en Sociología