Cartas al director de HERALDO: 'El Estado del bienestar crea malestar en Huesca'

A uno se le ocurre pensar que la mala gestión de la Atención Primaria en Huesca forme parte de una estrategia para que, como en Madrid, nos echemos en brazos de la sanidad privada.

Y es que toda la gente que hacía cola en la puerta del CS Pirineos daba la razón a quien así se quejaba: quién más quién menos llevaba esperando 20 minutos para operaciones que debía acometer un personal desbordado por el cúmulo de visitas. Ante este anómalo funcionamiento que el Salud arrastra desde el inicio de la pandemia, ¿qué hace para solucionarlo? ¿Contratar a más personal en ventanilla? De tres puestos, solo dos suelen estar ocupados, cuando no solo uno. ¿Mejorar la capacidad de respuesta telefónica? Parece imposible ser atendido por esa vía. ¿Facilitar la tramitación ‘on line’? Muchos trámites siguen siendo obligatoriamente presenciales. ¿Contratar médicos y enfermeros cuando los de plantilla cogen vacaciones? Parece que los médicos ausentes no son sustituidos y sus citas son trasladadas a los presentes con la consabida sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? –exclamó un miembro de la fila–, ¿quejarnos sin más? Y otro contestó: ¡Más vale no votarles en las próximas elecciones! A lo que otro espetó: ¿Y dejarlo en manos del PP y su afán privatizador? Es difícil saber en qué invierten nuestras Administraciones el dinero que, si fuera destinado a sanidad, mejoraría el funcionamiento de la Atención Primaria. Ahora bien, en esta tierra nuestra volcada en la explotación turística del territorio, no hay municipio, comarca ni provincia que no cuente con su festival cultural gratuito. ¿En eso consiste nuestro Estado del bienestar, en que todo el mundo pueda ir a un concierto aunque luego deba afrontar larguísimas listas de espera para tratar sus dolencias? Dame pan (y circo) y dime tonto...

Francisco Domínguez González. SANTA EULALIA LA MAYOR (HUESCA)

Ahora que nos ha llegado la obligada y sana costumbre de la ventilación de todo espacio de uso público o privado (buen ejemplo es el del transporte público, con el cartel que indica que los autobuses deben llevar siempre las ventanillas abiertas), sigue resultando increíble que cientos y cientos de locales oficiales, bares y tiendas continúen echando sus aires acondicionados contaminantes hacia las aceras y, de paso, a los peatones que transitan por ellas, a pesar de una orden de la DGA que lo prohíbe desde hace años y que también incumple. Añadir a lo anterior, que los peatones zaragozanos tenemos que lidiar diariamente con las heces de los perros y de las palomas, y con las bicicletas y patinetes que siguen yendo por las aceras aunque lo tienen prohibido. Todo un ejercicio de supervivencia peatonal.

Justo Olloqui Calahorra. ZARAGOZA

Atrapado en el torbellino de noticias que configuran la actualidad, de pronto, el telespectador detiene su zapear ante un programa que trata del cosmos. Su atención pasa de la aldea global a considerar fenómenos que acaecen en el espacio sideral, donde el tiempo se mide en millones de años y las distancias en años-luz; y a tratar de la forma, dimensiones y propiedades de megaestructuras cósmicas que se originan por la fuerza de expansión del universo y la fuerza de la gravedad de los astros. Lejos queda la creencia popular de que la Tierra sea plana. Hoy sabemos que es esférica, que gira alrededor del Sol y que está ubicada en el sistema solar, en la Vía Láctea, nuestra galaxia, que contiene más de 200 millones de estrellas. Con estos datos, el telespectador puede dedicar unos minutos a considerar el lugar del universo donde se ubica ‘su’ planeta, el hábitat de la humanidad, la casa común de todos. Esto le permite hacer una pausa en la dieta de publicidad, ‘fake news’ y otras manipulaciones. Esta pausa despeja la cabeza del telespectador y le facilita considerar algún asunto más próximo. Por ejemplo, que España, organizada como Estado descentralizado, es uno de los 193 países que componen la ONU, lo cual tiene su importancia, pero no otorga a los habitantes de ninguna de las 17 comunidades autónomas el derecho a esgrimir singularidades, porque singularidades tenemos todos, como fundamento para exigir mas derechos (‘money, money’) a costa de los contribuyentes de las otras. Ninguna comunidad es el centro del universo, ¡eso sí que sería un hecho diferencial!

José Murillo Berges. ZARAGOZA

Vuelvo sobre el tema de la factura de la luz, tan comentado en el último mes. En junio, recibo una factura con fecha 23 con el consumo efectuado del 4 al 31 de mayo, con el 21% de IVA correspondiente. El pasado 1 de julio, vuelvo a recibir otra factura con el consumo desde el 31 de mayo al 2 de junio, con el IVA «normal», sin indicar el porcentaje. Calculo el importe y resulta que es el mismo tipo de IVA, el 21%. Y para eso han hecho dos facturas, con dos hojas cada una y con un montón de colores indicándome el consumo en los últimos catorce meses (que eso figura en todas las facturas anteriores) y el destino del importe de la factura, y otros tantos colores para decirme a qué hora es más aconsejable guisar, poner la lavadora, ver la televisión, etc. La economía y la ecología las entiendo de otra manera. ¿No hay alguna cabeza pensante con un poco más de capacidad para desarrollarlo?

Angelines Fraile. ZARAGOZA

Le he oído repetidamente al Sr. Sánchez esta frase de "nadie se quedará atrás", pero veo que cientos de miles de personas han aumentado las listas del paro, miles de empresas han cerrado, las colas para comer o recoger alimentos han aumentado, los impuestos han subido, todo ha subido. Nadie se quedará atrás, y eso ha sido cierto, pero solo para quienes como el presidente y sus amigos han encontrado un cargo bien remunerado, y muchos de ellos sin estar cualificados. Todavía no se ha dado cuenta de que quien crea el empleo son los empresarios, a los que el Sr. Sánchez parece que trata de machacarlos. Sube la luz, los carburantes, endurece el despido, sube el salario mínimo y hace todo lo posible para que el capital extranjero no se fije en España, y así vamos. Estamos en muchas cosas y sobre todo en el paro a la cola de la Unión Europea. Que se fije el Sr. Sánchez en lo que hacen algunos países de nuestro entorno y copie (que es gratis) muchas cosas que también a nosotros nos vendrían bien. Pero dejando estas bagatelas que solo conciernen al pueblo, vayamos a lo importante, y lo importante es que a su señoría no lo echen de su sillón. Y por lo tanto tiene que conservar el apoyo de los independentistas, y ese es el mayor problema.

José Gayán Górriz. ALHAMA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

