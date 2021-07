Cartas al director de HERALDO: 'Debemos estar abiertos a otras ideas y argumentos'

'Debemos estar abiertos a otras ideas y argumentos'

Dijo Aristóteles que solo quienes han reflexionado en lo que los demás han dicho y hecho y han aprendido tienen un juicio legitimado.

También el papa Francisco nos alerta de que a menudo tenemos la tentación de defender a capa y espada las propias ideas y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. No debemos pensar que solo yo y los míos lo hacemos todo bien y estamos en la verdad. No debemos mirar al diferente como esa gente perversa que no es o no piensa como yo. Ni teñir de mi propio color todo lo que piensan, dicen, hacen y proponen los demás. Eso nos llevaría al individualismo, a la sociedad de la distancia y al fundamentalismo ideológico. ¡Hay que desactivar esos pequeños condensadores de ira! Tenemos que hacer una revisión de lo que pensamos y estar pendientes de las cosas que la vida nos dice en voz baja. Estar abiertos a las ideas, informaciones y argumentos de los que se puede aprender, y no solo leer y escuchar lo que nos gusta. Poner a prueba nuestras convicciones yendo a otras fuentes, solo así puede salir nuestro pensamiento fortalecido. La duda aporta humildad y es parte del camino. Como decía Javier García Campayo, la tolerancia nos permite no culpabilizar a otros, ni siquiera a los que no están de acuerdo con nosotros, en una perspectiva compasiva que solo otorga la aceptación del otro. Esta aceptación es una cualidad que se considera sublime en muchas tradiciones. Es la hora de la inteligencia. Y la inteligencia y la curiosidad por beber en otras fuentes son el motor de la crítica y el cuestionamiento de certezas. Solo el que es capaz de hacer este viaje, aunque solo sea por respeto y amor al prójimo, está en disposición de crecer como persona y ser luz para los demás. Esto es amor social.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

'Abuso del diminutivo'

Me molesta el uso de diminutivos cuando no vienen a cuento. Pase que unos dediquen ‘besitos’ a otros, pero expresiones como ‘hasta lueguito’ me irritan, tanto como cuando oigo a un meteorólogo de televisión hablar de ‘graditos’ y ‘mañanitas’, también dice ‘gradazos’. Es un lenguaje cursi que nada significa. Existen los grados y las mañanas, no los graditos, aunque sean pocos grados ni las mañanitas, tampoco los gradazos aunque sean muchos. Otro ejemplo, ‘poco’ ya significa escaso, sobra decir ‘poquito’.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

'Sobre los indultos'

El intento de sublevación por parte de las autoridades catalanas ha sido indultado por el Gobierno de la nación. Sin embargo, una de las condiciones que se debió abordar antes de conceder esos indultos, la más importante, era la promesa formal de que no lo volverían a intentar. Entonces la actuación gubernamental hubiera estado justificada en aras de la concordia y el entendimiento. No habrá que olvidar nunca que Cataluña es España y a la inversa. Por ello, nunca se puede producir una fracción en ese sentido. Jamás puede ser admitido un referéndum de autodeterminación catalán. Además, la separación organizaría un enorme cúmulo de problemas imposibles de soslayar. Por eso hay que acudir siempre a la concordia. Cataluña es una tierra rica, de grandes e ilustres moradores, pero no la queremos los españoles para otra cosa que para estar en paz y vivir juntos. La posición de la Iglesia sobre este caso no ha sido suficientemente explicada a los fieles. Todos a una, en esta década España volverá a florecer, porque no hay nada más bonito y sagrado que la paz y el respeto.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

'Falsos inmunizados'

Ya sé que en este país, en donde siempre buscamos responsabilidades, nunca nadie las asume; y sería muy ingenuo por mi parte creer que ahora alguien lo hiciera. Como siempre, la culpa la tiene el otro, y si ha habido un rebrote de casos de covid, mejor decimos que la irresponsabilidad de los jóvenes nos ha llevado a esta situación. Que nada tienen que ver ni la relajación de las medidas tomadas ni mucho menos el machacarnos continuamente con la idea de que quien ya está vacunado es ‘inmune’. Inmune… ¿a qué? Porque está científica y empíricamente probado que un vacunado puede volver a alojar al virus y transmitirlo… ¿A quién y por qué le interesa convencernos de esta falsa inmunidad que provoca, no solo en los jóvenes, una sensación de seguridad que tal vez sea la que ha provocado esta última ola? Por otra parte, acusan a los jóvenes de hacer botellones sin respetar la más mínima seguridad; pero yo tenía entendido que ni los jóvenes ni nadie pueden hacer botellón en las calles, se guarden o no las medidas sanitarias. ¿Por qué no se toman medidas contra ellos? Y bueno, sigan sin asumir responsabilidades, aquí no pasa nada, pero por favor… dejen de hablar de ‘inmunizados’.

José Gabriel Ballestero Ferrer. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

'Los impuestos de sucesiones'

Hace casi dos años me quedé viuda. Además del dolor que supone la situación, me tengo que ver en una serie de injusticias provocadas por esta comunidad autónoma. Me gustaría exponer una serie de quejas que nos afectan a un alto porcentaje de la población. En primer lugar, mi queja va dirigida a los políticos. En campaña electoral nos hacen creer que van a eliminar el impuesto de sucesiones y luego no cumplen lo prometido. En segundo lugar, quiero manifestar mi total desacuerdo con el pago de la plusvalía, ya que es un impuesto que ya se paga y hay que volver a pagarlo. Además, dependiendo de en qué comunidad autónoma vivas, lo pagas o no. No consigo entender que los propietarios tengamos que ‘heredar’ algo que ya es de nuestra propiedad, que ni el Estado ni el Ayuntamiento ha comprado, sino que es el trabajo y el esfuerzo de mi esposo y mío, con lo cual su parte ya es mía y de nuestros hijos. Por último, quiero decir que fallecer proporciona a los familiares mucho dolor y la obligación de pagar miles de euros que ya han sido pagados anteriormente.

Luisa Carnicer. UTEBO (Zaragoza)

'Los niños, detrás de las vallas'

Cuando veo jugar a los niños y a las niñas, personitas encerradas entre unas vallas de colores en un pequeño trozo de tierra, y en los jardines verdes de césped, margaritas, tréboles, dichondras… a los perros de diferentes razas corretear, orinar y más, tengo la impresión de que no estamos muy bien de la cabeza, la verdad.

Lourdes Fajó Barrio. GARRAPINILLOS (Zaragoza)

