He tenido la suerte de vivir todos los sucesos acontecidos durante estas semanas, con relevancia política o constitucional, con la distancia propia de unas vacaciones iniciadas antes de tiempo: la reciente y controvertida sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, los ya prácticamente olvidados indultos o, y su repercusión puede ser mayor aunque quizás haya pasado desapercibido para el gran público, el cuestionamiento por parte del Tribunal Constitucional polaco del principio de primacía del Derecho europeo.

Cuestiones todas ellas que, lejos de casa y con tiempo para la lectura no académica, no resultan triviales, pero sí inoportunas.

Antes de partir me llevé de la General de Jaca, junto con algún otro título, ‘Feria’, de Ana Iris Simón. El relato, autobiográfico, ha sido criticado por cierta izquierda que no considera lo suficientemente progresista la maternidad temprana defendida en la obra. Se ha acusado a Simón de reaccionaria, cuando posiblemente no hay nada más reaccionario que descalificar un estilo de vida diferente al propio. ¿Dónde queda aquello de defender la igualdad en el punto de partida como forma de garantizar la libertad en el de llegada?

Como Simón, muchos en la treintena hemos envidiado la vida que tenían nuestros padres a esa edad. Y preferimos, si las condiciones laborales lo permiten, y sin ser por ello más o menos progres, que la feria siga siendo unos días en agosto en lugar de prolongarse hasta entrados los cuarenta. Feliz verano.