Respuestas rápidas

La DGA da un nuevo paso atrás en la desescalada porque el nivel de contagios sigue siendo muy alto.

Así, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la instauración del toque de queda (entre la 01.00 y las 06.00) en los municipios más afectados: Huesca, Monzón, Jaca y Barbastro. Además, hoy se publicará una orden que unifica el cierre de restaurantes y locales de ocio nocturno hasta las 00:30 horas con grupos de seis personas como máximo en el interior y diez en el exterior y sin consumo en barra. También se reduce el aforo en eventos sociales y se suspenden las acampadas en tiendas. Después de dieciséis meses de pandemia, están claros los peligros de llevar a cabo una desescalada demasiado rápida que acabe comportando un mayor número de casos y la aparición de variantes más agresivas.

La campaña de vacunación en Aragón progresa bien y representa un sólido escudo, pero el número de hospitalizaciones se está incrementando en los últimos días de forma preocupante. La incidencia acumulada es la segunda más alta de la pandemia, lo que está comprometiendo la capacidad de respuesta de la Atención Primaria. Es un «ascenso explosivo de casos en las franjas de edad donde no se está vacunado», ha señalado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Aumenta, pues, la presión sobre el sistema sanitario y, de forma paralela, se frena la tan necesaria reactivación económica. Por eso es necesario revertir con firmeza la curva de contagios.

El Gobierno de Aragón, como el de Navarra o Asturias, pide permiso a los tribunales, que responden de forma variable según cada comunidad, para rectificar algunas decisiones demasiado permisivas. Es obvio que el marco legal no ayuda en la lucha contra la covid, pues no garantiza suficiente agilidad y seguridad jurídica. El Ejecutivo central consideró que el actual marco normativo es adecuado, pero los hechos demuestran que no lo es.