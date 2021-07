Cartas al director de HERALDO: 'Posibles mejoras ferroviarias'

'Posibles mejoras ferroviarias'

Hace unos pocos años, por el placer de viajar en tren, aproveché el servicio de los sábados entre Zaragoza y Jaca para hacer una excursión.

La ida fue muy agradable, pero a la hora de regresar, el tren tuvo que quedarse en Jaca para ofrecer otro servicio. Se nos puso un autobús para volver a Zaragoza. No creo que cueste entender el martirio de los viajeros que íbamos en él, circulando por carreteras autonómicas, siguiendo el curso del Gállego y entrando en los apeaderos, cuando se podía, para recoger viajeros. Solo nos libramos de entrar en Ayerbe porque el interventor pudo, por teléfono, saber que no había viajeros. Cuando llegamos a Huesca con más de una hora de retraso el tren con el que debíamos enlazar ya se había marchado. Se nos puso un taxi de nueve plazas para llegar a Zaragoza. Esto viene a cuento porque hay muchos tramos en los que la sustitución del tren por el autobús es de difícil viabilidad. Para resolver el problema habría que intervenir en infraestructuras como el trayecto Caldearenas-Jaca o el puerto de Cuencabuena en la línea de Teruel, en los que un ministro decidió, en vez de hacer rectificaciones de trazado y luego sustituir la vía, sustituirla sin hacer esas correcciones que hubieran incrementado notablemente la velocidad. Ahora parece que hay algún tramo en el que se va a hacer una renovación adecuada. Habrá que verlo. En segundo lugar habría que sustituir los ‘596’ (tamagochi) por trenes de capacidad equiparable con tecnología y diseño actuales. Finalmente habría que mejorar la gestión poniendo agente único y aprovechar los viajes para otro tipo de servicios como paquetería. Supongo que los sindicatos se opondrían al agente único, como ya hicieron en su momento, pero este modelo ya funciona en las líneas de autobús. Y hay varias empresas privadas que podrían prestar el servicio.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

'Yo no soy ‘El Jueves’'

Leo con atención el artículo publicado en HERALDO por D. Pedro Villalar –‘Yo soy el Jueves’–, indignado con la actitud de un determinado partido político (Vox) con el semanario ‘El Jueves’, al haber iniciado una campaña en su contra. Por centrar el tema, la portada mostraba a Ortega Lara, después de abandonar el zulo en el que ETA le retuvo durante 532 días, tomando el sol, se entiende que en comparación con la ausencia del mismo en el agujero donde estuvo confinado, bajo el título ‘Lara al sol de cara’, en alusión directa a la presunta deriva del citado partido político. Personalmente diré que, desde que hice la mili, no he vuelto a ojear la revista, en su día me parecía una bazofia y no creo que haya mejorado sustancialmente. Lo anterior es sin embargo una apreciación muy subjetiva, probablemente haya gente que le pueda interesar su contenido. Sin embargo, posicionarse en su favor haciéndola propia, como está haciendo todo el arco políticamente correcto de nuestro país, me parece entender muy mal la libertad de expresión, que desde luego no debería amparar la utilización torticera de un secuestro por una banda terrorista, creo que nada amiga de la libertad de expresión y prensa. Personalmente siempre me alinearé con José Antonio Ortega Lara, pagó un precio muy alto por defender la libertad (también la de expresión) de todos los españoles, y no creo que merezca portada alguna de revista (por muy penosa y marginal que sea) que lo pueda descalificar simplemente por pertenecer a un partido político por lo visto proscrito por la citada revista. Al contrario que nuestro articulista, ‘yo no el soy el Jueves’.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

'El ministro y la carne'

Veo por casualidad en televisión una de las súbitas, raras y trascendentes apariciones del ministro Garzón en la que dice estar muy preocupado por la salud del planeta. Su propuesta ministerial es que comamos menos carne. Y desaparece, como solía hacer el Espíritu Santo en sus tiempos (no estoy al tanto de apariciones recientes). Yo hubiera echado en falta que el ministro, quitándose la estola de santidad, hubiese especificado qué política concreta iba a poner en práctica su Departamento para convencer, primero, a parte de esos miles de ciudadanos –cuya salud le turba– que consideran derecho inalienable ‘divertirse’ en botellones tumultuarios pero que se desentienden de los efectos perversos que, en tiempos de pandemia, generan en el resto de la ciudadanía y, en definitiva, en el propio ‘sistema’, cuyo funcionamiento y capacidad ponen en riesgo pero del que exigirán, con idéntica osadía, que les atienda con mimo y recursos si el virus se hospeda en ellos. Y, en segundo lugar, y al margen de didácticas, qué va a hacer para evitar que siga vigente el espectáculo y sea medianamente creíble el contenido de su cartera y la eficiencia de su desempeño ministerial. Contradictoriamente, yo pediría al ministro que ponga más carne en el asador. Porque, el oficio de papa ya lo ejercen Bergoglio en el terreno y Ratzinger en el banquillo.

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

'El ‘Cántico espiritual’, una cima poética'

espiritual’ de San Juan de la Cruz. Nunca había leído un poema tan bello y tan puro sobre el amor. Las ‘Canciones entre el alma y el esposo’ alcanzan una de las cotas más altas de la poesía castellana, no deja indiferente su lectura, te renueva el espíritu y te indica que el amor es mucho más que un hecho cultural, es lo sublime entre dos personas. Nos muestra cómo la Amada busca al Amado, preguntando a las criaturas, a los pastores por el que más quiere, yendo por los montes y por las riberas, pasando por fuertes y por fronteras, buscando su sanación ya no quiere mensajeros, se está muriendo de amor, un amor que la prendió y ahora siente su soledad porque no encuentra a su Amado. Lo encuentra al ver la cristalina fuente con sus ojos en los ojos del amado, lo encuentra en los valles solitarios, en los ríos, en los aires amorosos, en la aurora, en la música callada, en la soledad sonora, encuentra allí su lecho florido y de su Amado beberá el vino prometiéndole ser su Esposa. Esta perderá el ganado, el oficio, siendo el amor su único ejercicio, de flores y esmeraldas harán guirnaldas de su amor florecido, sus ojos adorarán los ojos del Amado, y se mirarán con gracia y hermosura, floreciendo la viña de su amor, estará el Amado reposando entre las flores y ella sobre sus dulces brazos. Su amor estaba herido y ahora goza de este amor, celebra su hermosura en el monte, en el collado , en su espesura y desde allí le dará la vida que ella pretendía.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

