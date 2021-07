Cartas al director de HERALDO: 'Pilar Alegría, aragonesa de pro'

'Pilar Alegría, aragonesa de pro'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, endiosado y magnánimo, ha sacrificado a sus servidores más cercanos, ya son diecisiete los destituidos desde que asumió la presidencia. Hace y deshace a su antojo, buscando la estabilidad, que no es otra que la suya propia. Con prioridad absoluta: la reelección como presidente a finales del 2023. El fin justifica los medios y para ello castiga a sus valedores socialistas de su propio partido y se muestra generoso con la coalición con Unidas Podemos, les perdona sus pecados y, de paso, aumenta las relaciones con el PNV y ERC. Pero buscando la parte positiva, en estas entradas y salidas de ministros, donde Aragón rara vez ha ocupado plaza y cartera ministerial en anteriores gobiernos, me ha sorprendido, gratamente, comprobar que, entre esos nuevos cargos, Pilar Alegría –la primera mujer aragonesa que forma parte de un Consejo de Ministros– será la nueva ministra de Educación y Formación Profesional. En su presentación, los términos de su discurso de promesas y agradecimientos a su mentor y compañeros en este nuevo viaje pudieron resultar reiterativos, al fin y al cabo son palabras escritas y pensadas sobre un guion. Pero de lo que de corazón se quiere con el corazón se habla. Cuando habló de sus orígenes y el cariño que siente por su tierra, en ese momento, su tono de voz se notó emocionado: "Quiero a mi familia y a mi querido Aragón, soy aragonesa de pro", dijo. Quiero pensar que la nueva ministra, salida del corazón de la política aragonesa, afrontará su nueva tarea con la calidad personal y profesional que requiere el cargo. De lo que sí estoy seguro es de que esta mujer, nacida en el pequeño pueblo zaragozano de La Zaida, llevará sus orígenes siempre por bandera.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (Zaragoza)

'Actuar en el Casco Histórico'

Leo que el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha reformas en la zona de Agustina de Aragón dentro de un plan de actuación en el Casco Histórico. Antes de comenzar, lo primero que tienen que hacer es tener un criterio único para el Casco, lo mismo que se hizo con la Magdalena en los ochenta recuperando plazas, calles y sobre todo edificios, obligando a los propietarios a restaurar y realojando a los inquilinos... Seguro que en el Ayuntamiento existe una memoria de cómo se actuó en la zona este del Casco, que fue un antes y un después. Referente a los materiales, sería importante no caer en los mismos errores, se gastó muchísimo dinero en embaldosar zonas como peatonales que luego no lo son, para terminar reventadas por el paso de vehículos. Lo peor llegó cuando empezaron a poner parches de hormigón de dudoso gusto creando una imagen de chapuza. Sería bueno colaborar con la Universidad en la búsqueda de nuevos materiales para combinar zonas peatonales y de vehículos, al final es la realidad. Las comparaciones son odiosas, pero solo hay que viajar por España y ver la importancia que en la mayoría de las ciudades dan a sus cascos históricos. Es el momento de actuar en serio, con un plan ambicioso de recuperación y consolidación donde los jóvenes zaragozanos puedan vivir en el centro de su ciudad.

Carlos Gracia. ZARAGOZA

'La sanidad en Teruel'

He vivido 25 años en Teruel y siento como propios los problemas que se padecen en esa provincia. Por ello percibo como una injusticia tremenda cada vez que escucho la queja de la ciudadanía por la muy deficiente cobertura de las plazas de especialistas en los distintos hospitales de la provincia. Ahora hay más escasez de otorrinos, pero no son los únicos. Sé que en algunas zonas de salud, Utrillas por ejemplo, ha habido problemas en la cobertura de algunas plazas de atención primaria. Pero el colmo es que no se cubran las plazas de especialistas en los hospitales de Teruel y Alcañiz y no pase nada. Los especialistas, por lo visto, tienen derecho a no ir destinados a donde se necesitan sus servicios y esa decisión no tiene consecuencias para ellos. Hágase lo necesario para facilitar el derecho a la salud por encima de todo. Porque si no se hace nada estamos permitiendo que, después de haber financiado una titulación de Medicina y una especialidad, estas personas tengan el privilegio de quedarse en casa esperando una plaza mejor, mientras el servicio queda desatendido en otras zonas. Dense incentivos si se quiere, pero una negativa a atender un servicio público esencial debe tener consecuencias. Y podrían mantener, mientras ejercen en Teruel o Alcañiz, el derecho a optar a una plaza que ellos consideren mejor, pero dejar desatendida a la ciudadanía es inaceptable. Algo hay que hacer.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

'‘Tu’ factura eléctrica'

Quisiera agradecer públicamente las atenciones que ha tenido conmigo Endesa (mi compañía eléctrica). Me ha enviado tres exhaustivos folios en los que explica con todo detalle los múltiples motivos que afectan a la nueva contratación. Me informa de las horas punta, llano, valle, el impacto medioambiental y el origen de la electricidad, incluso de que el costo del alquiler del contador es de 0,02625 euros/día. No obstante, lo que realmente me ha llegado al corazón es su cercanía de trato, que hace muchísimo más suave la fuerte subida. En lugar de adoptar un aire frío, distante, administrativo, que es a lo que estamos habituados en general, usa un continuo tuteo. ‘Tu contrato’, ‘tu factura’, ‘tu tarifa’, ‘puedes’, ‘tenías’, ‘te invitamos a visitar’, ‘encontrarás’... Casi me alegro de haber recibido este subidón, pues me ha servido para constatar que estoy en manos de personas amigas, próximas. Os amo.

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

'Enfermos crónicos y covid'

Se ha conocido el fallecimiento, a causa de la covid, de un paciente de 80 años vacunado. La explicación que se ha dado es que dicho paciente, con patologías previas, no había generado anticuerpos. Yo estoy en el mismo caso. Padezco de leucemia linfocítica crónica y mi nivel de anticuerpos es mínimo. Y lo sé porque he buscado un laboratorio privado para que me hicieran un análisis de anticuerpos. También me van a practicar un análisis de inmunidad celular, asimismo en un laboratorio privado. Porque el sistema público de salud se ha desvinculado totalmente de los enfermos crónicos, pese a que estaba previsto que la eficacia de la vacuna pudiera ser mínima en nuestro caso. La sanidad pública no nos ha realizado ningún tipo de seguimiento ni está dentro de sus previsiones darnos un trato diferencial; por ejemplo, inocularnos una tercera dosis de la vacuna como, al parecer, están haciendo en otros países.

Remigio Nájera Arranz. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es