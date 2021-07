Es ya evidente que España y Aragón han vuelto a plantear de manera precipitada la desescalada de las medidas contra la covid, con el efecto de que estamos en este momento en una nueva e intensa oleada de contagios.

Afortunadamente, las vacunas están funcionando y frenan los peores efectos de la enfermedad, pero mientras el virus siga circulando las autoridades y los ciudadanos debemos saber que es necesario ser prudentes y mantener las precauciones.

Que la retirada o el relajamiento de muchas medidas anticovid podía provocar un repunte de los contagios era algo que no cabía ignorar. Pero probablemente las autoridades sanitarias, en Aragón y en España, no esperaban que ocurriera en este momento un aumento de los contagios tan intenso como el que estamos viendo. Los hechos demuestran que hubiera sido más sensato plantear la desescalada de una manera más gradual y más didáctica para no suscitar en muchas personas un peligroso exceso de confianza. Algo más de la mitad de la población española y aragonesa está ya vacunada y casi dos tercios ha recibido al menos una dosis. Y sin embargo, el virus sigue teniendo campo para extenderse, especialmente en los grupos de edad en los que la proporción de vacunados es menor, pero también en los otros. Es importante constatar que las vacunas están funcionando como se esperaba, como lo demuestra el reducido porcentaje de personas inmunizadas entre las que han sido hospitalizadas en las últimas semanas. Estamos por tanto cerca de vencer al virus, pero la batalla no ha terminado. Y si continúa durante algunas semanas más el descontrol de los contagios será inevitable que la presión en los hospitales y en las ucis, que ahora es moderada, vuelva a niveles preocupantes. Hay que evitarlo. Las autoridades tienen que ajustar las medidas con rapidez y la ciudadanía tiene que hacer todavía un esfuerzo más actuando con la debida precaución.