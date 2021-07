Cartas al director de HERALDO: 'El lío de la sentencia sobre el confinamiento'

'El lío de la sentencia sobre el confinamiento'

Es impresionante la capacidad que tenemos en España para estar siempre pisando charcos.

Ahora nos toca lo de las conclusiones del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del estado de alarma y el confinamiento. Una vez más los ciudadanos asistimos atónitos a los continuos líos en los que nos meten los poderes del Estado, los partidos y cualquiera que tenga alguna ocurrencia para enmarañar un ambiente ya muy cargado de despropósitos. Al margen de si las medidas fueron o no acertadas, que al parecer sí lo fueron, el Tribunal lo relega a un simple aspecto jurídico, que nada tiene que ver con el sentido común; y por otra parte, concluir esto dieciséis meses después cuando menos resulta paradójico. Si la ley llega tarde, o si se aleja del sentido común, tiene un problema y contribuye más si cabe al desconcierto general. Uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, pero lo que no puede ser es que dicha separación se convierta en contradicción. Se nos ha dicho que el legislativo establece las leyes, que el ejecutivo gobierna respetando dichas leyes y que el judicial vela porque así sea. Algo no ha debido de quedar claro cuando, por ejemplo, ante este hecho de valorar judicialmente la aplicación del estado de alarma, en el propio Tribunal Constitucional de 11 votos hay 6 en un sentido y 5 en otro. Al mismo tiempo, y dentro del Parlamento, las manifestaciones al respecto casi son tantas como Diputados. Y se nos sigue pidiendo responsabilidad a las personas, que bastante tenemos con entender los líos en que nos meten. No creo que en otros países de nuestro entorno se monten sainetes parecidos, ni que se pierda el tiempo en historias como esta. Al parecer algo no ha cambiado desde que aparecieron los primeros bikinis por nuestras playas: "Spain is different".

Lorenzo Solanas Forcén. ZARAGOZA

'Vacuna y estudios en el extranjero'

Se ha abierto el plazo para anticipar la vacuna covid a los Erasmus con la mediación de la Universidad de Zaragoza. Lo cual, por supuesto, es muy de agradecer para tranquilizar a las familias de estos jóvenes estudiantes. De la misma forma nos habría gustado que se atendieran las solicitudes que hemos hecho las familias que enviaremos este curso a nuestros hijos a estudiar bachillerato al extranjero, teniendo en cuenta que además se trata de menores de edad, de entre 16 y 18 años. Por desgracia no ha sido así, y desde que se aprobó la inclusión de estos colectivos en la última actualización del protocolo nacional de vacunación el 23 de junio y hasta la fecha, no hemos recibido aún una respuesta. Son menores, viajan antes que los Erasmus y según informan en Salud Pública requieren una vacuna de dos dosis. En otras comunidades ya se les está vacunando.

Juan Ferreró Marco. ZARAGOZA

'Curiosos excesos'

Vivimos en un mundo de excesos. Ahora resulta que Raffaella Carrà era la diosa de la comunicación, la persona inocente querida sin discusión por unos y otros porque representaba, con su ingenuidad y buenismo, a los que pasaban de aquí y de allá. Pero allí estábamos subyaciendo los que pensábamos que Raffaella era una emisaria de la vulgaridad, un tanto macarra, una avanzada protagonista del programa de Valerio Lazarov que infestó las televisiones de la época. ¡Qué triste esta sociedad que ha acabado reconociendo el rol de personas a las que antaño no se les daba la más mínima importancia! Quiero recordar aquí a Laura Valenzuela, a José María Ínigo, a Joaquín Prats y a tantos otros que murieron sin la recompensa mediática que nuestra sociedad reserva a los más dóciles.

Francisco José Ruiz Blasco. ZARAGOZA

'¿Son solo palabras?'

El término ‘palabra’ tiene muchos sentidos. Desde el significado más peyorativo cuando decimos ‘son solo palabras’, hasta las acepciones bíblicas de "al principio solo existía la palabra" y "hágase en mí según tu palabra". Nuestros políticos actuales están mas cerca del ‘son solo palabras’, en el sentido de ‘es pura demagogia’. Pero qué bonito sería que nos diesen su palabra o que empeñasen su palabra para lograr el bienestar común. El problema que veo en nuestros políticos aragoneses es que cómo van a ser capaces de empeñar su palabra o dar su palabra por el interés de la ciudadanía si no son capaces de cumplir con la palabra dada a sus propios compañeros de partido. Me refiero a la actitud de don Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste, hacia don Daniel Liso, concejal de Ejea. El señor Francés prometió renunciar a su acta de diputado provincial a mitad de legislatura en favor del señor Liso. La promesa del señor Francés fue ‘solo palabras’. ¿Cómo va a ser creíble su palabra hacia futuros socios de gobierno y hacia los ciudadanos? ¿En qué lugar deja a su partido?

María Gómez Bernad. ZARAGOZA

'Aguantar un poco más'

Ha sido un año y medio aciago. Muchos hablan de culpables. Los culpables somos todos. Bajaron las restricciones con la vaga esperanza de que la gente se responsabilizara. Pero hay gente a la que le das un dedo y se coge el brazo entero. Los casos vuelven a subir. Piensan que con la vacuna es suficiente pero a esto le falta un ingrediente: el sentido común. Se agobian. Se van de fiesta, sin las medidas pertinentes. Se van de vacaciones, igual. Hay muchos que tenemos a familiares en residencias. No podemos ir a verlos. ¿De quién es la culpa? Nos gustaría señalar a alguien, pero, ¿a quién? No hay suficientes dedos en las manos. Creo que esto parará cuando se conciencien de que no son los únicos que lo pasan mal. Todos viajamos en el mismo barco. Si hemos aguantado todo esto, ¿por qué no aguantamos un poco más? Estamos en la recta final de una larga carrera. De todos depende si se hace más larga o más corta.

Gonzalo González Alonso. ZARAGOZA

'Cuidados paliativos'

Sirva esta carta para agradecer al ESAD área 3 del Salud de Zaragoza, más conocidos como Paliativos, la gran ayuda que han prestado tanto a nuestra madre en sus últimos días como a la familia. Nos han enviado una carta preciosa agradeciendo los cuidados que hemos dispensados a nuestra madre, cuando el agradecimiento debe de ser nuestro a tan grandes profesionales. Gracias a la doctora Patricia Lara y a las enfermeras Marisa Fanlo, Conchita Martínez y Raquel Oter, de corazón, sois de lo mejor. También a su médico de Familia, la doctora Teresa Delgado, por sus desvelos. Y por supuesto a Lola Carbonell, su cuidadora, gracias a ella ha aguantado tanto y con tanta calidad de vida. Muchas gracias a todos.

José Luis Perales Domínguez, en nombre de la familia de Natividad Domínguez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es