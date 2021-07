Poner el dinero a trabajar

Los 140.000 millones de euros que España espera recibir de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben impulsar el crecimiento y la modernización de la economía.

Pero para que sus efectos se dejen sentir con rapidez, es necesario acelerar todos los procesos administrativos y aplicar criterios que tengan en cuenta las peculiaridades del tejido productivo y del territorio de cada comunidad autónoma

La última reunión del Ecofin autorizó la transferencia a España de la primera partida de los esperados fondos europeos, 9.000 millones de euros que tienen que llegar dentro de este mismo mes de julio. Pero para que su efecto se empiece a sentir en la economía no basta con recibir el dinero, lo importante, como recuerda CEOE Aragón, es ponerlo en marcha, conseguir que se convierta cuanto antes en inversión real a través de los proyectos empresariales que se han ido preparando. En nuestra Comunidad, el plan Aragón Puede ha recogido ya 280 propuestas, por valor de más de 16.000 millones de euros, que aspiran a recibir parte de esa financiación, pero las convocatorias correspondientes todavía no se han publicado, lo que hace temer que todo el proceso pueda retrasarse. Acelerarlo al máximo va en interés de la recuperación económica y con ese objetivo parece lógico que el Gobierno central cuente con las administraciones autonómicas. Por otro lado, son estos gobiernos autonómicos los que mejor conocen el tejido empresarial de cada comunidad, lo que facilitaría una asignación óptima de los recursos, de manera que no se queden exclusivamente en grandes proyectos, sino que alcancen también a los capilares de la economía a través de propuestas de menores dimensiones pero vinculadas al territorio. La inquietud expresada por la patronal aragonesa es comprensible, y la respuesta debe ser agilizar en todo lo posible un proceso del que depende el relanzamiento de la economía española.