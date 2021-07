'Y si cuela, cuela'

Querido Perplejo: eres tonto de remate.

Dices que me comporto como una niña de primaria que pone ojitos y se ruboriza. A ver si te enteras: mis fieles son como esos papás que siempre dicen que la culpa es del profe, que le tiene manía. Esto no es fácil y yo no soy tonta, por eso os hago discutir a vosotros como críos. Lleva tiempo y dinero cabrear al personal hasta el "o yo, o el caos", reducir la política a un juego de telerrealidad donde mi ternura infantil te enternece y te hace mía para siempre. Me lo perdonaréis todo: si un niño no viene a mi cumple, no es porque no le hubiera invitado, es porque es malo y me envidia. Estoy rodeada de malos y yo soy Batgirl. La culpa, mamá y papá, es de los niños que vienen del norte, el sur, el este y el oeste, porque del centro solo vienen las cosas buenas.

Ahora quiero ser la más popular de la clase y que el delegado se calle y se vaya a su casa. Nunca os pediré responsabilidades por estar tan enfadados con los otros, siempre y cuando seáis leales a esta dulce criatura. Ante la cámara, cruzo los bracitos y entorno los ojos como una virgencita mártir. Si soy frívola e irreverente es porque adoro la libertad y tú, Perplejo, eres tan aburrido… ¿Crees que es fácil infantilizar la comunicación política como yo lo hago? Hazte un favor y que te desvirgue Steve Bannon. Aprende, Perplejo. Triunfo porque mi moral es la del futbolero, la más sencilla: tú, pide penalti. Si cuela, cuela. ¿Y vosotros? Creced y polarizaos, niños.