Datos preocupantes

La sexta ola de la pandemia continúa dejando en Aragón un alarmante número de contagios.

No cesa la multiplicación y la propagación está saltando a otros colectivos de edad que ya no son los más jóvenes. De hecho, la incidencia media en Aragón se ha triplicado en los últimos siete días. La pandemia no entiende de límites y aunque, por el momento, las uci no registran una situación de colapso, se temen las consecuencias de un aumento de las hospitalizaciones. La esperada recuperación queda marcada por una intermitencia que frena la aparición de una línea ascendente de crecimiento. La preocupación, al igual que la covid-19, se extiende por Europa mientras se asume que la vacunación debe ir acompañada de nuevas medidas de restricción.

Con una incidencia acumulada en Aragón a siete días de 336 casos, las interpretaciones se construyen por sí mismas. Preocupan los municipios de Jaca, Huesca, Teruel, Monzón, Barbastro o Ejea donde la enfermedad se considera nuevamente disparada y ajena al camino de salida que los mismos datos señalaban hace unos días. A las celebraciones de los más jóvenes, desencadenante de esta sexta ola, se suman los encuentros familiares, registrándose ya casos en todas las franjas de edad. Pese a que la vacunación es la mejor de las protecciones, conviene recordar que no actúa como un escudo infranqueable, siendo muchas las particularidades de los afectados y, por extensión, de los posibles rumbos que adopte el coronavirus en cada paciente. Los datos son alarmantes y reflejan que, pese a la coincidencia del verano, el incremento de las horas de luz y una mayor presencia en el exterior, la covid-19 no ha rebajado su naturaleza letal. La rápida propagación por las nuevas variantes habla de una complicación añadida que exige de una llamada a la responsabilidad y la prudencia.