Cartas al director de HERALDO: 'Garzón la vuelve a liar'

'Garzón la vuelve a liar'

‘Zapatero a tus zapatos’. Refrán que le viene como anillo al dedo al ministro de consumo Alberto Garzón.

Dice el político que hay que iniciar una campaña para reducir el consumo de carne roja por sus efectos nocivos para la salud y el medioambiente. Mensaje que afecta de manera directa al sector ganadero y agroindustrial. No es la primera vez que miembros del Gobierno interfieren en temas sanitarios. La comunidad científica, ante los contradictorios mensajes del Gobierno para la prevención del coronavirus ya dio el aviso: "En salud, ustedes mandan pero no saben". Esto de ‘mear fuera de tiesto’ no es la primera vez que lo hace Garzón, que ya provocó un enfado monumental en la industria turística nacional, cuando calificó al sector de "precario y bajo valor añadido". Pero, volviendo a su aseveración sobre el peligro de la carne roja, en Aragón existen al menos 700.000 ha de pastizales temporales o permanentes, dominados por especies herbáceas, superficies de monte bajo y monte claro. A ellas, han de sumarse todas las que igualmente pueden ser susceptibles de uso por el ganado extensivo. En nuestra moderna sociedad superurbana, suele haber un escaso conocimiento del sector agrario en general y del ganadero en particular. Esta actividad contribuye al desarrollo rural en las zonas de somontano y montaña media de forma sostenible y recupera las comunidades vegetales de bosque y sotobosque, evitando posibles incendios. En cuanto a la ingesta de carne roja y el riesgo de producir cáncer y otras enfermedades, estoy a favor del mayor divulgador de la ciencia de la nutrición, Francisco Grande Covián, cuando decía: "Se puede comer de todo pero con moderación, no hay alimento excesivamente bueno ni ninguno excesivamente malo".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (Zaragoza)

'Agradecimiento'

Quisiera transmitir mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la planta de oncología del Hospital Miguel Servet de nuestra querida Zaragoza, por el trato exquisito y humanitario que tuvieron, en todo momento, con mi marido. Finalmente, mi esposo, Ángel Magén, falleció. Pero la unión, casi familiar, que tuvimos con todos ellos, nos hizo pasar esos momentos tan duros de una forma más llevadera. Nunca podremos olvidarnos de ninguno de ellos, no cito nombres por no olvidarme de alguno, pero siempre los tendremos en el recuerdo, como unos ángeles de la guarda. Que Dios les bendiga a todos ellos y ellas.

M.ª Nieves Ortiz Trujillo. ZARAGOZA

'Hágase la luz en Urriés'

Entre la nueva torre de la plaza de Europa, el rascacielos que se alza aledaño a la intermodal, el bloque que se está construyendo en San Juan de la Peña, junto al centro de salud, y otros muchos que jalonan los barrios y calles de Zaragoza, alguno, entre los que me encuentro, nos preguntamos, ¿de dónde se va a sacar gente para llenar tanta vivienda? Parece ser que la ciudad, que ha absorbido prácticamente todo el tejido industrial de la Comunidad, lo que ha acarreado que la población se fije en esta pequeña gran cosmópolis, seguirá creciendo ¿sin límite? Esto, me puede parecer bien o mal, pero conlleva una reflexión: la ciudad crece en detrimento de la llamada la ‘España vacía’, con la que a tantos políticos se les llena la boca, pero luego obran en dirección contraria. Todo esto viene a colación de una situación vivida por un compañero de trabajo, un chaval de 26 años que con su pareja han decidido vivir en uno de esos pueblos que solo se llenan para el verano y el resto del año parecen fantasmas. Se han comprado un chalecito, uno que el constructor no pudo vender, y se han lanzado a la aventura. Muebles, decoración, ilusión... todo eso que caracteriza a la gente joven, que tiene un futuro por delante y que sería aún mayor de no ser por las trabas que se están encontrando por el camino. La primera y más grave, que acarrea otras secundarias, es la luz. Sí, el famoso, «hágase la luz y la luz se hizo» del Génesis, en este caso, más bien parece el apocalipsis, ya que los chavales llevan un mes con el alta solicitada y la compañía ni ‘mutis por el foro’, con lo que ni lavadora ni cocina... y viviendo en un piso del Ayuntamiento, comenzándo a arrepentirse de la compra y empezándose a ciscar en la ‘España vaciada’ y en todas las promesas. Y luego vendrá algún activista de turno y les hablará de la belleza de lo rural y de lo romántico de unas velas, a media luz, los dos, como en la canción, porque no habrá nadie más.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO (Zaragoza)

'Los campus de verano'

Los campus de verano, en las ciudades, han venido para quedarse. Nacieron a finales de los 80 y la verdad es que son una buena alternativa para las familias, al poder dejar a los hijos más pequeños en un lugar donde aprenden y se entretienen a la vez. Eso sin contar con la cantidad de nuevos amigos que hacen, que ayuda a la socialización y la interacción, tan importantes en la sociedad actual. Hay campus para todos los gustos, lo normal es que mezclen el deporte con algún idioma, pero sin olvidar el aspecto lúdico y divertido. Sin duda, su origen fueron los campamentos de toda la vida, en tiendas de campaña y en plena naturaleza. Yo mismo fui muchos años monitor y director de alguno y he de decir que te llevas recuerdos imborrables, porque todos son diferentes y en cada uno aprendes algo. Reitero, está muy bien esto de las colonias, campus o campamentos, porque es una forma de pasar parte del verano con personas de tu edad, donde la única preocupación es pasarlo bien, y, si además hace nuevas amistades, eso que te llevas.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

'Envidia sana'

Este es el sentimiento que recorre todo mi cuerpo, cuando veo los rostros de los jugadores y técnicos de la selección española abrazados en pétrea comunión, con la cabeza bien alta, escuchando nuestro himno nacional. Envidia sana por el lugar que ocupan, representándonos a todos los españoles, pero, sobre todo, porque parece que son los únicos ‘autorizados’ a no tener que pedir perdón por hacerlo con orgullo y sentimiento. Somos el único país del mundo en el que algunos de sus propios ciudadanos miran con recelo al que siente este orgullo y mucho más al que tiene la ‘osadía’ de enarbolar nuestra bandera nacional aunque sea en el balcón de su casa. De ahí la cantidad de gente que esperaba el fracaso de nuestra selección, para que no haya un nexo de unión entre todos, aunque sea por algo como el fútbol. Desde aquí, reivindico mi derecho a sentirme orgulloso de ser español, de sentir un nudo en la garganta, cuando escucho mi himno nacional, y de ser un ‘osado’, que desde el 29 de junio de 2008 tiene en su balcón la bandera de mi gran nación.

José María Bello Mercadal. ZARAGOZA

