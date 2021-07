'Juan Moneva y Puyol'

El 7 de julio de 2021 hizo 70 años de la muerte de Juan Moneva y Pujol, destacado intelectual y jurista, que vivió casi toda su vida en Zaragoza y que había nacido en Venta de Pollos, Valladolid, el 21 de agosto de 1871.

Le dedicó una densa y elogiosa reseña en la Gran Enciclopedia Aragonesa (1981) Luis Horno Liria. El personaje me interesó siempre desde que mi maestro, el profesor Lacruz Berdejo, me hablara elogiosamente de él en los inicios de mi carrera universitaria. Alguien acertó a colgar una fotografía de Moneva, que tiene también calle dedicada en Zaragoza, en una de las salas de nuestra Facultad de Derecho, pero temo que muchos de sus jóvenes profesores no sepan quién fue Moneva.

Fue, según se le suele recordar, persona de gran bondad personal, ferviente católico y hombre de vasta cultura y gran erudición, en particular sobre la historia de la Iglesia y la de Aragón. Horno Liria recuerda que dejó unas ‘Memorias’ y que publicó más de una veintena de obras, varias de ellas sobre la educación de los jóvenes y sobre la ética cristiana, que, para él, era una ética casi franciscana, llegando a alcanzar, nos dice Horno Liria, la "aversión por el dinero". Logró la cátedra de Derecho canónico el 27 de mayo de 1903 en la Facultad de Derecho de Zaragoza, tras haber colaborado gratuitamente en la misma durante ocho años. Dio su última clase o lección magistral el 21 de agosto de 1941. Desde 1895 había ejercido la abogacía y entre 1933 y 1936 fue decano de nuestra Facultad de Derecho. Le interesó siempre la política, aunque tuvo muy claro, adelantándose en cierto modo décadas a la doctrina oficial de la Iglesia, que ‘lo sagrado’ no debía ser invocado como propio por bando político o bélico alguno. Con esta idea reconvino a la Unión Patriótica de Primo de Rivera. Fue regionalista y aragonesista, de ideas centristas, alineándose con las políticas de Antonio Maura.

Contrajo matrimonio con Concepción de Oro y Castro el 29 de mayo de 1889, con la que tuvo tres hijos (Jaime, Pilar y Dolores). Al mayor (Jaime), que se había hecho arquitecto, tuvo que verlo morir en un accidente profesional.

De sus libros yo he manejado su breve pero enjundiosa ‘Introducción al Derecho hispánico’ (Barcelona, 1925) y una recopilación de artículos periodísticos, publicada en 1953 por la Institución Fernando el Católico, con prólogo de Luis Gómez Laguna. En estos artículos trata temas muy variados, como críticas o sugerencias urbanísticas para la ciudad de Zaragoza; las obras de la Basílica del Pilar, entonces en curso; la profesión médica, con la que mantuvo estrechos contactos (consideró varias veces la posibilidad de que hubiera epidemias); o sobre la jota aragonesa, tema que había investigado y en el que se mostró muy exigente con las letras o con el auténtico reflejo del ‘carácter aragonés’, que él veía muy definido. También trató asuntos políticos o jurídicos. En uno de sus artículos, aunque repudiaba el anticlericalismo, entonces tan presente en nuestra sociedad, agradecía a la República el que hubiera suprimido la pena de muerte, aunque con la precisión de que solo para las ‘personas’ y no para los militares, propugnando que incluso para estos debiera abolirse igual. Frente al franquismo, al menos en los comienzos de la Guerra Civil, se mostró crítico, y al enterarse de que se asesinaba a periodistas o políticos de la izquierda protestó enérgicamente, y parece que con auténtico riesgo de su vida (así Horno Liria y otros), ante el Presidente de la Audiencia Provincial. José Luis Melero recordó en HERALDO, el 7 de febrero pasado, que Moneva fue sometido a "expediente de depuración" en febrero de 1937.

Juan Moneva y Puyol fue un defensor culto del Derecho foral aragonés (muy crítico, por cierto, con el autodidactismo, a veces frívolo, de Joaquín Costa). Fundó el Consejo de Estudios de Derecho aragonés, al que concurrieron los principales foralistas aragoneses de aquel tiempo. Incluso llegó a ser presidente de la Comisión Ejecutiva del importante Congreso Nacional de Derecho foral celebrado en Zaragoza en 1946. Por desgracia, no tiene Moneva publicaciones de entidad sobre Derecho civil aragonés, sobre el que cabe suponer sabía bastante.

A su muerte, el 7 de julio de 1951, había conocido la derrota de los fascismos en Europa. Quiero pensar que ello satisfaría en su momento a Moneva.