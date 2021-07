Cartas al director de HERALDO: 'Sánchez, prisionero de sus propias palabras'

'Sánchez, prisionero de sus propias palabras'

Desde el principio de este proceso parecía estar clara la hoja de ruta.

Si me apuran, quedó lacrada ya el 8 de enero de 2020, cuando Pedro Sánchez fue nombrado Presidente con el apoyo de partidos independentistas. Aquel día, les buscó, les imploró, les tendió la mano y, hasta hoy, que lo están exprimiendo como a una naranja, claro está, defendiendo sus intereses particulares y presidenciales. Yo, particularmente, entiendo lo del indulto. Es una medida de gracia que se ajusta a normas legales y constitucionales, y, sinceramente, me parece desorbitado el castigo para la magnitud del delito. Estamos en el s. XXI. También es verdad que las manifestaciones airadas de reincidir, por parte de los cabecillas del ‘procés’, no me parecen adecuadas, ya que se vuelve al punto de salida, a pesar de las pretensiones de diálogo y armonía por parte de Sánchez. Desde luego, también se veía venir, y en dicha hoja de ruta el siguiente paso era la solicitud del referéndum de autodeterminación. Y en ella está el Sr. Pere Aragonés –le recuerdo que la tilde en español se coloca así y en Aragón con mayor motivo–, que es como una mosca dando vueltas al tema y sin cejar en el empeño de tener un referéndum y crear una república independiente. Sánchez, en palabras suyas, se aferra a la Constitución; los independentistas, a que los acuerdos de la mesa de negociación serán sometidos a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña. Todos teníamos esto claro y a nadie le pilla de sorpresa. Pero, me surge una duda. ¿Cumplirá Sánchez su palabra? Ya veremos, porque también, en el 2019, a raíz de la sentencia contra los doce cabecillas independentistas decía: "Nadie está por encima de la ley" y "el acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento". Y sin embargo… ‘Donde dije digo, digo Diego’.

Mariano Aguas Jáuregui. Zaragoza

'Esfuerzo jubilar'

Leo con incredulidad la nueva idea de nuestros políticos que nos gobiernan para nuestras futuras jubilaciones. Ahora resulta que los que hemos nacido entre 1955 y mediados de 1970, debemos hacer una esfuerzo o seguir trabajando, ya que estas mentes prodigiosas se han dado cuenta, precisamente ahora, de que somos muchos y, claro, no va a haber pan para tantas bocas. Pero sí, ‘babys boomers’, hay que cotizar como el que más, aun sabiendo que, ni por asomo, llegarás al máximo de la jubilación, aunque lo hayas cotizado. Y, entonces, yo me pregunto: ¿Por qué el esfuerzo demandado no lo hacen ustedes, iluminados políticos, que, por otro lado, tenéis vuestra pensión asegurada sin llegar a cotizar lo que el resto de los mortales?

Óscar Castro. Zaragoza

'Pasear por la Almozara'

Paseando por el barrio de La Almozara, mis pasos rebasan los límites de las calles y me adentran en las aceras del sentimiento que evoca la memoria. Me sorprende encontrarme con esa joven mamá con su carrito, que efusiva se detiene para enseñarme a su preciosa bebita y, entonces, claro que la recuerdo, pecotosa y habladora en su pupitre; o en ese paso de cebra en el que amablemente se ha detenido un coche y oigo de repente a una joven: "¡Javier, Javier, que ya soy maestra, que he aprobado las opos!", y cómo no me voy a alegrar con la emoción con la que me lo dice, pero con la mascarilla, aún no sé quién eres; o esa madre que te pide que al año que viene elija bachillerato para ver si "me maduras a la chica, que está muy verde"; y a lo mejor llegó a casa y veo a Raquel de actriz en una serie de televisión; o a una majísima persona como el futbolista Carlos Nieto, que nunca imaginé pudiera dar una patada a nadie. Que sepas Carlos que pongo toda mi fuerza para que todas tus jugadas te salgan bien. Son historias de emoción que quedan después de ensoñar en el aula la historia del maestro de ‘La lengua de las mariposas’, o dibujar el Pórtico de la Gloria con ‘El Lápiz del carpintero’ o arrullarlos con las historias de la posguerra y la transición de una preciosa niña como María bonita, o quizá aburriéndolos con artículos y pronombres, reflexivas y pasivas. Veintiún años en el Andalán, un pequeño instituto de barrio, ya son muchos para que no se presenten momentos en los que los alumnos y las familias devuelvan la emoción que en su día les quise dar en el aula. Pasear por La Almozara ¿Qué más puedo pedir?

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

'No molesten a las vacas'

Las vacas del Parque Nacional de Ordesa no quieren turistas, especialmente, si van acompañados de perros, porque las ponen nerviosas. Por esas molestias que les causan, se han producido ataques contra turistas. Los turistas lo invaden todo, convierten un paraíso natural en un infierno por su falta de respeto con el medio ambiente, con la flora y la fauna de los espacios al aire libre. Se ha pensado en tomar alguna medida para proteger a las vacas y a los turistas, como es crear una guardería para los perros o que vayan atados, pero me temo que muchos dueños de mascotas no estarán de acuerdo ni con una ni con otra medida. Es seguro que, si las vacas entrasen en las casas de quienes invaden su territorio con sus perros, se sentirían molestos y llamarían a la policía para que las desalojasen. Esto es lo que sucede con los espacios naturales, que los arrasamos como elefantes en una cacharrería. Los efectos de la acción del hombre, a menudo son devastadores en nombre de un esparcimiento que no encuentran en las ciudades en donde viven y en donde han estado más de un año confinados. Los propietarios de perros ignoran, por desconocimiento o por egoísmo, frecuentes trastornos que causan sus mascotas a vecinos y, en este caso, a animales de otras especies. Las vacas son animales pacíficos que gustan de una vida tranquila, muy útiles al ser humano, a quien proporciona leche, alimentos y vestido. Lo que les molesta, les causa estrés. Hay investigadores que aseguran que ponerles música o asignarles un nombre propio aumenta la producción de leche. Pero no cualquier clase de música, sino clásica o melodías suaves. Escuchar a Mozart produce cinco litros más de leche al día que no escuchar música o escuchar otra clase de música de otros géneros musicales menos tranquilos. Aseguran los investigadores que las vacas con nombre propio también dan más leche. El trato cercano les hace sentirse felices. En Ordesa, las vacas, no creo que escuchen música, pero al menos gozarán de tranquilidad, aire libre sano y un trato cercano, mientras no se acerquen turistas y perros ladradores. Por otra parte, algunos ganaderos gustan de ponerles nombres a sus vacas o a algunas de ellas, y uno se pregunta, ¿cómo es que los recuerdan todos?, pues al profano le parecen iguales todas las vacas.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

