Cartas al director de HERALDO: 'Repoblemos la España vaciada'

'Repoblemos la España vaciada'

Después de leer las noticias, una de ellas me ha causado una gran satisfacción.

Una manera de frenar la despoblación y de animar las zonas rurales es haciendo posible que los universitarios se acerquen a ellas. Yo represento a una de esas muchas personas que tuvimos que salir del pueblo para ir a estudiar a ciudades más grandes y que posteriormente nos quedamos a trabajar allí o en otros lugares lejos de nuestra tierra. En mi tiempo hubo un gran éxodo rural, que ya había empezado antes y que todavía sigue vigente. Ahora, Manuel Castells, nuevo ministro de Universidades, pretende repoblar esos núcleos con universitarios que estudien allí la carrera y hagan prácticas en esos territorios. Últimamente, he visto en televisión algún programa en el que aparecen jóvenes que, a pesar de haber ido a estudiar fuera, quieren regresar a los pueblos y contribuir con sus aspiraciones a rejuvenecerlos. Hace unos días salía el municipio donde nací, al que acudo en vacaciones porque tengo mi casa y mi familia. Descubrí, con sorpresa que la juventud, algunos con un currículum ligado a las necesidades y potencialidades del territorio, reclaman empleos que les permitan articular un proyecto de vida a largo plazo.

Celebro que la España vaciada sea uno de los temas presentes de la agenda política y que ello vaya unido a una propuesta inteligente que pretende que esos jóvenes, condenados a tener contratos precarios y que han de renunciar a vivir en sus lugares de origen, recuperen la esperanza, al tiempo que devuelven un futuro a los pueblos.

Labordeta, ese gran cantautor aragonés, reflejó en algunos de sus poemas la inmensidad del hueco de la ausencia al abandonar los pueblos. En uno de ellos dice: "Se han marchado ya todos/ y nadie ha vuelto/ para cerrar la puerta".

Gema Abad Ballarín. Campo (Huesca)

'Las mentiras de Pedro Sánchez'

El gran problema de Pedro Sánchez es el valor de su palabra. Ha convertido la mentira en su forma de gobernar. Desconozco si antes de entrar en política ya tenía por habitual faltar a la verdad. Si es una ‘virtud’ innata en él o alguien se la ha inculcado e impuesto. El 1 de Octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE, en una votación, tumbo el liderazgo de Sánchez. La perdió estrepitosamente. Iván Redondo, fracasado en Extremadura, estuvo atento a lo sucedido. Sánchez es un cadáver político y él está sin trabajo. Necesita nuevos clientes y contacta con Sánchez. Le ofrece sus servicios y devolverle a la secretaria general e, incluso, llegar a ser presidente del Gobierno. Lo consigue. Sánchez le quedará eternamente agradecido.

Desde hace tres años, su mentor intelectual es Iván Redondo. Su opinión prevalece sobre ministros, barones socialistas, anteriores distinguidos socialistas: González, Guerra, Leguina… a los que repudia. La influencia es absoluta, total. Le escribe sus intervenciones y le dicta la forma y manera de actuar. A partir de ahí, Sánchez convierte la mentira y falsedad en algo habitual. El valor de su palabra poco o nada vale. ¿Quién propicia esta forma de actuar? Parece evidente que Iván Redondo es el inductor de las mentiras de Sánchez. Quien no fue capaz de elaborar su tesis doctoral es persona propicia para ser manejada por un ‘gurú’. Cabe preguntarse, ¿es Sánchez quien realmente gobierna o es Iván Redondo a través de él? Redondo despacha directamente con Sánchez y depende orgánicamente de él. Ambos ambicionan el poder por encima de todo. Esta forma de gobernar tarde o temprano pasará factura. Véanse las encuestas. Pero esta factura también la pagará el PSOE y los líderes socialistas. Quizás sea llegado el momento de que, cuando menos, el Comité Federal del partido, hoy desaparecido en la práctica, y los barones socialistas reflexionen sobre la negativa influencia y control que Iván Redondo ejerce sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El precio pagado por sus servicios está siendo, políticamente, excesivo para un asalariado al que nadie ha votado.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

'El ascensor social'

Hace tiempo que el ascensor social no funciona. La historia más reciente ha demostrado que con el funcionamiento en la sociedad de mecanismos que permiten cambiar el estatus social, la inmensa mayoría de la población sale beneficiada. No es necesaria su puesta en marcha para ver qué sucede. Simplemente funcionan con mayúsculas. El conocimiento y el esfuerzo en la educación permitieron conformar una extensa y amplia clase media en el pasado, que en la actualidad se encuentra en franco retroceso. Tenemos que volver, hacer funcionar el ascensor social del pasado, pero con los retos del presente y del futuro. Hoy, muchos jóvenes tienen empleos precarios que los sacan del desempleo, pero que no van a crear esa clase media del pasado. Hoy, muchos estudios universitarios no dan salida laboral a un colectivo juvenil, que asiste impotente a una falta de la actualización de las carreras universitarias. La sociedad tiene que avanzar hacia modelos sociales que permitan crear ilusión y esperanza de futuro. Necesitamos técnicos que vuelvan a poner en funcionamiento el ascensor social. La riqueza y la paz social del país, va en ello.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

'Servicio de Educación del Ayuntamiento'

Mi nombre es José Luis Félix Fando y soy el director del Colegio Público Juan XXIII de Zaragoza. Con fecha 2 de julio de 2021, recibimos correo electrónico remitido desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se nos comunica que con fecha 13 de agosto uno de los oficiales de mantenimiento dejará de prestar servicio en nuestro centro, "pasando a disponer el centro de un único oficial en horario de 8.00 a 15.00. Esta situación se mantendrá mientras sigan las limitaciones de plantilla actual y las restricciones a la contratación de nuevas plazas de empleo público, dada la tasa de reposición de efectivos que impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

El centro cierra la actividad de comedor a las 16.30 y las actividades de refuerzo y acompañamiento a las 17.30, al igual que las extraescolares. Para mantener las instalaciones abiertas y no perjudicar a alumnos y familias, es el equipo directivo el que va a tener que hacerse cargo de atender y cerrar el colegio, terminando su jornada laboral a las 18.00, como ya ocurrió en los meses de diciembre de 2020 a mayo de 2021, en los que un oficial estuvo de baja que no se cubrió.

Es una obligación inexcusable del Ayuntamiento de Zaragoza el dotar a los centros públicos de educación infantil y primaria del personal necesario para velar por la conservación y el mantenimiento de los edificios e instalaciones, así como la custodia y vigilancia de los colegios públicos, algo que incumple de manera reiterativa.

José Luis Félix Fando. Director del Colegio Público Juan XXIII de Zaragoza

