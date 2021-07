Cartas al director de HERALDO: 'Por ahí no vaya, Sr. Escrivá'

'Por ahí no vaya, Sr. Escrivá'

Sr. Escrivá: estoy muy cansada de que la única solución que se baraje sea la de retrasar la edad de jubilación o perder capacidad económica en esos años, que, seguramente, será cuando más lo necesitemos.

Cada año que usted retrasa la edad de jubilación, retrasa la edad de incorporación al trabajo de uno de nuestros hijos y/o nietos. ¿Qué haremos trabajando con 70 años, cuando jóvenes de 30 estén en paro o se hayan tenido que ir de nuestro país porque no pueden trabajar? Ellos también quieren tener una vida digna, no vivir de sus padres –ancianos activos– o abuelos pensionistas. Porque así es. Un joven que no trabaja, alguien lo mantiene: padres, abuelos, familiares... Ellos necesitan trabajar y las personas mayores necesitan descansar –cada uno quiere disponer de lo propio y sentirse tranquilo– y no tener que estar ayudando a sus familiares cuando no tienen trabajo. A un joven, es probable que no le importe que le suban la cotización, pero le desespera no tener trabajo. Los jóvenes son más capaces que los ‘baby boomers’, actuales activos de 70 años, porque se pierden capacidades que la experiencia no suple. Atrévanse a rebajar la edad de jubilación y creen riqueza para los jóvenes, que es lo natural. Cada jubilado que tenga un joven que le reemplace. Se me ocurre que vayan quitando paguitas de ‘regaliz’ y obtendrán lo necesario. Las ayudas hay que darlas en caso de necesidad, de verdad, no como reclamo para que vengan jóvenes de otros países a vivir del Estado. O, por ejemplo, dejen de mantener a miles de asociaciones, ¡que ya está bien! Antes las asociaciones se mantenían con cuotas de los asociados o con lotería de Navidad o mercadillos navideños, pero no de los Presupuestos Generales de todos.

Eva Ruiz Horna. Zaragoza

'Cosas de la autoestima

En términos generales, la autoestima es definida como la valoración que una determinada persona tiene de sí misma. Dentro de este valor frágil y mutable concepto entran –entre otros– un conjunto de valores, como el de su apariencia física, aptitudes, éxitos profesionales y/o personales, así como la riqueza de su vida afectiva. En consecuencia, quien tenga poco aprecio de su persona caerá probablemente en momentos de angustia, desazón y depresión, mientras que quien –por el contrario– se tenga en mucha consideración, tendrá más posibilidades de crecimiento y de poder salir airoso de cualquier situación, por dificultosa que se le presente. Y es que, pese a que desde el sábado día 25 de junio se puede ir ya sin mascarilla en exteriores –tras un año y tres meses de haber tenido que ir con ella, obligatoriamente, por la maldita pandemia–, aún se puede ver a mucha gente que no se decide a quitársela por la calle, debido al miedo, a la inseguridad y a la falta de autoestima.

Miguel Sánchez Trasobares. Zaragoza

'La lógica y la política'

Si al responsable de un cometido se le acusara con fundamento de mentiroso, desleal e incompetente, en relación con su actividad, no dudo de que, por vergüenza torera, dimitiría de inmediato o, en su defecto, le obligarían a hacerlo. Pero, claro, esto ocurriría si relatáramos un comportamiento lógico, pero la política queda al margen de cualquier conducta racional. De entrada, es la única tarea que no exige a los candidatos ni aptitud ni formación alguna para ejercerla; basta con que exista algún tipo de cercanía con el ‘jefe’ para acceder a un puesto de responsabilidad bien gratificado. Si hablásemos de ‘vergüenza torera’, se trataría de una locución y una práctica inexploradas en esta profesión, en la que se maniobra con engaños para alcanzar unas metas incompatibles con el bien común y la igualdad de todos los ciudadanos. Y no importa si el máximo mandatario arruina el país con su nefasta gestión, porque disfrutará igualmente de una generosa y arbitraria pensión vitalicia, además de otros abusivos beneficios, cuya sola enumeración provocaría vergüenza ajena.

José Antonio Gayarre Gómez. Zaragoza

'Diálogo de Sordos'

Casi nadie cree al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirma que nunca habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dijo que no indultaría a los presos del ‘procés’ y los ha indultado, así que sus palabras han dejado de ser creíbles. Gabriel Rufian le dijo: «Denos tiempo, también dijo no a los indultos». A un líder político no se le perdona en este país que cambie de opinión. Los indultos, se los ofreció a Pere Aragonés antes de la reunión mantenida en La Moncloa del pasado 29 de junio. Para la anunciada mesa de negociación, en la tercera semana de septiembre, tendrá que hacerle otra concesión: ¿será un referéndum pactado, la autodeterminación o la amnistía? Previsiblemente, Pedro Sánchez le planteará una mayor financiación autonómica, porque septiembre todavía es pronto para otorgar runa amnistía. Dejar para septiembre la mesa de negociación es retrasar casi tres meses el problema. ¿Se producirá entonces otro diálogo de sordos?

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

'Un paciente ‘huérfano’'

Cuando me enteré de tan luctuosa noticia del fallecimiento de nuestro doctor Jose Manuel, el pasado mes de junio, me sentí huérfano de mi médico, pues fue él quien sustituyó una de mis caderas, que tenía bastante dañada, por una prótesis. Y creo que esta sensación será la misma para los miles de pacientes que han pasado por sus manos, por su consulta, por su trato súper profesional y, lo más importante, por su humanidad en el trato que nos dispensaba. Por ello, me gustaría, en mi nombre y en el de los demás pacientes, transmitirle un profundo agradecimiento por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, quien lea esta mensaje y haya sido tratado por José Manuel, sabrá de quién estamos hablando y se sumará de forma incondicional a ese profundo y sincero agradecimiento. Y, para terminar, traigo el recuerdo de cuando me iba a operar: vino con su vestimenta típica de quirófano, y me quede con una sonrisa suya y las palabras de ánimo de que todo iba a salir bien, como así fue. Me vienen imágenes de sus consultas, de sus consejos, de su profesionalidad –y esto creo que también lo sintieron todos los pacientes del doctor José Manuel–. Podemos decir que tuvimos mucha suerte de encomendarnos a sus manos de médico autentico. Le debemos un recuerdo muy cariñoso, y es la única manera de que siga vivo en nuestros corazones.

Juan Carlos López Garcés. Zaragoza

