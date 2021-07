Falta de entendimiento

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado a Pedro Sánchez de que «si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España». Lo ha hecho en su primera visita institucional a la Moncloa tras renovar su mandato al frente de la Comunidad de Madrid y en la que, pese al aparente clima de cordialidad, ha querido dejar meridianamente clara su oposición a los indultos a los presos del ‘procés’ y a otras iniciativas del Gobierno. En su ensayado papel de bastión de la oposición a Sánchez, ha evidenciado la profunda distancia que existe entre los dos grandes partidos españoles. Una falta de sintonía que impide negociar y lograr los necesarios pactos de Estado para hacer frente a algunos de los retos que tiene el país.

La más popular de los populares ha acudido a la Moncloa pare reiterar, con permiso de Pablo Casado, que ella es una de las figuras más carismáticas de la oposición al Gobierno. Sus mensajes han sido claros: no al diálogo con los independentistas catalanes; no a los indultos a los condenados por el ‘procés’; no al proyecto de la ley de seguridad nacional; y no a la armonización fiscal de las autonomías. Pedro Sánchez le ha respondido con que la oposición al Ejecutivo se realiza en el Congreso de los Diputados y que a ella le corresponde intentar solucionar los problemas concretos de los madrileños. La falta de colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de la capital del país es un lastre que se suma al de la ausencia de entendimiento entre el líder del Ejecutivo y el jefe de la oposición.

La crispación permanente que se vive entre el PSOE y el PP, avivada tras la victoria de Ayuso en Madrid, no debería ser excusa para que, en temas tan relevantes como la pandemia y la recuperación económica, ambos partidos tuvieran sentido de Estado para que el país viera que sus representantes afrontan de forma responsable y unida los desafíos de España.