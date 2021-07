Cartas al director de HERALDO: 'El lenguaje y la igualdad de género'

'El lenguaje y la igualdad de género'

Llevamos años con la idea de cómo incluir en el lenguaje el concepto de igualdad de género.

El desconocimiento de cómo funciona el idioma nos hace ser temerarios y errores como los de ‘miembras’, ‘portavozas’ o ‘altas cargas’, se incluyen como sonados chascarrillos de nuestros dirigentes. Eso que se llama inclusividad parece que se está quedando para el lenguaje hablado, en concreto, para la oratoria oficial de la Administración, que no ha traspasado al lenguaje escrito, a no ser a ciertas notas informativas oficiales, y a veces burdamente, como la inclusión de esa ‘e’, tan extraña al castellano con la que se quiere unificar la variación de género. Y como todo lo que se deja al azar de las buenas intenciones, adolece de una normativa, que en esto de la lengua es necesidad desde el siglo XVIII. Parece que una norma de inclusividad es presentar una fórmula de encabezamiento que incluya ambos géneros, ‘diputados/as’, ‘profesores/as’, que la lengua acepta porque la fórmula no es nada novedosa –recuerden aquel ‘señoras y señores, niños y niñas...’, parodia del ‘ladys and gentlemans’, con el que iniciaba sus actuaciones Manuel Tonetti–, y los escritos continúan sin duplicar términos, salvo cuando hay un sustantivo que admite la división de género ‘os, es/as’, seguido de una pausa larga, un punto, porque el descanso fónico permite la reduplicación sin incomodar gramaticalmente. Y no toquemos artículos o calificativos porque ahí ya deja de funcionar la norma de economía en el lenguaje. El problema es regular académicamente unos principios, pero mucho me temo que estamos ante una norma personal de respeto humano o de decoro social, aplicada como muletilla galante y progresista, que no sé yo si se convertirá en la herencia prosódica que la igualdad de género dejará en el lenguaje a las nuevas generaciones.

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

'Ellos siguen...'

Estamos en el país de Jauja y de las Maravillas, para golpistas, separatistas y dinamiteros del Estado de Derecho y democrático. Todo se admite para destrozar y destruir la España de los 500 años, llegando por ello al límite (si lo tienen) de la estupidez. Todo subordinado para mantenerse en el poder, aquí se pacta con separatistas, independentistas, antisistema, traidores y desleales. Jamás se vio algo parecido. Tenemos las Leyes más absurdas y perversas del mundo, en donde se beneficia y privilegia en la mayor incongruencia, a partidos enemigos de la España única y unida. Por ello los Junqueras y Cía hacen su agosto, y se toman las sentencias de jueces, tribunales, en definitiva la Justicia, con arreglo a democracia y ley, como actos de revancha y venganza. Presionan y chantajean para sacar a los presos de su encierro, debilitar y suavizar totalmente el delito grave de sedición, rebeldía, etc., admitiendo además el no arrepentimiento, con su lema dentro y fuera, al salir: "Lo volveremos a hacer". El cerril de Junqueras y Cía sigue con su tabarra del referéndum unilateral, sin que nadie le pueda meter en la cabeza que una parte del todo, no puede (de todas formas imposible) condicionar el todo, admitirlo seria la mayor burrada y la más antidemocrática decisión. Ellos siguen.

Fernando Muñoz Rodríguez. TERUEL

'Operación ‘Titella’'

La operación policial que ha llevado a la detención de José Luis Moreno se ha llamado ‘Titella’ (títere en catalán) en recuerdo a sus marionetas Daisy, Monchito, Macario y Rockefeller, fabricadas por su padre, que era también escultor y tenía un teatro de marionetas, con las que hacía años que ya no trabajaba. Sus marionetas eran, en realidad, pues, sus hermanastros. Gracias al ostracismo al que las tenía sometidas, se han librado de ser detenidas por la policía por colaboración con Moreno, su dueño. Mala fama tenía este empresario a la hora de pagar a sus trabajadores, pero sus marionetas presentaban buen aspecto. Dejaron de trabajar para él hace ya unos cuantos años, no se sabe si porque Moreno se cansó de ellas o fueron estas las que se cansaron de él. Me imagino que la aportación de las marionetas en la preparación de los espectáculos era mínima. Seguramente Moreno no atendía ninguna de sus sugerencias. Es el drama de las marionetas, no tienen vida propia, ni voz ni voto. Son completamente dependientes de su dueño, que las mueve a su antojo y habla por ellas. Las utiliza, vive a costa de ellas y un día las abandona, las arrumba como trastos inservibles. Las marionetas seguirán durmiendo el sueño de los justos y no pisarán calabozos ni prisiones. Me pregunto si Moreno les hablaría en momentos de soledad. Las marionetas son oyentes ideales, aunque no escuchantes. Macario, Daisy, Monchito y Rockefeller (¿trasunto este del ventrílocuo?) representaban a seres vivos, los tres primeros humanos, el tercero a un cuervo, pero el juez no los citará para que declaren a favor o en contra de su dueño. Aunque hayan sido testigos mudos de su vida, no se puede fiar de sus voces. Para declarar ante el juez, Moreno tendrá que abrir la boca, mover los labios y hablar con su propia voz. En la antigua Grecia existía la gastromancia: un sacerdote hablaba a través del estómago y esa voz se atribuía a un demonio

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

'La térmica de Andorra'

El 1 de julio se cumplió un año del cierre de la térmica de Andorra, decretado por la ministra de Industria por acuerdo del Gobierno del Sr. Sánchez. Y, como era de esperar, no se han cumplido las inversiones que se anunciaron para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que se iban a producir en la comarca de Andorra y las cuencas mineras. Con muchas prisas, haciendo bandera del «somos el país que más apuesta por las soluciones ecológicas», se cerró la térmica, dejando abandonada a una comarca entera y en el paro a más 500 trabajadores sin una alternativa que ofrecer. Solo promesas, que el tiempo convierte en mentiras. Y, mientras esto sucede en una zona de Aragón, despoblada y vaciada por el olvido y la falta de inversiones, en Alemania y otros países centroeuropeos ‘menos ecológicos’, por lo que parece, siguen funcionando las centrales térmicas con una fecha de caducidad prorrogada. ¿Podría explicar el Gobierno las prisas para cerrar la central de Andorra? ¿Y donde están las "cuantiosas inversiones y las empresas" que iban a proporcionar cientos de puestos de trabajo? Mientras los precios de la energía suben sin control, Endesa, vendida a la italiana Enel por deseo del Gobierno de Zapatero, a pesar de la resistencia de su presidente, el aragonés Manuel Pizarro, acaba de repartir un gran dividendo (1,31€ por acción), del que en un 75% ha ido a parar al Gobierno italiano y a Enel, que acumulan grandes plusvalías desde su compra. Esto es solo un ejemplo más de cómo el Gobierno dice que apoya a las zonas más desfavorecidas, mientras, en realidad, se hace lo contrario.

José Martín Escudero. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es