Cartas al director de HERALDO: 'Más solidaridad contra la violencia de género'

'Más solidaridad contra la violencia de género'

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende ya a 20, en 2021, y a 1.098 desde 2003.

Además, los menores huérfanos por esta causa suman siete, en lo que va de año;_311 desde 2013. No son números. Son nombres de mujeres asesinadas: Rocío, Alicia… y de víctimas de violencia vicaria: Anna, Olivia..., que han visto truncada sus vidas y la de las personas de su entorno que las querían. Ya no podrán seguir con sus sueños, solo hay dolor y familias rotas. No debemos normalizar estas muertes y el sufrimiento callado que viven muchas mujeres, que no sale en las estadísticas, ni olvidar que cuando decimos_«No estás sola» es un compromiso que adquirimos con nuestra amiga, vecina, hija... de alzar la voz, cuando ellas, seguramente, no pueden hacerlo por miedo o no son capaces. Todos y todas tenemos una responsabilidad, no vale mirar para otro lado, si lo hacemos, somos cómplices. ¿Por qué nos da tanto miedo asumir como sociedad que estamos fallando; que sigue habiendo mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, que tenemos miedo a salir a la calle, a que se nos juzgue por vestir o expresarnos de una determinada forma? No ayuda que partidos políticos, instituciones o personas públicas relativicen esta situación y se diga: "No es violencia de género", "seguramente influyó que fue infiel", "no denunció en su momento...". Hace falta más empatía, generosidad y solidaridad, si de verdad queremos un país en el que todas podamos vivir. Leyes e instituciones deben estar al servicio de las personas, ir un paso por delante. Hace falta que eduquemos en las familias, escuelas y trabajos en el respeto y la diversidad, si queremos una sociedad fuerte en valores y en la que ninguna se quede atrás. ¡Ni una menos! ¡Basta Ya!#

Mari Carmen Fandos Martínez. HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica)

'Nadie se quedará atrás'

Al Sr. Sánchez le he oído repetidamente esta frase de "nadie se quedará atrás", pero veo que cientos de miles de personas han aumentado las listas del paro, miles de empresas han cerrado, las colas para comer o recoger alimentos gratuitos han aumentado, los impuestos han subido, todo ha subido, excepto los ascensores que bajan. Que nadie se quedará atrás ha sido cierto, pero solo para su mujer, su familia, sus amigos y sus compromisos personales, que todos han encontrado un cargo bien remunerado. Todavía no se ha dado cuenta de que quien crea el empleo son los empresarios, y el presidente parece que trata de machacarlos. Sube la luz, los carburantes, endurece el despido, sube el salario mínimo y hace todo lo posible para que el capital extranjero no se fije en España, y así vamos. Estamos, desgraciadamente en muchas cosas y sobre todo en el paro, en la cola de la Unión Europea. Debería fijarse el Sr. Sánchez en lo que hacen algunos países de nuestro entorno y copiar –que es gratis– muchas cosas que también a nosotros nos vendrían bien. Pero lo importante no son esas bagatelas, sino que, a su señoría, no lo echen de su sillón, por lo que tiene que conservar el apoyo de los independentistas. Ese es el mayor problema en el que se ha metido.

José Gayán Górriz. ALHAMA DE ARAGÓN (Zaragoza)

'Batiendo récords'

Epicuro decía: "Nada es suficiente para quien suficiente es poco". Y aquí, en nuestro país, por desgracia, tenemos el mayor ejemplo de la insaciabilidad de las compañías eléctricas, al encabezar el ranquin de las más caras –el IVA más elevado que se conoce: el 21%–. ¿Habrá que volver al candil de aceite o al carburero? ¿O acaso solicitar la reconstrucción de lavaderos públicos, como el que había al final de la Avda. de San José, so pena de volver a lavar nuestras ropas en el Canal Imperial de Aragón? ¿Por qué el Estado permite tales subidas? ¿Será porque son, o han sido, el refugio de muchos políticos? Según leo, de los siete últimos presidentes, tres han pasado por alguna de las compañías que tenemos en el país: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Pero también han recalado en ellas más de 20 ministros, tanto del PP, como del PSOE; secretarios de Estado, como Boyer, Solbes, de Guindos, Elena Salgado... –la famosa ‘puerta giratoria’–. Termino: 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico, a nivel mundial, tienen participación pública, como por ejemplo: China, Rusia, EE. UU., Suecia, Francia... ¿Por qué aquí no? Epicuro decía...

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

'La limpieza del Canal'

En nuestra querida Zaragoza tenemos un hermoso Canal Imperial con unas zonas por donde los zaragozanos pasean, en particular, por las de San José y de Torrero. Ignoro a quién corresponderá su limpieza, pero necesita un repaso, sin excepción, por todo el trayecto que miles de zaragozanos recorren a diario. La opinión de muchos de ellos es que la limpieza es urgente. Hagámosla y quitemos todos los matorrales y objetos que se van acumulando en él. Y no olvidemos esos insectos que cada día van aumentando y que pican a muchos paseantes, igual que ocurre a orillas del Ebro. Y esto hay que evitarlo. Señores responsables de la limpieza del Canal, las picaduras van en aumento y el malestar de los zaragozanos, al ver la suciedad, también. Dejémoslo, como decimos en Aragón, más limpio que una patena, que es como debe estar. Y termino con lo que dijo Aristóteles: "Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

'Educación digital'

La mayoría de los países de la UE, tienen problemas comunes. Uno de ellos es la digitalización de su país y en particular el de sus ciudadanos y empresas. Hay países, donde el nivel alcanzando en esta materia es muy alto, como es el caso de Estonia. Pero la inmensa mayoría precisa de unas habilidades digitales que sus ciudadanos no tienen. Por ello, la Comisión Europea debería crear un proceso educativo común en todos los países miembros a fin de garantizar la implantación y la cultura digital en todo el continente. A problemas comunes, soluciones de igual rango. No podemos quedarnos atrás los ciudadanos de este Viejo Continente frente a países más avanzados en este materia, como China y Estados Unidos; llevamos bastante atraso en esta transformación. Un estado del bienestar también comporta avances educativos a colectivos de personas, que, por distintas razones, ven cómo el mundo que se está creando los margina. Fomentar desde Bruselas un programa común educativo digital daría un nuevo impulso al proyecto europeo, fortaleciéndolo en un momento determinante para su futuro más inmediato. Los trenes del mañana, no esperan.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es