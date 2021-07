Campaña injustificada

Pedro Sánchez ha desautorizado a su ministro de Consumo, Alberto Garzón, que había lanzado una campaña para reducir la ingesta de carne.

El también líder de Izquierda Unida publicó el miércoles un vídeo argumentando que al evitar su consumo se mejora en salud y se combate el cambio climático. Pero el presidente del Gobierno ha sido contundente: «A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible». Garzón, que busca ganar visibilidad política en un Ejecutivo donde se diluye el sector de Unidas Podemos tras la salida de Pablo Iglesias, recupera un debate que ya es antiguo y que es inapropiado en España porque es un país que siempre ha alentado la dieta mediterránea, que cuenta con un amplio sector de ganadería extensiva (que es mucho más sostenible) y que dispone de una agricultura que también descontamina.

Antes y después de Sánchez, han sido muchas las voces que se han escuchado en contra de la injustificada campaña del ministro de Consumo. El titular de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado, con mucho sentido, que los políticos tienen que dar soluciones «y no entrar en polémicas que no van a ningún lugar» y ha destacado que se está creando un «falso problema y una falsa división entre la realidad de la España urbana y rural». En la misma línea, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su apoyo al consumo de carne, que es la base de una dieta «sana y sabrosa» y de una economía «imprescindible». No es la primera vez que Alberto Garzón polemiza torpemente con sectores importantes para la economía española que generan millones de puestos de trabajo. De hecho, el ministro ha provocado estériles polémicas con sus desafortunadas declaraciones sobre aceite de oliva, el queso, el jamón ibérico, los hosteleros y hasta al mismísimo sector turístico, el que más aporta al PIB nacional. Ahora, vuelve a errar.