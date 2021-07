'Algo había que hacer'

Decididamente, el pueblo español es generoso.

Quiere sentirse orgulloso de sus gobernantes y reconocerse en sus acciones de buen gobierno y administración. Sólo así se entiende que decisiones tan disruptivas como los indultos recientemente concedidos sean justificadas con una par de generalidades: una poco fundada apelación a la utilidad pública y, como argumento político principal, la máxima ‘algo hay que hacer’.

Para empezar, ¿indulto o indultos? Aparentemente son indultos individualizados, pero socialmente se perciben y describen como un acto conjunto. Si no es un indulto general -de los prohibidos por la Constitución- se parece mucho.

La motivación comunicada por el Gobierno concedente ha sido unitaria: las mismas pequeñas razones para todos. Las resoluciones que se publican en el BOE de 23 de junio reproducen un mismo genérico fundamento: "Atendiendo a las circunstancias del condenado y, en particular, a los motivos de utilidad pública que se exponen en la propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo a la información que obra en el citado expediente…". El Gobierno tenía fácil deshacer esa apariencia de indulto general publicando las razones individualizadas de cada una de las concesiones. No lo hace; plantea un conflicto entre el principio constitucional de publicidad y motivación de todas las decisiones institucionales y un novedoso criterio de protección, en realidad sobreprotección, de datos. Pero ¿acaso no se publican diariamente sentencias y resoluciones? ¿Para qué tanto portal de transparencia? Sólo la motivación de las decisiones permite el ejercicio del también constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. El sacrificio parece grave. ¿Se protege a los encausados? No creo, porque sus datos ya han sido publicados en las sentencias condenatorias. ¿Entonces? En mi opinión esta clandestinidad de las decisiones solamente tiene sentido si se trata de proteger la debilidad del razonamiento que sustenta y justifica la decisión.

‘Si, Jesús, Pero algo hay que hacer’. Esta reflexión es la última línea de defensa de tantos socialdemocrátas de ley. Aunque se presenta como axioma, es discutible: algo hay que hacer, sí, pero no cualquier cosa, no en cualquier momento, no de cualquier forma.

Se cambia un daño institucional cierto, por un beneficio incierto y , por lo que se va viendo, altamente improbable. Entonces muchos de esos socialdemócratas de ley nos piden fe. ¿Fe? Primero leer, luego filosofar. Primero confianza, luego fe. Aunque derivan de la misma fides latina, la confianza suele tener una base tangible, mientras la fe incorpora algo que no se percibe con los sentidos. Ante que pedirnos fe, deben ganarse nuestra confianza; por ejemplo, acreditando el respeto a la palabra dada.

Cualquier discusión en que se contraponen posiciones distintas sólo comienza cuando se acuerdan las que se denominan "reglas de la discusión". Propongo unas pocas:

1. Se acepta el actual estado de cosas y la legitimidad de todas las instituciones. Los cambios se producirán paso a paso. Sin rigidez, pero sin acrobacias políticas.

2. Debe rechazarse el uso constante del término ‘represión’ para referirse al ejercicio ordinario de los poderes y competencias de las instituciones del Estado.

3. Deben evitarse expresiones que disocian ‘Estado’ y ‘Generalitat’. Es conceptualmente incorrecto (la Generalitat forma parte del Estado) y retóricamente tramposo. La cuestión de fondo es de relación de un todo con una de sus partes; no pueden permitirse este tipo de signos que sugieran una relación entre pares.

4. Legislar no es opinar. Cuando una opinión se convierte en ley cambia su naturaleza. Entre otras cosas porque adquiere ‘fuerza vinculante’, vis coactiva (vis, de donde deriva ‘violencia’). Todo uso de la fuerza, incluida esta vis coactiva de las leyes, está regulado; el acto de legislar se desarrolla conforme a la legislación. Este es uno de los núcleos del Estado de Derecho.

Sólo análisis toscos o predeterminados pueden cubrir bajo la libertad de expresión lo que es un acto de legislación: cualquiera puede expresar su opinión sobre cualquier cosa (con límites muy tenues). No cualquiera puede legislar sobre cualquier cosa y con cualquier contenido. El Consejo de Europa debería saber estas nociones de primero de carrera.