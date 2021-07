'Prioridades'

Creo que vivo en un mundo aparte.

Escucho el debate público, leo los medios de comunicación y me siento bastante ajeno, si no fuera por las noticias sobre la pandemia que nos atormenta y en donde vuelvo a encontrar, de verdad, la realidad. Se habla de indultos, la oposición insulta y descalifica sistemáticamente, el Gobierno no reconoce ningún error y yo me quedo frío. En cambio, pienso en nuestro planeta seriamente herido, en niños que se ahogan en el Mediterráneo huyendo de una situación atroz, en las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar un trabajo y alcanzar una vida que me pregunto si será mejor que la nuestra, en que la libertad en el mundo es la excepción y no la norma, en que la democracia está acorralada y que hasta algunos socios europeos del Este se mofan de ella, en que la igualdad de género sigue siendo una quimera para las mujeres de muchísimos países, en que en otros se mete en la cárcel a quienes tienen opciones sexuales que no encajan en los esquemas tradicionales, en personas desesperadas que no encuentran trabajo, en que la pobreza en el mundo campa a sus anchas, en que la igualdad está muy lejos, muy lejos. En fin, pienso en muchas cosas y casi no se habla de ellas. Brindamos los micros a dirigentes políticos que no tienen nada nuevo que decir. Debatimos sobre las pequeñas cosas y dejamos aquellas que realmente pueden definir nuestro futuro. Soy un extraterrestre y predico en el desierto. Mañana otra vez indultos e insultos y nada de lo que de verdad importa.