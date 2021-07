Cartas al director de HERALDO: 'Nos quitan los trenes'

'Nos quitan los trenes'

Déjeme darle las gracias al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por ayudar a vaciar más la España vaciada.

En vez de mantener los trenes, el ministro nos saca de excursión como los padres escolapios. A los trenes regionales les acaban de dar la puntilla nuestros incompetentes políticos. Y ahora, ¿qué haremos, quedarnos en la lista del paro y cobrando una subvención que nos dará el Sr. Ábalos? Definitivamente, a ellos solo les importa que cada cuatro años les votemos para que puedan vivir, mientras a nosotros nos hacen trabajar hasta más allá de los 65 años y nos quitan los trenes. En fin, cuando han necesitado los votos de Teruel Existe los han cogido y ahora, como regalo a ese apoyo, nos quitan los pocos trenes que teníamos. ¿No iban a crear empleo? Pues con las medidas que toman en este asunto van a destruir los pocos que hay. Con esta decisión nos llevan hacia el paro y hacia la oscuridad.

Miguel Matías Forniés Abadía. ZARAGOZA

'Céntrico atentado contra el buen gusto'

Supongo que llevará tiempo allí, posiblemente mucho tiempo. Pero yo, que soy un despistado, no había reparado en ella hasta hace unos días. Está en la plaza de Aragón, en el lado de la calle de Canfranc, casi delante de una farmacia. Y me refiero a una caja o un cajetín de conexiones eléctricas de color blanco, que se encuentra colgado de uno de los tilos que tan espléndidamente lucen y dan sombra en ese lado de la plaza. El aparato es feo, carece de cualquier criterio estético, y es grandote. Y, por si fuera poco, está sujeto a las ramas del árbol con una cinta amarilla. Me pregunto, claro, a quién se le habrá ocurrido el desatino de colgar ese engendro de un árbol. Ya entiendo que si está allí será porque hará falta para algo. No sé si será para la vecina estación de patinetes eléctricos, para la caseta de los autobuses o para los montajes eventuales que se hacen de vez en cuando en ese lugar. Pero, aunque sea necesaria esa caja de conexiones eléctricas, bien podría haberse buscado la manera de disimularla un poco para no degradar así la vista de un lugar tan céntrico, tan concurrido y, si me lo permiten, tan noble de la ciudad. Del cajetín sale un cable que recorre hacia abajo el tronco del tilo y, para más inri, lleva una etiqueta con el símbolo del Ayuntamiento, de manera que no cabe duda de quién es, institucionalmente, el responsable de este despropósito. Que no digo yo que haya que tratar a los árboles con reverencia sagrada, pero con un poco de respeto, sí. Si yo fuera alcalde de la Inmortal, o incluso mero concejal, y viera eso así como está, montaría en cólera y daría las órdenes oportunas para que se retirase el engendro. Y ya, de paso, se podría llamar la atención sobre la repelente botella de plástico que recoge el agua del aire acondicionado de la caseta de los autobuses. Otro desagradable regalo para el buen gusto.

Andrés Ortiz Montoya. ZARAGOZA

'El ‘milagro’ del agua'

Como administradora de una pequeña empresa permítame hacerle partícipe, a modo de ejemplo, de la múltiples cargas que tiene que soportar cualquier emprendedor que ponga en marcha un negocio o, si ya lo tiene, para poder mantenerlo. Como podrá ver, con un consumo de agua de 20,78 euros al cuatrimestre, se convierte, una vez sumados todos sus apéndices, en 90,64 €. Se lo desglosamos: agua: 20,78 €; cuota hidráulica: 8,48 €; mantenimiento de contadores: 0,76 €; alquiler de contador: 2,08 €; IVA: 3,53 €; impuesto de contaminación de las aguas: 55,01 € (41,26 € trimestrales). Total: 90,64 €. Por eso lo hemos llamado el ‘milagro’ del agua, se multiplica como los panes y los peces. Si al final todo sirve para tener un agua más limpia, lo damos por bien empleado, pero si es para aumentar la burocracia con nuevos e ineficaces organismos no vamos a ninguna parte. Seguimos con la perversa tendencia de tener cada día más burocracia prescindible y menos emprendedores (creadores de riqueza ), lo cual, a la vista del ejemplo que le acompaño, es perfectamente explicable.

Lourdes Albert. BARBASTRO (Huesca)

'Cierre de una biblioteca'

Cuando, después de muchos años de existencia en una ciudad, se cierra una biblioteca con sus salas de estudio, de lectura, infantil y de internet; con su espacio de exposiciones, su aula donde se imparten cursos y otros lugares donde se daba rienda suelta al pensamiento y al cultivo de la mente, algo muere en el corazón de los asiduos y de los esporádicos clientes y visitantes, y en el corazón de la ciudad. Me estoy refiriendo al cierre de la Biblioteca Mariano de Pano, perteneciente a la Fundación de la ya desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada. No voy a entrar en las causas del cierre. Alguien sabrá qué se ha hecho mal. Siguiendo y recordando a Santiago Ramón y Cajal, este nos decía que «el problema de España es un problema de cultura» y que, si queríamos incorporarnos a los pueblos civilizados, urgía el «cultivar intensamente nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los talentos que se pierden en la ignorancia». Mantengamos abierta la Mariano de Pano e intentemos evitar que muchos talentos se pierdan en la ignorancia.

Fernando Martínez de Baños Carrillo. ZARAGOZA

'Por el ‘slow driving’'

Lo reconozco; cuando era joven y no había restricciones de tráfico me gustaba correr con el coche, y adelantaba a todos los que podía, siempre con seguridad. ¡Ni un accidente! No me gustaba tener a nadie por delante. Ya mayor, las cosas han cambiado; hay restricciones de velocidad y los reflejos no son los mismos, por eso ahora no me gusta llevar a nadie detrás. ¿Y qué es lo que hago? Muy sencillo; dejo pasar a todos, ladeándome un poco en la carretera cuando hay línea discontinua. Si un coche te alcanza por detrás, significa que va más deprisa que tú, así que ¡déjalo ir! Está demostrado que cuando tu coche tiene coches por delante o por detrás tienes más riesgo de accidente. Conduciendo tranquilamente podemos apreciar el paisaje, charlar y conducir seguros. ‘Slow driving’ lo llaman.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

'Los jóvenes y el virus'

Vuelven los reproches a los jóvenes por los contagios del virus. Pero hay que reconocer que también ellos han sufrido la pandemia en sus vidas, con limitaciones que a esas edades son muy duras y difíciles de llevar. Y en general, lo han hecho bien. Ahora que la población mayor está vacunada a lo mejor tampoco hay que alarmar tanto por los contagios entre jóvenes, que no suelen enfermar. Seamos un poco más comprensivos. Todos hemos sido jóvenes.

Maruja Ferrández Huete. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es