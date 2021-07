'El profesorado de Unizar'

Son muchos los aspectos que definen una institución universitaria y sería ilusorio pretender abordarlos todos en este artículo.

Pero sí puedo ofrecer algunas cifras (actualizadas a 2021) relativas al profesorado de nuestra universidad, a sabiendas de que, si bien es una información exigua, al menos sirve para hacerse una idea sobre los hombres y mujeres que como docentes e investigadores se esfuerzan por dar lo mejor de ellos mismos en su cotidiano quehacer profesional.

Excluyendo eventuales (713), colaboradores extraordinarios (401) y profesores honorarios (11), la plantilla de personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Zaragoza (Unizar) cuenta con 3.787 personas, de las cuales 1.741, entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y profesores contratados con carácter indefinido, tienen vinculación permanente (1.732 con dedicación a tiempo completo) y 2.046 tienen vinculación no permanente (381 a tiempo completo). Hay 59 entre el personal fijo y 29 entre el no fijo que no ocupan puesto por incapacidad temporal, excedencias, servicios especiales o suspensiones de contrato. Todos estos efectivos se responsabilizan de la oferta educativa para 27.006 estudiantes de grado (12.395 hombres y 14.611 mujeres) y 2.668 de maestría (1.297 hombres y 1.371 mujeres). Sin embargo, existen casos de personal adscrito a algunos departamentos que no se ajustan a las necesidades docentes reales y que provocan desiguales repartos de las cargas docentes, lo cual debería corregirse a la menor ocasión.

En conjunto, el porcentaje de doctores en Unizar ronda el 62%, cifra que pasa al 70,5% en el caso del PDI. El 29,5% de este colectivo no posee el título de doctor, pero es cierto que una parte del mismo está en vías de obtenerlo.

Para saber más sobre nuestra universidad pública, resulta interesante conocer algunos datos respecto al número y la composición de su profesorado

Unizar registra el 54% de PDI en situación de interinidad. Puede parecer una cifra excesiva, pero hay que relativizarla porque muchos de estos profesores (en particular de Medicina y de Ingenierías) son asociados: una categoría de la que se ha abusado sistemáticamente olvidando su inicial razón de ser y que ha propiciado una mano de obra barata para la docencia y las prácticas, y que requiere una inmediata y cabal redefinición en el marco de una nueva ley de universidades. Es un porcentaje que debería disminuir en favor de una menor tasa de temporalidad en los ámbitos laboral y funcionarial.

De las 20 categorías de PDI que recogen las estadísticas, aproximadamente el 52% son hombres y el 48% mujeres. Estos porcentajes se han venido manteniendo con pequeños altibajos durante los últimos años y muestran una composición del profesorado casi paritaria, y me atrevo a decir que más bien pronto que tarde se alcanzará la paridad plena entre profesores y profesoras e incluso una proporción ligeramente sesgada hacia el lado del profesorado femenino.

Cosa distinta es la cifra de catedráticos y la de profesores titulares, así como el número de hombres y el de mujeres que integran estos dos cuerpos de personal funcionario. Mientras que el número de catedráticos adscritos a diferentes áreas de conocimiento ha aumentado hasta los 383, el de titulares es 1.048, lo que significa una ratio aproximada de 3 titulares por cada catedrático. En la categoría de titulares, tanto el número de mujeres como el de hombres convergen hacia la igualdad. No sucede lo mismo en la de catedráticos, en la que (contando solo si se ocupa puesto) hay 364, siendo 274 hombres y 90 mujeres, casi el 33%, un porcentaje muy superior al 22%, que es el registrado a nivel nacional.

Este rasgo diferenciador se presta a la demagogia facilona; pero creo que debe contemplarse desde otra perspectiva. Ahora, por fortuna, el acceso de la mujer a una cátedra no está influido por su condición de fémina (salvo algún caso deplorable que pueda darse). Son otras circunstancias, que tienen que ver con proyectos vitales, roles familiares, opciones personales, o particulares situaciones económicas, las que pueden incidir en la toma de decisiones de la mujer y lastrar su carrera profesional. Aun así, la diferencia señalada es innegable y todavía queda mucho camino por recorrer en pos de una proporción más pareja aprovechando el viento de popa que ahora sopla en la dirección de una igualdad de hecho entre hombres y mujeres.

Respecto al envejecimiento de la plantilla, este se sitúa en el 57,5% del profesorado de carrera con 51 años o más, frente al 15,2% de entre 21 y 40 años. Estos datos reclaman una acción preferente y mantenida durante los próximos años en aras de una gradual incorporación de jóvenes doctores al colectivo PDI, mediante la dotación de un número adecuado de plazas y el incremento de la tasa de sustitución.