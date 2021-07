Cartas al director de HERALDO: 'La croqueta, una delicia gastronómica'

'La croqueta, una delicia gastronómica'

El tercer concurso de croquetas de la provincia de Zaragoza se ha celebrado entre el 25 de junio y el 4 de julio.

La primera receta de croqueta en España data de 1812 y era de arroz con leche. Un medio de comunicación ha publicado que los españoles nos comemos una media de 151 croquetas al año, siendo las de jamón ibérico las más solicitadas. Ramón Gómez de la Serna dijo que deberían tener hueso para poder llevar la cuenta de las que comemos. Es curioso que mucha gente no sepa pronunciar bien el nombre de este producto y diga ‘cocreta’, no admitido por la RAE, que sin embargo sí admite el uso de ‘almóndiga’. Conozco a una mujer que es adicta a las croquetas, no vuelve a casa si antes no se ha tomado una caña y un par de croquetas en un bar. No sé si sabe que también se sirven a domicilio. Cocineros de todo el mundo se han empeñado en convertir la croqueta en una pieza gurmet, probando nuevos productos y sabores. Desde luego la croqueta tiene infinidad de variantes. Todo alimento es susceptible de convertirse en croqueta. Incluso hay un día mundial de la croqueta, el 16 de enero. El origen de la croqueta, cuentan las crónicas, es Francia, debido al cocinero Antonin Carême, que la introdujo en las cocinas nobles entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX. También se dice que nació en una época de hambruna en la que la harina era abundante y se elaboraban para aprovechar la carne sobrante de los cocidos y estofados. Yo las he visto utilizadas como proyectiles entre los comensales. Un vasco de nombre Patxi Bollos, carretero en una antigua fábrica de cerveza, parece que tiene el récord mundial de comer croquetas desde el año 1936, cuando se comió 236 en una sentada.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

'Víctimas del terrorismo'

Corría el año 1995 cuando desaparece en Zaragoza secuestrado Publio Cordón. Todavía recuerdo las concentraciones de los lunes en las puertas de Previasa, a las que tuve la oportunidad de unirme varias veces, con los trabajadores de dicha sede. Lo cierto es que la familia de Cordón, veintiséis años después, sigue sin tener ninguna certeza sobre la resolución de este caso. El pasado 27 de junio se rindió un homenaje a Publio Cordón y a todas las víctimas del terrorismo en Zaragoza, al que no asistió ningún concejal de Podemos y ni de Zaragoza en Común. Mientras tanto en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en un acto de homenaje de las víctimas del terrorismo, los fotógrafos captaban a la vicepresidenta Carmen Calvo riéndose a carcajadas con la heredera de aquellos que apretaban el gatillo. Algunos gestos no tienen ningún perdón.

Agustín Sancho Cubero. PEDROLA (Zaragoza)

'Lenguaje y democracia'

El lenguaje es lo más democrático que existe. El español tal y como hoy se habla ha sido construido por todos los hispanohablantes desde hace siglos. Cientos de millones de personas a lo largo de la historia que han conformado nuestro vocabulario, usos del lenguaje y expresiones. Se ha construido desde abajo. Ya era democrático antes de que existiera el sufragio universal. Ya lo moldeaban por igual hombres y mujeres antes del voto femenino. Fue democrático antes y después de la Constitución. La RAE garantiza esa democracia transversal en la historia, por un lado, recogiendo las aportaciones de los españoles pretéritos en las reglas del lenguaje; y por otro, abierta a las aportaciones presentes incluyendo neologismos cada año. Pero desde un ministerio como el de Igualdad, partidista, se acusa al español de político mientras se intenta reconstruirlo con palabras como ‘todes’. Nadie jamás ha usado esa expresión hasta que a una ministra se le ha ocurrido. Una sola persona pretendiendo enmendar la plana a cientos de millones de hispanohablantes en la historia, presionando desde el poder. Eso es profundamente antidemocrático.

Francisco Javier Serrano Ballester. Zaragoza

'Atención a los crónicos complejos'

En varias ocasiones he enviado notas a diversos medios de comunicación para recordar a Sanidad la conveniencia de restablecer la Unidad de Crónicos Complejos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Importante unidad creada en tiempos del director general de Asistencia Sanitaria Dr. García Encabo. En su momento se apostó por los enfermos que allí eran atendidos, siempre derivados desde los centros de salud, que es desde donde contactaban con la enfermera gestora de casos de la UCC para informarles de la necesidad de atender a un paciente en ese dispositivo. Una vez resuelto el problema que requiere de esa atención hospitalaria, el paciente vuelve a su domicilio para recibir la asistencia desde el centro de salud. Siempre con el objetivo de una asistencia precoz y ágil en un hospital de día, para evitar que el paciente pluripatológico mayor que ha sufrido alguna descompensación en su delicado estado de salud sufra otras complicaciones que requieran de largos ingresos. Esta Unidad ofrecía una atención más rápida para este tipo de enfermos con la intención de evitarles que tengan que acudir a los servicios de Urgencias. Se trataba de analizar el caso concreto y establecer un programa de seguimiento específico para cada paciente, que incluiría evaluaciones periódicas y la información por escrito al familiar acerca de los signos de alarma que se deben evitar y los cuidados más específicos para cada caso. Visto que se cerró esta Unidad bajo la excusa de la covid-19 y que ahora parece que se está relajando el asunto, esperamos que no se demore demasiado su reapertura. Esperamos que funcione con normalidad para beneficio de los pacientes.

Antonio Aísa Royo. Zaragoza

'Humor y religión'

El último capítulo del programa sobre lugares insólitos ‘Rutas bizarras’ (TVE) se ha dado un garbeo por Madrid y, entre otras cosas interesantes, ha visitado el ‘Paticano’, abigarrado miniestado, muy mínimo, donde tiene su sede terrenal la ‘Iglesia Patólica’ y en la que se venera a nuestro redentor por la risa, ‘El Pato de Goma’. La parodia está clara. Todo esto me parece un saludable ejercicio de libertad y de reflexión sociológica con muy buen humor. Pero me ha surgido una duda inquietante: ¿este mismo espíritu crítico y burlón se podrá aplicar en la práctica, sin miedo a la revancha terrorista o a la incorrección política, a esa pujante religión que está creciendo en Europa de manera imparable, proveniente del sur y del medio oriente? Si no va a ser así, preocupémonos ya mismo en nombre de la razón y la libertad.

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA (Zaragoza)

