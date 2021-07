Ajustarse a derecho

La Generalitat ha aprobado, en una decisión de muy dudosa apoyatura jurídica, la creación de un fondo para avalar los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex altos cargos catalanes por presunta «responsabilidad contable» en el desvío de fondos para promocionar el independentismo en el exterior.

El ‘Govern’ considera que ha dado así con la fórmula que buscaba para acudir en el socorro de los encausados. Aunque los interesados tendrán que devolver el dinero y los intereses si hay sentencia firme condenatoria, de entrada Pere Aragonès pretende que todos los españoles paguemos con dinero público el despilfarro y el desvío de fondos para delinquir que hicieron los líderes del ‘procés’.

El Ejecutivo autonómico catalán intenta blindarse ante las advertencias del Tribunal de Cuentas de que si ofrece un aval público a los embargados por el ‘procés’ estaría cometiendo un fraude de ley. La Generalitat busca un quiebro no avalando directamente el pago sino a través de una entidad financiera privada, cuya identidad no ha desvelado. Considera que este mecanismo, al que también podría recurrir el exconsejero Santi Vila por su responsabilidad en la causa sobre los bienes de Sijena, no implica cometer un delito de malversación. Sin embargo, los jueces tendrán que dilucidar si no estamos ante ese delito y también el de prevaricación con este subterfugio legal ideado para hacer frente a las fianzas que exigen a Oriol Junqueras o Artur Mas. El Ejecutivo que lidera Aragonès tiene que cumplir con la legalidad y hay claras sospechas de que no lo hará si, al defender a los afectados, daña los intereses públicos pues es la Generalitat la administración afectada por la presunta malversación. No cabe utilizar dinero público para asegurar el pago de cantidades que con anterioridad se usaron indebidamente, como el supuesto que investiga el Tribunal de Cuentas.