Cartas al director de HERALDO: 'Balance de un difícil curso escolar'

'Balance de un difícil curso escolar'

Parece que fue ayer cuando, entre dudas y miedos, empezábamos el curso escolar 2020-2021.

Desconocíamos entonces su desarrollo en cuanto a medios, estancia en las clases y respuesta de las partes afectadas. Pero, después de un trabajo ingente y de muchos altibajos, hemos logrado llegar al final.

Haciendo balance de los resultados, solo me cabe decir ‘gracias’. Gracias, al personal docente y no docente. Con nuestra implicación desde el primer día, y pese a las condiciones físicas, mentales y materiales, todo ha salido adelante. Gracias, al colectivo estudiantil, mayormente comprensivo y respetuoso con las medidas y con el ritmo que os hemos marcado, lo que, en muchas ocasiones, os ha generado estrés, ansiedad y merma en vuestra formación. Gracias, a las familias por haber entendido que la comunidad educativa debe remar en la misma dirección para no hundirnos, colaborando constructivamente. Y gracias, a las instituciones, a los estudiantes y a las familias que os habéis dedicado a poner palos en las ruedas, demostrando una vez más un total desconocimiento de lo que sucede en las aulas. Con los ataques y vaivenes en vuestras decisiones nos habéis hecho más fuertes, desmontando con vuestros actos todos y cada uno de esos tópicos que defendéis sin fundamento. Ahora es el momento de una merecida desconexión, para encarar con firmeza el próximo año escolar. Hasta que no se abra el telón, por mucha preparación que haya detrás, no sabremos cómo será esta obra de teatro, ni qué recepción tendrá por parte del público. Lo cierto, como decía cierto grupo británico, es que el espectáculo debe continuar. Una vez más, gracias.

Carlos Argota Recaj. Zaragoza

'La entrada al cole'

Este curso ha sido una delicia el disfrutar de la entrada a nuestro cole sin ruidos, humos, aglomeraciones ni riesgos. Me refiero a la recuperación de la zona de entrada a los colegios Azúa y Cesáreo Alierta unido al proyecto STARS. En cursos pasados era muy habitual el encontrar coches en tercera fila y hasta en las aceras, en cambio este curso la imagen en esa zona es de niños y niñas jugando, saltando, o grupos de familias charlando. Los conductores han podido dejar su coche en zonas un poco más alejadas y disfrutar también de esa ventaja. El alumnado ha ganado en autonomía, y el barrio en salud. También se ha aprovechado ese espacio para actividades didácticas. Este difícil curso pandémico en educación ha dejado experiencias que nos pueden servir de aprendizaje. Por eso esta solución beneficiosa para toda la ciudadanía no debería revertirse si no extenderse a otros centros para contar con la zona de entrada a los coles como un espacio más amigable, sano y libre de riesgos y malos humos.

Fernando Gómez Antón. Zaragoza

'Cultura de la confusión'

Hace 26 años, Juan Pablo II proclamó la necesidad de vivir y promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, que está invadiendo la vida social y política de nuestro mundo. Porque los países invierten más dinero en medios que causan la muerte que en medios para promover o salvar la vida. En esta cultura de la muerte entra lo referente al armamento y los ejércitos, que absorben millonadas; pero también, lo que en algunos países, como el nuestro, se llama políticas progresistas, tales como el aborto y la eutanasia, la ideología de género, la abolición práctica del matrimonio, etc. En esta cultura de la muerte se incluye también el tráfico de drogas, la prostitución, la trata de mujeres, la violencia de género, conyugal e intrafamiliar, el ‘bulling’, el acoso sexual y laboral, la discriminación en todas sus formas, racial, de género, cultural, socioeconómica, laboral, religiosa, etc. En una sociedad donde los medios airean estas variedades de la cultura de la muerte, se crea una tercera cultura: la cultura de la confusión. El papa Francisco, en sus encíclicas ‘Laudato sii’ y ‘Fratelli tutti’, nos describe la necesidad de una cultura de la vida, del encuentro y de la solidaridad, que supere todas las variantes de la cultura de la muerte, que hunden a las nuevas generaciones en la cultura inevitable de la confusión. Porque esa cultura siembra la confusión sobre si la vida de los animales es más importante que la de las personas, sobre la identidad de género masculino, femenino o neutro, sobre la autoridad familiar de los padres, sobre los derechos de adolescentes, niños y adultos; la confusión sobre si el ser hombre o mujer es un factor genético, cultural o de libre elección; confusión entre valores éticos y religiosos, entre el valor de la propia conciencia y el de la autoridad civil o religiosa. Si gobernar con las llamadas políticas progresistas supone atropellar derechos de los ciudadanos como la libertad de pensamiento, de conciencia, de educación, de vida familiar, la libertad religiosa, y aplicar la justicia según intereses políticos, la confusión raya en límites de alarma.

Jesús M.ª Bezunartea Salcedo. Zaragoza

'La gruta de Lecherines'

El domingo nos pusimos en Canfranc pueblo. Un poco más adelante, frente a la gasolinera, aparcamos para subir por el barranco de Aguaré a la gruta de Lecherines. Dicho arroyo, al barranco prendido traspasamos y nos izamos, según se mire, por una bajada con clavijas y cadenas adornada. Con sudor y árboles, los ojos sembrados, desembocamos en una pista rasgada de arriba abajo y por ella ascendimos. Un poco más arriba, sobre una hierba esponjosa descansamos al lado de una majada, de Gabardito su nombre, de techo de pizarra por una chimenea coronada. Seguidamente, el arroyo de la Añaza nos salió al paso y en un santiamén lo vadeamos. Con dirección Noreste trepamos, según se diga, hasta cruzar un barranco por nombre Campón. Abrevamos nuestras sedientas cantimploras en la Majada Baja de Lecherines y giramos a la derecha para coger un corredor hasta el collado de Peña Blanca. A todo esto, allí estaba, cómo no, dándonos consejos el Collarada. En fin, hay gente que no cambia. El cielo era una sábana bajera de un azul intenso jaspeado de nubes blancas. El sol se balanceaba en su columpio dorado. El paisaje descansaba en una montaña de flores y reposaba su testa en una almohada de roca fina, mientras que la chimenea nos aspiraba. Y tanto nos succionó, que llegamos a la gruta de Lecherines bien inspirados: una alfombra de hilo de hielo blanco pusieron a nuestros pies; de su techo colgaban ricas columnas de diamante; y sobre su lujoso mobiliario, lucía una mantelería de cristal de Murano, ¡ay! En fin, no se le olvide, hermano: para disfrutar de este decorado, es mejor el invierno que el verano.

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es