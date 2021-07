Epimeleia heautou’, cuidarse de sí.

La filósofa Victoria Camps, en su reciente libro ‘Tiempo de cuidados’, trae de nuevo este concepto de la tradición del pensamiento griego, que ya fue recuperado en los años ochenta por Foucault para realizar una lectura crítica de los fundamentos del sujeto contemporáneo, para reflexionar al cabo sobre la ética política, entre otros aspectos. Este ‘epimeleia’, o su equivalente latino, ‘cura sui’, este cuidarse de sí, no es estar solamente interesado en uno mismo y punto. Como bien desarrolla Ángel Gabilondo en una conferencia en torno a las ‘Meditaciones’ de Marco Aurelio –está en Internet–, se trata de llevar a cabo acciones por las que uno se hace cargo de sí mismo, reflexiona y se transforma. Se trata de cuidar nuestra propia conducta, nuestra ética, nuestras relaciones con los demás, de mirarnos desde los otros.

La pandemia, no hay que sorprenderse, no nos ha hecho mejores. Tampoco peores. En este año y medio hemos visto conductas responsablemente generosas, pero también otras más propias de kamikazes banales. Una vez más hay que decirlo: la magnitud histórica y global de las circunstancias que vivimos debería servir para situarnos, en efecto, frente a nosotros mismos. Valorar si en verdad no viviríamos mejor y más abrigados con menos salvaje liberalismo calvinista y autocomplacencia. Si no nos protegería más una sociedad basada en las redes solidarias y compensadas del cuidarse: cada uno y todos mirándonos desde los otros. Recíproca ‘epimeleia’.