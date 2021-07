'División en la Generalitat'

Junts y la CUP dejan solo a Pere Aragonès e intentan dinamitar la mesa de diálogo con la Moncloa antes de que se active en septiembre.

El partido del huido Carles Puigdemont y del indultado Jordi Sánchez no piensa ponérselo fácil a ERC, a pesar de que son socios de gobierno. Ambos desarrollan papeles y estrategias muy diferentes en casi todo, pero especialmente en su relación con el Ejecutivo central. La inquina mutua entre los dos partidos, obscenamente exhibida durante el año y medio de emergencia por la pandemia, deteriora la confianza de una ciudadanía ya exhausta y limita las expectativas de que sean capaces de sacar a Cataluña del hoyo de la desconexión cívica, el letargo económico y la marginalidad política en el que ellos mismos la han metido. La táctica independentista, radicalizada ahora por Junts, sigue siendo cuanto peor, mejor.

Pere Aragonès ya está sufriendo los ataques, más o menos abiertos, de sus propios socios y aliados, aunque apenas lleva unas semanas como president de la Generalitat tras casi cien días de tortuosas negociaciones entre los grupos independentistas. La derecha nacionalista-secesionista, heredera de CiU y denominada ahora Junts, y los antisistema de la CUP no se lo van a poner fácil a pesar de que el líder de ERC. junto a Oriol Junqueras, ha vuelto a exigir la autoderminación y la amnistía de los condenados por el ‘procés’. Unos y otros se equivocan en seguir manteniendo en la parálisis a la Comunidad autónoma. La independencia es imposible, como ya han comprobado, porque la democracia española es mucho más sólida que quienes la desafían y porque la UE apoya, como le obliga los Tratados, la integridad territorial de sus socios. La amnistía no solo está excluida del ordenamiento constitucional español, sino que únicamente es viable en el cambio de una dictadura a una democracia, no en el seno de esta.