Cartas al director de HERALDO: 'El desmantelamiento de la sanidad pública'

'El desmantelamiento de la sanidad pública'

Hace años una amiga mexicana y otra colombiana me advertían del desmantelamiento de la sanidad pública en España.

Decían que hace 30 años en sus países tenían una buena sanidad pública, pero que con los recortes y las privatizaciones había desaparecido. Y que en España estaba pasando lo mismo. Y es así, lo vemos a diario en España, pero también en Aragón y en Zaragoza. Ahora es el cierre de las urgencias en casi todos los centros de salud para hacerlos "más eficientes y reorganizar", dicen. Otras veces son recortes más sutiles pero constantes: al llamar al centro de salud y que nadie coja o que te atienda una máquina, cuando ningún médico te atiende presencialmente en un principio, cuando tardan años en llamarte de la consulta de Oftalmología, o cuando tu bebé tiene un retraso de dos meses en la cita para su revisión, algo impensable hace pocos años. Todas estas medidas, que recortan y empobrecen, suponen un detrimento del derecho a la salud y una vulneración de los derechos de las personas mayores, que deben desplazarse y esperar largas horas en urgencias saturadas. La gente que puede, al final, se busca un seguro privado y en la sanidad pública se queda la gente que no puede costearse uno. Aumentan las muertes y baja la esperanza de vida porque la medicina preventiva ha desaparecido. Y me duele que estas medidas se aprueben por partidos políticos teóricamente de izquierdas, que en sus programas dicen defender la sanidad pública, la de todos, y que dicen apoyar a los médicos y a las personas vulnerables. Es una pena que mis hijas no vayan a conocer la sanidad pública que yo tuve, porque hemos perdido la batalla de defender la sanidad de todos y nos acercamos a una sanidad privatizada y dominada por mutuas, multinacionales y empresas a las que no les importa nuestra salud.

María Peña Sancho. ZARAGOZA

'Atención al alzhéimer'

Tras la aprobación del fármaco aducanumab (Aduhelm) la sociedad recuerda la enfermedad de Alzheimer. Y es que esta dolencia solo la tienen presente los que conviven con ella. Son pocas las noticias que se publican sobre ella fuera del día/semana del alzhéimer. Ese día, todos pensamos en lo dura que es, en cómo debe ser de devastadora para las personas que cuidan a los enfermos y la tristeza que tiene que suponer perder los recuerdos que se atesoran a lo largo de la vida. Hemos atravesado una pandemia en la que los cuidadores no profesionales de enfermos de alzhéimer e incluso los propios enfermos han tenido que aprender a caminar por el pasillo de casa como si de un paseo por el parque se tratara, jugar a juegos inventados, asomarse a la ventana a ver el cielo y, a la vez, lidiar con la preocupación que supone para los cuidadores el bicho, pensando qué sería de ellos si lo cogían. Cuando esto ya parece lejano, llega esta noticia esperanzadora de un nuevo fármaco que parece frenar los síntomas y se renueva la ilusión. Incluso hay enfermos en fases iniciales que comprenden que detrás de este avance puede estar la cura para lo que ahora les escatima la memoria. No esperemos a leer noticias sobre la enfermedad, no pensemos que es el problema de unos pocos desafortunados, no seamos tan egoístas de acordarnos de ella solo el 21 de septiembre. Tomemos conciencia de que es una enfermedad que afecta en España a casi un millón de personas, siendo uno de los países del mundo con mayor proporción de casos entre personas de más de 60 años (¿enfermedad propia de personas mayores? No precisamente). Entre todos podemos hacer que el alzhéimer no sea cosa de unos pocos solo un día al año.

Merche Cardona Sebastián. ZARAGOZA

'Los indultos y el perdón'

No hay que pasar por alto una cuestión que ha de quedar bien explicada a aquellos que ahora reprochan a determinados partidos políticos (especialmente de la derecha) que están en contra de los indultos por no ejercer el perdón cristiano a los miembros del ‘procés’ condenados. No mezclemos churras con merinas. En primer lugar, no confundamos religión y política. Ni la religión, en este caso, la católica, mayoritaria en España, es monopolio de votantes de la derecha ni el indulto es un perdón a los condenados. Cualquier persona independientemente de su ideología política puede ser practicante o no de la religión que considere oportuna. Y por otro lado, el indulto perdona la pena impuesta por un tribunal y ya, después, perdonar a los culpables forma parte del fuero interno de cada persona. Es importante esta aclaración, porque como seres humanos, independientemente de nuestras creencias religiosas, podemos perdonar y pedir perdón a cualquier persona, pero algo distinto es lo que atañe al indulto en el ámbito del derecho, como una medida de uso excepcional en la que se tienen que cumplir una serie de requisitos para que se haga efectiva y desaparezca la pena. Estamos hablando, entonces, de que cuando alguien comete un delito surge una responsabilidad, a veces, hasta dos, civil y penal, y se tiene que saber que hay una consecuencia. No podemos lanzar el mensaje de que se pueden incumplir las normas y salir siempre de rositas. Para una convivencia pacífica tenemos que ser menos hipócritas y más sensatos, y llamar a cada cosa por su nombre. El que una persona cometa un delito y tenga una responsabilidad no está reñido con que el perjudicado lo quiera perdonar en un ejercicio de total libertad: o el delincuente, en su caso, quiera pedir perdón.

Conchita Ibáñez Martínez. ZARAGOZA

'Los jóvenes y el futuro

¿Por qué el Gobierno no crea una mesa de negociación para afrontar la situación de nuestros jóvenes? No se acaba de comprender por qué hay determinados asuntos que tienen prioridad sobre otros que afectan a todas las autonomías y a casi todos los jóvenes que viven en ellas. Llevamos mucho tiempo viendo cómo se deteriora el futuro de las nuevas generaciones. El 64% de ellos entre 25 a 29 años no se ha independizado del hogar familiar. En Europa, es la mitad. Cabe preguntarse por qué este Ejecutivo se pone de perfil sin afrontar el empleo, la vivienda, la formación, la maternidad, en definitiva el porvenir de este colectivo. ¿Para esto hemos elegido a un Gobierno que se denomina ‘progresista’? Llueve sobre mojado. Legislatura tras legislatura, este problema se está acrecentando, sin que ningún gobierno ponga los mimbres adecuados a los problemas de la juventud. Estamos inmersos en una transformación socioeconómica. ¿Por qué la universidad pública no actualiza las carreras acorde a los tiempos actuales? El discurso político es vacío en este sentido, dado que se continua hablando de derechas e izquierdas. De seguir así, ¿cómo va a ser el relevo generacional? Desearía que en el Parlamento nacional se produjera un debate sobre el estado de la juventud, pero seguramente no se realizará al tener una clase política que ni sabe ni quiere afrontar el futuro del país.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

