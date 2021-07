Cartas al director de HERALDO: 'Hemos creado una sociedad de especialistas'

'Hemos creado una sociedad de especialistas'

‘Polímata’, del griego ‘polymathes’ o ‘el que sabe mucho’.

Seguramente, el lector no haya escuchado el término en su vida, pero quizás le suenen Newton, Leibniz, Pascal o Aristóteles, aunque aún habrá alguien con dudas. Su denominador común: un conocimiento vasto y exhaustivo de múltiples campos del saber, que abarcan desde las matemáticas hasta la filosofía, pasando por la teología, la retórica o la gramática. Uno se pregunta cómo pudieron dominar tantas disciplinas –por algo son genios– y por qué es sumamente difícil encontrar a alguien hoy en día que reúna capacidades similares. Inicialmente, ello se puede achacar al auge de las tecnologías que a través de un clic permiten acceder, casi por arte de magia, a la cognición cultivada desde el hombre de Cromañón hasta nuestros días: un conocimiento superficial y de dudosa bibliografía que nada tiene que ver con una enciclopedia. Sin embargo, la verdadera raíz del problema se retrotrae a la revolución industrial. Desde entonces, la humanidad ha vivido un crecimiento socioeconómico sin precedentes, a costa de incentivar un modelo productivo de inmediatez y eficiencia, con consecuencias nefastas para la formación de los más pequeños. Así, la especialización cada vez es más temprana, obligando a que los jóvenes vayan decidiendo, sin saber por qué, estudiar asignaturas relegando otras, acotando su conocimiento y abandonando otras fuentes del saber de por vida. Y nos lo tomamos con naturalidad. ¿Para qué necesita un biólogo saber escribir un ensayo filosófico? ¿o para qué le sirve la historia a un astrónomo? Posiblemente la respuesta a ambas preguntas sea la misma: para nada, desgraciadamente. Hemos creado una sociedad de especialistas que no saben desenvolverse fuera de su ámbito, y todavía nos preguntamos por qué Da Vinci era un genio.

Javier Peña Vicente de Vera. Zaragoza

'Esperando la fianza'

El 22 de marzo envío a la DGA toda la documentación que pide la Administración para que una fianza de alquiler sea devuelta. Pasados dos meses, ya estamos en mayo y ni por asomo se realiza la devolución. Llega el 31 de mayo, recibo una llamada indicándome que falta una ‘declaración responsable’ firmando la disolución del contrato por ambas partes. Dicho requisito no consta en las condiciones que figuran en el impreso para la devolución; no obstante, ya se han pasado dos meses a su favor sin soltar ni un euro. Envío el documento y me dicen que en quince días recibiré la fianza, ya han pasado dos meses y medio. ¿Qué pasa si cualquier ciudadano se retrasa en ingresar la fianza? Pues sencillamente que te clavan el tanto por ciento correspondiente sobre el importe a ingresar. ¿Y los dos meses y medio que llevo yo esperando sin recibir la fianza? Podría titular este escrito ‘La sartén por el mango’, ‘La sartén por el mando’ o ‘Lo ancho para la Administración y lo estrecho para el ciudadano’. Elijan ustedes.

Carmen Guillén Salete. CADRETE (Zaragoza)

'Café Niké'

El fallecimiento de alguien referente a la poesía me transporta a la época en que esa persona estaba integrada en el ambiente literario de nuestra Zaragoza, bien por haberle conocido físicamente o por la obra que nos dejó. Es el caso del gran poeta Fernando Ferreró y su inclusión en el volumen I de ‘OPI Niké’. Un gran libro que da a conocer la cultura y el arte en nuestra ciudad a través de una tertulia de la que podemos sentirnos orgullosos. Siempre le agradeceré a mi sobrino Alberto ese regalo especial. Como también especial es el recuerdo a mi padre, que por esa época a mi hermana mayor, a mí y a algunas amigas nos llevaba los domingos por la tarde al Niké a tomar chocolate con nata y churros, según el gusto. Al cabo de muchos años, me enteré por mi conexión con la poesía de que allí tenían lugar las célebres tertulias. Una muy grata sorpresa. Siempre me ha parecido muy entrañable la actitud de mi padre, pero aún se incrementa con el paso de los años. Que no se pierda el interés por la poesía. Creo que lo necesitamos.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza. Zaragoza

'Sánchez no es fiable'

Sánchez es persona que miente por sistema. No es creíble. En julio de 2014 dijo que los indultos suponían una "injerencia del poder ejecutivo en decisiones del poder judicial". También dijo "hay que acabar con los indultos políticos. Siento vergüenza y pido perdón a la ciudadanía por los del PSOE". Firmada la sentencia del Tribunal Supremo se comprometió a garantizar su cumplimiento íntegro. En octubre de 2019 rechazó la medida de gracia para los políticos condenados por el ‘procés’. El 5 de noviembre rechazó de nuevo esta medida, negando que fuera a pactar con los independentistas. En su discurso en el Liceo manifestó todo lo contrario. Ver para creer. Un presidente del Gobierno de España es inadmisible que se comporte así. ¡Qué mal ejemplo para los españoles! Todo por mantenerse en el poder. Ni un ministro, ni siquiera los tres que son jueces, ha tenido la dignidad de oponerse. Son tan indignos como su presidente. España no se merece ser gobernada por estas personas. Traición a sus votantes, en particular, y a los españoles, en general.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

'¿Qué es la prepotencia?'

Las personas nacemos en lugares y situaciones diferentes. No elegimos la forma de venir al mundo. Unas tienen la suerte de abrir los ojos rodeadas de confort y posibilidades para su desarrollo personal. Otras no son bendecidas con los mismos dones y su crecimiento está sujeto a muchas dificultades. Pero, ¿acaso unas personas son mejor que otras? No. Todos somos seres humanos, nacemos crecemos y morimos. Por eso me indigna que haya gente sin corazón capaz de abusar de otras personas y se crean perfectas. La suerte les ha ayudado a fomentar su sabiduría, y eso no da derecho a menospreciar a otros. ¿Nos hemos puesto en el lugar de quien tenemos enfrente? Nada nos da permiso a tratar a nuestro semejante de una forma vejatoria. Hay formas y formas de decir las cosas. Podemos hacer mucho daño, porque hay sentimientos que merman la autoestima y nos hacen sufrir. Todo se puede decir de mil maneras. Nadie es tonto ni torpe. A veces malos entendidos y falta de información hacen que caigamos en un bucle de errores que se acrecientan cuando la autoestima está por los suelos. Tan malo es quien trata a su semejante con prepotencia concebida como quien lo ve y no dice nada. Vamos a reflexionar un momento y antes de hablar, respiramos y elegimos nuestras palabras. Recordaremos que nadie es más que nadie.

Josefina Palos Bernad. Zaragoza

