Cartas al director de HERALDO: 'El misterioso origen del virus de la covid'

'El misterioso origen del virus de la covid'

A lo largo de la historia la humanidad ha sufrido numerosas epidemias.

No hace falta remontarnos a miles de años: cólera de 1885 procedente de Francia, pasó a Valencia y de allí afectó a Zaragoza. La famosa epidemia de gripe de 1918, causada por un brote de virus de la gripe tipo A, ocasionando millones de fallecimientos. Brote de cólera de 1971 afectando a Zaragoza y provincia; como sanitario tuve que participar en la vacunación. Actualmente estamos bajo los efectos de una pandemia producida por el virus de la covid-19, ocasionando en el mundo millones de muertos y que se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan. El escritor británico Ken Follett, en 2005, publicó su novela ‘En el blanco’, basada en que un técnico de laboratorio contrajo un virus y posteriormente su propagación. Son muchas las investigaciones que se están haciendo para conocer el origen de esta terrible pandemia. Unos científicos opinan que ha sido una transmisión natural entre un animal y el hombre (zoonosis). China ha realizado experimentos con diferentes coronavirus procedentes de murciélagos, se contagió y se convirtió en el propagador de este virus. Esta teoría es la más aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Otras investigaciones no descartan que el primer contagio se diera en unos laboratorios de alta seguridad de Wuhan, el virus se les escapó (parecido a lo sucedido en la novela). Esperemos que por fin los estudios científicos logren averiguar cuál ha sido el origen de la covid-19, que lo hagan público para que nos enteremos bien de la causa que la originó, porque las consecuencias tan aterradoras sí que las conocemos, y que se pongan los medios necesarios para que pandemias como la actual no vuelvan a repetirse.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. Zaragoza

'El AVE popular'

Por fin después de 29 años ha llegado el Ave barato, asequible a todo tipo de público. El primer Ave se inauguró en 1992 con motivo de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona, su precio era y ha sido muy alto, solo se lo podían permitir ejecutivos, empresarios o políticos. Y el resto de los mortales, solo cuando sacaban esporádicamente ofertas. Lo que más me molesta es que ningún gobierno se haya atrevido a pactar con Renfe o Adif un precio razonable. Así ha pasado que el Ave iba en determinadas horas medio vacío. Y es que sin competencia ha venido funcionando como un monopolio. Ha tenido que venir una empresa francesa, Ouigo, a poner sensatez y billetes baratos, popularizando así este medio de transporte y haciéndolo público de verdad ejerciendo como lícita competencia. Como era de esperar, Ave ha sacado ahora, Avlo, su marca blanca, su versión barata, algo que ya debió hacer hace años. En fin, más vale tarde que nunca.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

'El maestro, corazón del sistema educativo'

Me gustaría aprovechar el final de curso, desde mi condición de maestra jubilada, para rendir un homenaje a todos los maestros. En este año académico la informática ha tenido un papel importantísimo dentro del aula, en los claustros, en las reuniones con los padres y en muchos otros aspectos de la docencia. Una sociedad que cambia cada día ha de tener una capacidad de adaptación que le permita estar abierta a esas variaciones que se van produciendo y que hemos de aceptar de buen grado, si no queremos quedarnos anclados en el pasado. Sin embargo, me gustaría romper una lanza a favor de la figura del maestro. En una sociedad donde hay que retomar los valores, la escuela ha de ser ese bastión a través del cual formemos personas. Puede que los cambios hayan afectado a la forma de aprender o saber, pero no hemos de olvidar esa manera de ejercer la lógica, la inventiva, la memoria y esa cultura del esfuerzo que los maestros siempre nos inculcaron. Aunque las tecnologías son un gran soporte en la educación, algo que hemos de poner a nuestro servicio, es la figura del maestro quien forja personas aptas, convirtiéndose en una especie de arquitecto del ser humano. Decía Sidney Hook, filósofo estadounidense que destacó por su contribución a la filosofía de la educación, que "todo el que recuerda su propia formación recuerda a sus maestros, no los métodos o técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo".

Gema Abad Ballarín. REUS (Tarragona)

'Nuestro colegio'

No tengo ningún secreto en el colegio, más que tú, violonchelo al alba, ni tampoco una casa de verano. Han pasado muchos, muchos años y aún paso por mi colegio, me pongo de puntillas y veo el recreo. En aquel recreo he jugado a las canicas, al frontón, al voleibol, a policías y ladrones... Sí, tuve colegio. Me asomo a su interior y veo la sala donde jugábamos al ping pong, con el panecillo de mortadela, de chorizo. Me asomo a los pasillos y veo la sala de televisión donde vimos el botellazo a Juanito. Más allá, el comedor, el horrible pescado del viernes, y te veo a ti, mirándome. Veo esa figura en el pasillo que no sé si eres tú o mi madre que viene a buscarnos. Miro afuera y está el coche donde nos traía mi padre. Miro el pequeño estanque, aún hay peces rojos y blancos y te recuerdo a ti, a él, el cómic de los desheredados, la novela debajo del libro de texto, mi pupitre de madera, el hueco para los lápices, aunque luego fuera de aglomerado y moderno. Estaba la sonrisa ante la lección aprendida de memoria. Éramos nosotros, aunque el preceptor aún recorra los pasillos, aunque los becarios, con bata blanca, jueguen a las cartas. Estás tú, estoy yo, está él, estamos todos, es nuestro colegio que aún existe y me pongo de puntillas para verlo, para sentir ese ladrillo amarillo, esa casa de los profesores, ese maltrato a nuestro pasado, a la profesión de maestro que con el tiempo se ha honrado. Aún paso por nuestro colegio y te veo a ti, aunque seas una nube, aunque seas un nenúfar en el arroyo del tiempo.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

'El descontrol'

Algunos adolescentes han hecho un magnífico trabajo de laboratorio para anticipar lo que nos puede venir. El experimento ha sido: vamos un montón a Mallorca, pasamos de mascarillas, nos juntamos para celebrarlo y volvemos contagiados. Ya sabemos lo que va a pasar, una vez que se ha quitado la mascarilla, con botellones y otras fiestas. Va a ser el momento de protegerse bien protegidos o de reabrir la Cartuja de Miraflores para refugiarse. Les hemos enseñado a no controlarse y ahora no les podemos pedir control. Perdón, hay adolescentes magníficos, conozco a muchos.

Iñaki Iraola Arnedillo. Zaragoza

