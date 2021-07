'Polarizarse, vitaminarse...'

No puedo evitarlo.

Ahora que se usa y abusa tanto –y yo el primero– del término ‘polarización’, cada vez que lo oigo mencionar me viene a la memoria un juego o dinámica de grupos que con ese nombre algunos conocimos en la juventud. El juego en cuestión consistía en trazar una línea o eje imaginario que dividía la habitación y situarse personalmente –o ‘polarizarse’ espacialmente– en función de la pregunta planteada, que podía ser más o menos seria, y así representar no solo el estado de opinión del grupo, sino la implicación o el compromiso personal de cada uno con el proyecto común. La dinámica ayudaba al conocimiento personal de los miembros del grupo y fortalecía los vínculos entre ellos. A veces la actividad podía ser divertida, según las cuestiones suscitadas, cuando a uno le apetecía exhibirse personalmente (ay, la juventud) ya sea para identificarse con la opinión mayoritaria o para reafirmarse en la diferencia; y a veces podía ser incómoda, porque uno no siempre tiene claro con quién ni donde situarse. A lo que se suma que después de ubicarte tú los demás también podían moverte de sitio, porque no es lo mismo cómo nos vemos que cómo nos ven. En todo caso, lo normal era que el grupo estuviera en continuo movimiento en función del tema (no todos siempre en el mismo sitio) y situarse en uno u otro lugar del gráfico imaginario no suponía ningún tipo de exclusión. Todo lo contrario. Nunca había ni uno ni dos bandos, porque nunca había bandos. Quizás lo único desesperante era que, en ocasiones, alguno de los presentes nos ubicáramos constantemente en el centro del espacio, bien por pereza o por temor, en una especie de indiferente ni sí ni no que queriendo ser ejemplo de prudencia y moderación reflejaba más bien pusilanimidad o desinterés. Y que visto con la distancia que da el tiempo hoy recuerda las palabras del Apocalipsis: "Ojalá fueras frío o caliente; pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca".

Nuestro espacio público es, hoy día, un continuo juego de polarizaciones, y más todavía en un mundo colonizado por los medios y las redes sociales, en el que estamos constantemente sometidos a una inevitable dinámica de exhibición (personal) y contraste (ajeno). En principio nada hay de malo en ello. Y el juego podría resultar positivo para conocernos mejor y alimentar nuestros vínculos, siempre que no derivara en estereotipos y estigmatizaciones, tanto desde dentro como desde fuera, que te ubican siempre en un mismo lugar o se posicionan (y te posicionan) en función de militancias y filiaciones. Entonces polarizarse se convierte en una forma de partisanismo excluyente y en una batalla por adueñarse de las ideas y las palabras, condenando a los demás a los márgenes. La polarización entonces se transforma en una cacería y un juego de bandos: o estás conmigo o estás contra mí.

Si queremos romper con la perversa dinámica de las banderías, quizá la solución no sea callarnos ni exhibirnos sin sentido, sino polarizarnos más en profundidad, más a

conciencia, más a menudo, pero sin partisanismos ni señalamientos

Uno de los últimos en sufrir esta dinámica a alto nivel ha sido el banjista del grupo Mumford & Sons, que hace unos días anunciaba que abandonaba el grupo a la vista de la presión a la que él y la banda habían sido sometidos por haber manifestado su interés por el libro del periodista norteamericano Andy Ngo ‘Unmasked’, crítico con la ‘far-left’ norteamericana. Al parecer, leer el libro y felicitar a su autor le convertía en un extremista ultraconservador a todos los efectos, incluidos los artísticos, lo que derivó en ataques y amenazas a él, sus compañeros y sus familias, hasta el punto de que llegó a disculparse, con la intención de intentar poner fin a esa vorágine. ¿Y por qué tenía que disculparse?

Como no somos tan importantes, a usted y a mí afortunadamente no nos alcanzan campañas así. Pero estamos igualmente expuestos a la presión –a veces más sutil, a veces menos– para no salirnos del guion o del espacio establecido, so riesgo de ser considerados reaccionarios o ultras ‘a todos los efectos’. Y acabamos cobardemente por tragarnos las palabras o matizar lo que decimos, ubicándonos permanentemente en ese tibio espacio donde podamos pasar desapercibidos. Pero si queremos romper esa perversa dinámica de banderías, quizá la solución no pasa por callarse ni por exhibirse sin sentido sino, curiosamente, por polarizarse más todavía, más en profundidad, más a conciencia, más a menudo, sin partisanismos ni señalamientos. Y sin miedo a cambiar constantemente de sitio (o a que nos cambien). Así que hagan juego y polarícense. O no. Hagan lo que quieran.