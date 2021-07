Cartas al director de HERALDO: 'Videovigilancia, intimidad y poder'

'Videovigilancia, intimidad y poder'

La Ley Orgánica 4/1997 regulaba la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana y prevenir la comisión de delitos.

Y somete a la autorización del delegado de Gobierno, previo informe de la Comisión de garantías de videovigilancia, la instalación de cámaras fijas. Con la transposición de una Directiva del año 2016, se ha aprobado la nueva ley de datos personales para investigaciones policiales e infracciones penales, parando, por otra parte, la sangría económica (23 millones de euros, que se dice pronto) por haber incumplido el plazo de transposición, que era de 2018. En las redes sociales se ha suscitado gran debate –quienes sostienen que nos conduce a un estado orwelliano y aquellos que consideran que no es sino fiel reproducción de la norma europea y que no se puede olvidar que la norma ha sido avalada por las Cortes Generales. Ni quito ni pongo rey, pero apunto que la nueva ley deroga las normas de igual o inferior rango que se opongan a la misma, y en concreto, con relación a la instalación de cámaras fijas por las FCSE (no así las móviles) ya no quedan sujetas a la autorización gubernativa previo informe de la Comisión de videovigilancia, y además se permite conservar las imágenes tres meses. En suma, habrá que estar vigilantes, pues ciertamente, el poder, con independencia del sesgo político, nos quiere plantear, una sociedad donde el Gran Hermano; ese guardián de la revolución, encarnación de los ideales, único y todopoderoso, vigila sin descanso las actividades de la población, al punto que en las calles y casas habrá dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo. Salvaguardemos nuestra intimidad. No al Gran Hermano.

Diego León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

'Mascarilla en el ascensor'



La nueva norma contempla que la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores, salvo que resulte imposible respetar la distancia de 1,5 metros con personas ajenas a la unidad convivencial. Sigue siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público. El ascensor y la escalera comunitaria son espacios cerrados y su uso sigue siendo obligatorio. La ministra de Sanidad ha dicho que hay que salir de casa con la mascarilla en el bolsillo y siento discrepar: si se vive en una comunidad de vecinos, se debe bajar o subir por el ascensor o escaleras con la mascarilla. El artículo 7.8 de la norma de 1992 EN-81-1 y el 5.3.12 de la norma EN-81-20 prohíben que las puertas del ascensor se mantengan abiertas, han de permanecer siempre cerradas cuando el ascensor esté en reposo, con lo cual es un espacio cerrado. Las escaleras no suelen ser exteriores, por lo cual también son espacios cerrados. Pido a mis conciudadanos que cumplan dentro de su comunidad de vecinos con la norma y a las autoridades que, además del metro, autobús, tren, avión, coche, barco, incluyan los ascensores y escaleras cerradas.

Rosario Cabezudo Vallés. ZARAGOZA

'La vida es dura'

La vida es dura. Sobre todo cuando te sitúa en encrucijadas difícilmente superables. Como cuando notas un desgarro interior que arrastra fuera una parte tuya a la que has mimado y cuidado, quizá en alguna ocasión demasiado. Pero lo peor no está ahí. Es que intuyes que este desgarro no va a ser el último y además sin ningún gesto de agradecimiento por tu dedicación a ella. Tú mientras tanto tratas de recomponer tu rostro para que tus amigos, lamentablemente cada día menos, no perciban tu dolor, y tratas de transmitirles un mensaje de esperanza y grandeza de ánimo. ¡Qué dura es la vida, sobre todo para algunos!

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

'Y siguen fumando'

Los esfuerzos realizados para erradicar el tabaquismo en nuestra sociedad –sobre todo, a partir de la segunda década del siglo XXI– parecen haber caído en saco roto. Porque, pese al informe reciente de la Organización Mundial de la Salud con las cifras oficiales de muertos provocados anualmente, a la presión impositiva de casi todas las naciones encareciendo los precios, a la desaparición de la publicidad y a las agresivas campañas con fotos alertando de los riesgos de fumar en las propias cajetillas, los consumidores de tabaco siguen siendo aproximadamente los mismos. Incluso, hasta las dos mayores tabacaleras mundiales respondieron –lógicamente, a su manera– instando a sus clientes a dejar de fumar sus cigarrillos para pasarse a sus nuevos productos de menor nicotina y ‘riesgo reducido’, una nueva vuelta de tuerca más a su rentable negocio, intentando compensar así el posible estancamiento del consumo global del tabaco. Y es que, aparte de que el hombre es el único animal de la creación que tropieza dos veces en la misma piedra, dicha alternativa tabaquera se asemejaba más a un filme de ciencia-ficción.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

'Santa Concordia'

Concordia es conformidad, consenso. Santa Concordia fue una mártir romana y a ella se tenía que haber encomendado Pedro Sánchez antes de decidir los indultos a los políticos del ‘procés’. La concordia que persigue el presidente con los indultos no es posible en este país en el que, precisamente, la concordia brilla por su ausencia en todos los asuntos, ya sean políticos o sociales. Es tan imposible la concordia política en España que incluso los indultados no están conformes, exigen la amnistía y prometen seguir empeñados en la independencia. No hay concordia ni entre vecinos, que tienen intereses comunes, basta con acudir a una de sus reuniones para confirmarlo.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

'Aparato averiado'

El año pasado fui operado de cataratas en los dos ojos, aparentemente quedó resuelto mi problema. Pero el 24 de mayo de 2021 experimenté visión muy borrosa en el ojo izquierdo, por lo que fui al servicio de urgencias del Servet, donde me diagnosticaron ‘opacificación CP’ en la lente que en su día me habían colocado en el ojo izquierdo y me pusieron en lista de espera para una capsulotomía YAG. El 23 de junio llamé a citaciones para informarme de mi posición en la lista, y me han comunicado que el aparato necesario lleva averiado mucho tiempo y no saben cuando será reparado. Yo sigo con mis molestias y es por ello, y por el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser atendidos debidamente en la sanidad pública, que pido que se ponga solución por parte del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza a esta avería lo antes posible.

Adalberto Piedrafita Hijós. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es