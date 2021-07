Javier Lambán ha sido muy claro al asegurar que Aragón no formará parte de una candidatura para organizar unos juegos de invierno si no participa en pie de igualdad con Cataluña. Ha respondido de este modo al anuncio que hizo la ministra portavoz María Jesús Montero, tras la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, de que el Gobierno apoya el proyecto ‘Pirineus-Barcelona’, denominando así la que hasta ahora era una candidatura conjunta del Pirineo para optar a los Juegos Olímpicos de 2030. Con toda razón, la DGA ha dejado bien claro que no participará en un proyecto que lleve ese nombre. Que Aragón y Cataluña unan sus fuerzas en un proyecto de Estado para organizar unos juegos de invierno sería una gran noticia. Que una autonomía trate de monopolizar la iniciativa, y que el Ejecutivo lo respalde, está fuera de todo sentido.

Los últimos gobiernos autonómicos catalanes, formados por partidos independentistas, vienen alentando el enfrentamiento de los catalanes entre sí y el de Cataluña con el resto de España. La Constitución, el Estatuto y el resto de las leyes aprobadas en el Parlamento les han puesto límite hasta ahora. Lo que no tiene ningún sentido es que el Gobierno de Pedro Sánchez, por mucho que deba su supervivencia a los votos secesionistas, les dé alas con una bochornosa negociación de privilegios y concesiones, cuyo último capítulo es denominar ‘Pirineus-Barcelona’ a lo que hasta esta semana había sido una candidatura conjunta Aragón-Cataluña que aún no tenía nombre. Con toda justicia y con espíritu constructivo, Lambán reclama a Sánchez y al COE igualdad de trato en el proyecto.

Sumar el impulso de Aragón con el de otros territorios da fortaleza a la iniciativa ante el Comité Olímpico Internacional. Para ello, el Gobierno debe darle la cobertura de proyecto de Estado sin minusvalorar a nadie.