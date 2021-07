Cartas al director de HERALDO: 'Una proeza futbolística para la historia'

'Una proeza futbolística para la historia'

Mundial de Fútbol de México 1986.

El domingo del 22 de junio de 1986, Argentina se enfrentó a Inglaterra, buscando el ser o no ser. Lideraba la gran selección criolla Diego Armando ‘Pelusa’ Maradona. Y en Radio Continental de Buenos Aires, radiaba el partido el uruguayo Víctor Hugo Morales, que inmortalizaría la jugada más asombrosa de Maradona por su proeza técnica. Recuerdo perfectamente aquella tarde, acompañado de mis dos hijos, de 8 y 7 años, en que dimos rienda suelta a nuestro amor por el fútbol. Maradona, con el diez en la camiseta y los rulos al aire, dio cuenta de seis jugadores ingleses más el arquero. Yo nunca había visto una demostración con aquella belleza plástica y tan contundente. Hoy, cuando acaban de cumplirse 35 años de aquel partido y cuando Diego ya no está entre nosotros, muchos rockeros de viejo cuño como yo celebramos aquel día. Tuve ocasión de ver en directo a Maradona, primero, acá en Zaragoza, en 1981, con el Boca Juniors, haciendo una ‘rabona’ que me ganó toda la vida para su causa. La última vez, en el Mundial de Estados Unidos de 1994, contra Nigeria, ganando 2 a 1. Pero fue allí donde se dio la amarga paradoja de que sería su último partido oficial vistiendo la camiseta argentina. A mis 73 años he visto jugar a Pelé tres veces; a Maradona dos veces; una vez a Beckenbauer, Hugo ‘Cholo’ Sotil; tres veces a Luis Aragonés; cuatro veces a Vicente del Bosque, como así mismo a un largo etcétera del fútbol internacional. Pero este viejo rockero argentino jura que nunca ha visto un despliegue de tanta belleza técnica jugando al fútbol como lo hizo Maradona aquel 22 de junio de 1986. Quienes amen el fútbol, por favor, que busquen las imágenes de aquel partido de tanta gloria para nuestros corazones.

Mario Domingo Berón Umar. ZARAGOZA

'Razones personales'

Como médico en ejercicio en Aragón y en situación temporal tras doce años de terminar mi formación MIR, la gota que ha colmado el vaso ha sido leer una de las últimas declaraciones de la Sra. Repollés: si un médico se va a otra región «es por razones personales, no por un contrato mejor». La decisión de quedarme en mi comunidad fue totalmente personal, a pesar de que perdía profesionalmente hablando, sin atender ofertas con mejores condiciones laborales. Y no solo hablo de condiciones económicas, también de proyección de futuro, posibilidad de un contrato fijo (entre otros). Porque en comunidades vecinas la forma de afianzar a los profesionales médicos ni se acerca al modelo aragonés, y esa plaza dentro del sistema nacional de salud se puede trasladar a Aragón. Lo recuerdo por aquello de la equidad y la igualdad, mérito y capacidad… Las razones personales por las que elegí primero un contrato de tres meses y después infinidad de contratos encadenados no caben en esta carta. Por ejemplo, que a mis hijas los viernes sus abuelos les pudieran llevar chuches, que mis hijas puedan jugar en el parque con sus amigos y primos. Esto, además de enseñarles a mis hijas, que ya lo hacía antes pero con la pandemia más todavía, lo importante que es para su mamá cuidar de la gente, que es mi profesión y que esa es la razón por la que no puedo estar con ellas todo lo que quisiera. Eso, y el arraigo a la tierra que las ha visto nacer a ellas y a sus padres, que es la razón por la que su mamá lleva incontables kilómetros en su cuerpo. Y ya la última, que durante más de un año van a tener que oír que la mamá no puede porque tiene que estudiar. Esas palabras de la consejera me han dolido, por mí y por ellas.

Víctor Aparicio Colás. ZARAGOZA

'El profesor en el aula'

Hace años que dejé de utilizar los cuadernillos para anotar las intervenciones diarias de los alumnos en clase, su visión me desmoralizaba y no eran más que una rémora para conseguir aprobados. Era deprimente preguntar a diario quién había realizado la tarea y que más de la mitad de la clase tuviese los ejercicios sin hacer. Y si solicitaba un voluntario para repasar lo del día anterior, siempre repetían las mismas chicas en la tarima. Así que opto por explicar apuntalando las explicaciones con la colaboración de preguntas, y esperar que el examen, preparado una semana antes, haga el milagro, como suele suceder. Y en estas se nos propone eliminar exámenes y se compara con un país, Finlandia, del que yo solo sé dónde está en el mapa. Nadie solicita memorizar tochos para exámenes, lo básico para aprobar, y si alguien evita el proceso de ese aprendizaje continuo con el que se evalúa el progreso, la creatividad y la inteligencia, que tanto se sublima, no es el docente, sino el alumno, que evita dar el callo diariamente, consciente de que su profe no va a presentar unas anotaciones suspendidas que lo pongan a los pies de los caballos. Claro que el problema es un sistema de viejas materias basado en examenitis. Por supuesto que ese es el problema, pero no culpen al docente, que solo los pone para evitar suspensos y para que nadie lo juzgue con la insana parcialidad de aprobar a quien quiere. Solo me gustaría que cuando se hable de enseñanza se exponga con razones reales, que aquí parece que los únicos que no sabemos de esto somos a quienes más nos duele cómo está el sistema educativo. Y en lo de cambiar el currículo docente, que es donde debería estar un ministro, ahí no hay bemoles.

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

'Da un poco de miedo'

Es una alegría salir a la calle sin la mascarilla puesta. Pero no deja de darme un poco de miedo, no por mí, sino porque algunas personas pueden pensar que si no hace falta la mascarilla entonces se puede relajar en las demás precauciones. Por favor, que las autoridades insistan en la distancia de seguridad y en los momentos en los que la mascarilla sigue siendo necesaria.

Serena Calatrava Tella. Zaragoza

'Cataluña y el País Vasco'

Buena parte de los españoles estamos hartos del comportamiento de algunos dirigentes de Cataluña y el País Vasco. Los medios nos inundan de noticias, presos, indultos, declaraciones, y todas en un tono amenazante. El resto de los españoles parece que no existimos. Si sale alguna noticia de Ávila, León o Murcia será para algún suceso fuera de lo normal. Hoy el presidente del PNV, Sr. Ortuzar, ha amenazado al presidente del Gobierno, Sr. Sánchez, exigiendo que en dos años tiene que reconocer a Euskadi y Cataluña como naciones. Es decir, la independencia. Estos políticos se quejan a veces de que algunos españoles les tenemos manía, y la verdad, no es para menos. Se están ganando a pulso con su proceder que cada día nos caigan más antipáticos. Se creen superiores y con más derechos que los demás. Con su altanería y soberbia lo único que consiguen es ser rechazados por la sociedad.

Isidoro Martín Hernández. Zaragoza

