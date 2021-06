'Trenes metáfora'

Somos la única comunidad autónoma que tiene un consejero metafórico.

La palabra ‘vertebrar’ es una metáfora de dudoso gusto literario que hace ya mucho tiempo hizo fortuna en Aragón. Es una expresión tan absurda como rimbombante y es, por definición, subjetiva. Vertebrar puede ser dejar de dar un servicio ferroviario ya presupuestado a cientos de pueblos y de profesionales que lo necesitan para trabajar. Vertebrar puede ser, en los tiempos de la descarbonización, poner más autobuses a horas intempestivas que paren en cada pueblo. Parece ser que vertebrar no es pedir que Valencia y Cataluña paguen la parte de trayecto que discurre en su territorio. Vertebrar es lo que yo te diga.

El vicepresidente Aliaga dijo hace unos días en Aragón Radio que no se nos puede llenar la boca con la despoblación y dejar a los ayuntamientos sin trenes. También dijo que para negociar es necesario que el servicio siga en marcha. Si se deja de dar el servicio, se pierde la fuerza negociadora, es decir, se tira la toalla. El consejero de la metáfora ha sido incapaz de explicar por qué quiere hacer esto ahora y para qué necesita mover el dinero de una partida del presupuesto. Se habla mucho de intermodalidad, pero esta idea pasa también por mantener el tren. Se habla de reordenar el mapa de concesiones de autobús y se ha avanzado muy poco. Señor consejero de la metáfora: defienda a los aragoneses. No los utilice como rehenes. Negocie y haga su trabajo. Y si no lo consigue, cumpla el presupuesto.