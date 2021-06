Mascarilla en el bolsillo

El final, a partir del próximo sábado, de la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares al aire libre, salvo excepciones, supondrá seguramente un alivio para la mayoría de los ciudadanos.

Pero no debe interpretarse ni como la desaparición absoluta de este elemento de protección ni, mucho menos, como un signo del final de la pandemia. Continúa el peligro de que se produzcan rebrotes del virus y habrá que llevar siempre encima una mascarilla para utilizarla cuando la situación lo haga necesario.

Tras la reunión ayer del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se espera que el Consejo de Ministros apruebe hoy el decreto que terminará con la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla al circular por calles y espacios abiertos. Este nuevo paso en la ‘desescalada’ viene avalado, según el Ministerio, por informes técnicos, aunque no faltan dudas sobre si es este el momento más adecuado para darlo. Las cifras de incidencia de la covid han ido descendiendo en las últimas semanas, así como la ocupación en los hospitales y las uci. Pero no cabe desconocer que todavía es posible que surjan brotes de la enfermedad, la epidemia no puede darse de ninguna manera por terminada. Por eso, los ciudadanos deberán prestar atención a los detalles de la medida que entrará en vigor el próximo sábado. La liberación de la mascarilla en exteriores estará condicionada al mantenimiento de la distancia de seguridad y habrá que ponérsela en los transportes públicos, al entrar en cualquier establecimiento o en las terrazas de la hostelería. La mascarilla por tanto seguirá siendo necesaria y sería bueno que las comunidades autónomas tuvieran capacidad para adaptar la normativa al respecto a las circunstancias que se produzcan en cada momento en su territorio. Seguimos avanzando hacia la superación de la pandemia, pero todavía hay que mantenerse alerta para evitar retroceder.