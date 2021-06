Indultos sin apoyo social

El Consejo de Ministros ha aprobado, «por utilidad pública», los nueve indultos para los condenador por el ‘procés’ que aún siguen en prisión. Todo, a pesar de que los presos no solo no se han arrepentido de lo que hicieron, sino que siguen proclamando que fue correcto y que lo volverán a hacer. El presidente del Gobierno ha aducido que el objetivo de la medida de gracia es «restablecer la convivencia y la concordia». Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no lo ven así. Según la encuesta de DYM para HENNEO que hoy publicamos, el 58,6% de los españoles rechaza los indultos, frente al 26% que los apoya. Además, el 53% de los encuestados cree que Pedro Sánchez indulta para asegurarse el voto de ERC en el Congreso. Lo cierto es que antes de llegar a la Moncloa proponía el cumplimiento íntegro de las penas y ahora, cuando gobierna gracias a los votos de los partidos rupturistas, sostiene lo contrario.

El presidente ha explicado que los indultos son reversibles y están condicionados a que los condenados no vuelvan a delinquir en un periodo determinado de tiempo. Además, ha informado de que se les exime de cumplir íntegramente la pena de prisión, pero se mantiene intacta su inhabilitación. Lo mínimo que cabe exigir es que, al menos, existan estos límites. Lo que resulta inaceptable es que Sánchez dé a entender, al afirmar que es «la decisión más conforme con el espíritu de concordia de la Constitución», que cumplir las condenas que imponen los jueces va en contra de la Carta Magna. El líder del PSOE sabe que actúa en contra del criterio de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y de la mayoría de los españoles. Muchos ciudadanos creen que concede la medida de gracia porque necesita a ERC y están en contra de privilegiar a los políticos condenados por delitos tan graves, que no se arrepienten y que no acatan el ordenamiento constitucional.