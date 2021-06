Cartas al director de HERALDO: 'Doscientos kilómetros de vía verde, una oportunidad'

'Doscientos kilómetros de vía verde, una oportunidad'

Se está acondicionando una vía verde en el trazado del que fuera Ferrocarril Central de Aragón desde Calatayud a Caminreal.

Con el fin de unirla a la construida sobre el que fuera ferrocarril minero de Sierra Menera, desde Ojos Negros a Sagunto, lográndose más de 200 kilómetros de recorrido, desde el interior de España hasta el Mediterráneo, por unos parajes espectaculares. Es una ocasión para, involucrándose todos los municipios, conseguir una atracción turística importante. El diseño de la vía verde requiere un concienzudo estudio para proyectar repoblaciones forestales, acondicionamiento y señalización de senderos, fuentes naturales y monumentos arquitectónicos o naturales que propicien ampliar el conocimiento y disfrute de los parajes aledaños. Y para mejorar y embellecer esos parajes sería conveniente derribar las edificaciones en ruina visibles en su recorrido que no tengan, como no lo tienen la mayoría, valor arquitectónico, guardando las piedras, tejas y maderos para otros usos; retirar las naturalezas muertas próximas, como árboles secos y desgarrados, zarzales u otros arbustos secos, que además se rejuvenecerían; ramas secas de los árboles recuperables. Y por encima de todo, retirar aquellos objetos de todo tipo, como somieres, vallas de obra, cañizos rotos, etc., que delimitan propiedades o simplemente están almacenados en cualquier rincón. Arreglar y recuperar, como están haciendo en el Maestrazgo y Baleares, incluso con subvenciones públicas, las paredes de piedra seca que delimitan o sostienen ribazos; limpiar de maleza las orillas del río que en muchos tramos ni se ve y no es accesible para la pesca, actividad que también podría compaginarse. El reto está ahí. Los ayuntamientos tienen mucho que decir, y son muchos a lo largo del recorrido. Las próximas generaciones nos lo agradecerán.

Rafael Herrero Gómez. ZARAGOZA

'Desde el día 26'

El día 26 nos veremos las caras en la calle quince meses después de ocultarlas bajo una mascarilla y cuando ya reconocíamos a la gente con ella puesta. ¡Qué extraño nos parecerá vernos unos a otros sin esa prenda que se había convertido en un complemento obligatorio, hiciera frío, calor o lloviera! Aunque los fumadores gozaban del privilegio de quitársela mientras consumían su cigarro. Acostumbrados a mirarnos a los ojos, volveremos a fiarnos más de lo que nos sugieran los labios, que tienen un lenguaje más expresivo. Las sonrisas, bajo la mascarilla, dejaron de existir y muchos ocultaban sus ojos con gafas de sol. A partir del 26 ya no habrá excusa para tapar la boca.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

'Y me encontré un diamante'

Era un precioso día de finales de mayo. Haraganeaba pensativo y un poco aburrido por los aledaños de la plaza del Pilar de Zaragoza. Las casetas de la Feria del Libro estaban rebosantes. Como estaba ocioso aguardé mi turno para curiosear, no tenía intención de comprar nada, pues tenía en mi biblioteca varios sin abrir. En uno de los últimos puestos, dedicado al cómic y el tebeo, observé que resplandecía un raro diamante de portadas rojas. Pregunté por su precio: 9 euros. Inmediatamente lo adquirí, nervioso. Era el tomo de la colección de Tintín ‘El loto azul’ (Hergé, 1935), que perdí en un funesto cambio de domicilio y que en unos grandes almacenes, costaba 30 pavos y una espera mínima de un mes. Salí de la Feria radiante, había hallado un singular diamante a un precio irrisorio. Tomando una cerveza y una tapa de camarones en una típica marisquería de la calle Don Jaime, saque el cómic de la bolsa de papel reciclado y lo retuve gozoso en mis manos, observándolo con deleite, cuando una real e impresionante hembra de ojos verdes almendrados que tornaban a grises por los fluorescentes del bar me dijo ‘hola’, comentándome que era una fan incondicional de Tintín. Tomamos varias cervezas, conversando y nos seguimos tratando amorosamente durante muchos años. Ese domingo de finales de mayo, no encontré un diamante, fueron dos, ambos bellos, raros y exclusivos. Los libros no solo dan cultura, también dan suerte.

Miguel Romanos Mur. ZARAGOZA

'Te quedas en Mediana'

El día 5 de junio se nos quedó Rafael en su pueblo para fijo. Todos los de Mediana y los que no somos lo recordamos como buena persona, de risa fácil y genio subido, que enseguida se bajaba. Mi carta (en nombre de todos) es para el primer alcalde democrático de Mediana de Aragón, para unos lo hizo bien para otros no tanto, pero lo hizo con honradez y amor a su pueblo. No era de los que se sientan en el sillón para no despegarse, sino para ofrecerte una silla en su casa y un plato de comida, que recordaré siempre y que su Silveria hacía tan bien y con buena cara. ¡Con qué alegría venías ‘a pedir’ para tu pueblo y qué pocas veces (ninguna) pasabas factura de cosas que ponías de tu bolsillo! No necesitas días de luto ni banderas a media asta ni esquelas, porque en estos momentos ya estáis reunidos Paco, Julián, Ángel, Manolo, Benito, haciendo planes para hacer cosas por Mediana. Además tenéis a José de corresponsal y os irá contando, porque siguió tus pasos y tuvo buen profesor. Seguro que entre todos vais a hacer una buena faena, porque tenéis experiencia y podréis echarnos una mano. Nadie muere mientras alguien lo recuerda. Tú y todos que estáis juntos tenéis para días hasta que os olvidemos. Nos vendría muy bien que nos mandarais un enchufe, bastante potente, aunque os va a ser difícil porque la historia no se repite y la democracia que tú estrenaste se ha vuelto vieja y sin ilusión. Te recordamos todos los de Mediana y los de fuera, que somos un numerosos grupo y no podemos ponernos todos.

Pedro López y otros medianeros. MEDIANA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

'Aires acondicionados contaminantes'

Ahora que a los ciudadanos nos obligan a llevar las incómodas mascarillas para que no expiremos alientos contaminados, resulta que los cientos y cientos de aparatos de aire acondicionado de las tiendas y de los bares de Aragón, y en particular de Zaragoza, siguen echando hacia el peatón el aire contaminado de los locales, puesto que las rejillas las tienen orientadas hacia las aceras y hacia abajo, cuando hay una orden de la DGA de hace ya unos años que lo prohíbe. Pero claro, para hacer cumplir dicha prohibición sería necesario que los señores guardias municipales bajaran de sus cómodos coches y patrullaran la ciudad a pie para levantar acta de las innumerables infracciones de los aires acondicionados. Pero me temo que va a ser que no. Mientras tanto, los patinetes y bicicletas siguen yendo por las aceras, que también lo tienen prohibido.

Justo Olloqui Calahorra. Zaragoza

