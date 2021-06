Los días más largos del año cunden una barbaridad si te da por hacer cos as.

Puedes planear largas caminatas por senderos como los que salen en ‘Chino Chano’. También puedes hacerte un moñete alto al estilo Gareth Bale y ponerte a las faenas que llevabas tiempo posponiendo. Limpiar cristales no merece la pena en época de tormentas.

La energía extra de los solsticios la puedes usar en cualquier cosa. A mí se me ocurre arrancar malas hierbas de la fachada del granero donde me refugio cada cierto tiempo. A causa de las últimas lluvias y de la desidia residual del confinamiento es casi una selva lo que rodea el edificio.

Las malvas tienen una raíz fuerte y profunda. Cuesta mucho sacarlas. Me hace duelo destruir unas plantas tan hermosas cuando dentro, a un metro escaso de distancia, acabo de regar los raquíticos geranios de mi terraza. Qué distinta suerte y qué injusta es la vida cuando hay de por medio una pared, una raya o una frontera.

Desoyendo el consejo de Antoine, no me he puesto guantes. En algún momento noto un pinchazo en la muñeca izquierda, donde late el pulso. Al cabo del rato tengo la mano inflamada y dolorida. Cuando me pongo a escribir, el roce del teclado es una molestia continua y sé que no podré escribir nada decente. Tomo un antihistamínico y me adormezco mientras escucho la historia de las palomas mensajeras que se extraviaron en Portugal por culpa de las tormentas. Unas pocas llegaron a Galicia y hasta Asturias. Sueño que aparece una de ellas en mi terraza. Tiene los ojos rojos como mis geranios.