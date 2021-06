Cartas al director de HERALDO: 'Los trenes que desaparecen'

'Los trenes que desaparecen'



Hemos asistido a la muerte de nuestro transporte público por parte de un gobierno que se supone que ayuda a los servicios públicos.

El consejero del Gobierno de Aragón le echó un órdago al Gobierno central, y creo que no sabía jugar al mus, ya que cuando echas un órdago tienes que tener buenas cartas. Con la decisión del Gobierno de Aragón compañeros del tren de Monzón tendrán que dejar de trabajar por no tener medios para ir. Quieren hacer una chapuza, ya que si ponen un autobús que sale a las 5.45 algunos compañeros no pueden llegar porque los autobuses no llegan a la hora para coger el tren, y tendrán que dejar el trabajo. No se puede asumir el coste del transporte y se pueden asumir los gastos de los directores generales, los secretarios, los demás que duplican o a veces triplican nuestros políticos, que no producen nada. Ahora le ha tocado al Sr. Lambán quitar los trenes. Quitan los servicios que ayudan a los ciudadanos para ir a trabajar, para ir al médico para ir a estudiar. ¿Para qué sirven los políticos si en vez de crear empleo lo destruyen? Que se lo digan a los funcionarios, profesores, médicos que cogían el tren y no podrán ir a trabajar por culpa de unos políticos que no anteponen el servicio público. Van a conseguir vaciar aún más nuestra región, que nos tengamos que ir a otras comunidades porque en la nuestra no tenemos transporte público. Nuestros políticos, tanto de derechas como de izquierdas, son como el rey Midas pero al revés, todo lo que tocan no lo convierte en oro sino en carbón; bueno, si lo convirtieran en carbón tendríamos para la estufa, pero no nos ayudan nada. Solo le pido a Dios que nuestros políticos no nos sean indiferentes, porque no nos ayudan y nos fastidian.

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

'El ejemplo de Sardà'

Justo ahora mismo termino de ver en familia ‘Rivales’. Es la típica película de unas carcajadas y sin más aspiraciones. Juanjo Puigcorbé, Ernesto Alterio, Santi Millán, Gonzalo de Castro, Jorge Sanz, Goya Toledo, Kika Miró... y la gran Rosa María Sardà. Esta última, republicana y socialista, vuelve a dar una lección de catalanismo, su cultura y su idioma, su humor catalán, que tiene el respeto, la admiración y la complicidad del resto de los españoles, pero además, el antiindependentismo. Tuvo, poco antes de morir, la valentía y la dignidad de devolver la medalla de la Generalitat. Pocos la ganan a catalana. Pero da, con su catalanismo, una lección de españolismo maravillosa. Rosa María Sardà es un ejemplo de catalanismo español, que entendemos los transigentes y los que admiramos las distintas culturas y la maravillosa diversidad de nuestra patria, pero abominamos de quienes quieren destruir nuestra riqueza, cultura y diversidad. Igual que yo me siento profundamente aragonés y español. Aunque algunos lo consideren un pecado. Mi segunda residencia está en Cataluña. Me emociona ‘Mediterráneo’ de Serrat. Admiro su cultura, la mía. Y no admito que una banda de impresentables quieran destrozarlo. Son muchos siglos de vida en común.

Fernando Polo Agote. Zaragoza

'Los profesores en la pandemia'

Los dos últimos cursos lectivos han estados condicionados por la covid. El profesorado de todos los niveles ha hecho un sobreesfuerzo y ha tenido un papel fundamental en la educación de sus alumnos. En algunos casos, las clases han sido semipresenciales, es decir, un día sí y otro no los alumnos acudían al aula. Los días que se quedaban en casa, el profesor impartía la clase a partir de las plataformas digitales. A veces los profesores al mismo tiempo facilitaban la docencia a los alumnos que estaban en clase y a los que estaban en casa. Ha sido necesario reinventarse y adaptarse a las exigencias que la situación de alarma sanitaria y social ha impuesto. Su labor ha sido fundamental y su capacidad de adaptación, encomiable; y en todo momento han estado pendientes para que los alumnos no perdieran ningún curso. Igual que los sanitarios y otros gremios han estado expuestos al virus y lo han llevado con profesionalidad en aras a la labor vocacional que han elegido. Las limitaciones a las que se han visto sometidas les han servido para crecerse. Devolvamos a los profesores el prestigio que les corresponde.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

'Asegurada en Muface'

Voy a contar mi reciente experiencia con el Salud y Muface (a través de la compañía DKV). Soy funcionaria jubilada y tengo mi asistencia concertada con DKV. Sufrí una caída en mi domicilio hace tres meses, quedando semiinconsciente y con una dosis importante de ansiedad. Al ser atendida por un familiar, recurrimos al 112. Cuando llegaron, me identifiqué con mi tarjeta DKV y me dijeron que únicamente podía ir al Hospital Miguel Servet, ya que no podían llevarne a ningún otro centro sanitario. Fui atendida en urgencias y regresé a mi casa con una inflamación de coxis y fractura de una vértebra. Al poco tiempo, desde el 112 y desde el Hospital Miguel Servet me reclamaron una autorización para la asistencia recibida por parte de DKV, para pasar la factura de gastos, y a partir de ahí es donde empieza el problema. Resulta que como no era una ‘urgencia vital’, no tenía derecho a dicha asistencia en el Miguel Servet. Hice la pertinente reclamación y me denegaron cualquier pago, estando de acuerdo Muface y DKV en esa decisión. Resumiendo, mucho cuidado con accidentarte en la calle o en casa, que, si no adivinan los que te asistan que perteneces a Muface (por lo general se cree que todos estamos en la Seguridad Social), tocará pagar de nuestro bolsillo. Hay que memorizar el número de urgencias de la compañía de seguros que se tenga. Me conformaré si esto sirve para avisar a otras personas a través de mi experiencia.

Tomasa González Marco. ZARAGOZA

'Apoyo a nuestro alcalde'

Desde estas líneas quiero apoyar a nuestro alcalde de Zaragoza, Sr. Azcón, en la difícil tarea que tiene por delante para que con paciencia vaya arreglando las muchas cosas que heredó de la anterior Corporación. Es una labor muy ardua la que tiene que realizar, pero más duro es todavía soportar las descalificaciones que realiza cada día la oposición de izquierdas. Que no se rinda el señor Azcón ante ese sinfín de descalificaciones. Los zaragozanos sabemos de sobras la mala gestión que hicieron sus antecesores. Termino con un proverbio persa: la paciencia es un fruto de raíz amarga pero de frutos dulces.

Enrique Gimeno Clerencia. Zaragoza

