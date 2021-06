Subo de nuevo a un avión. Hace tiempo que no lo hacía.

La pandemia nos recluyó en sus almacenes y subir a un avión era como soñar con el Kilimanjaro. Voy a Turín a pasar tres días. Me alojo en el hotel Roma e Rocca Cavour. Un famoso poeta, Cesare Pavese, se quitó la vida en una de sus habitaciones.

Turín es una ciudad amable, nada besucona, que sabe santiguarse. He visitado su museo del cine, que me parece excelente. He visto un fragmento de 'La dolce vita' en una tumbona donde es fácil dormir una siesta inesperada. He visto, dentro de una vitrina, el sombrero y la bufanda de Fellini. Y en otra vitrina he observado a Robocop, más anchote y fondón que como aparece en las películas, sin raspones en la chapa a pesar de que lo han querido destrozar tipos de catadura criminal.

No hay turistas en Turín. He caminado por sus calles y he tenido que ir a una clínica para hacerme un PCR, que me exigían para volver. En la clínica coincidí con los que se hacían análisis de sangre y de orina. Pensé, mientras esperaba mi turno, que nadie se hace un análisis de conciencia.

También viví un hecho sorprendente. Sucedió al atardecer. En la iglesia de san Massimo. Una feligresa joven entró a misa con su perro. Ella se arrodilló y el perro hizo lo mismo. Jamás he visto nada parecido.

El avión para regresar a España salió con retraso. Llovía mucho. Los viajeros a Catania, Bucarest y Madrid tuvimos que esperar. Hubo un aguacero sobre el aeropuerto. Fue como el ruido de varios huesos de aceituna que caen a la vez.